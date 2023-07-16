Şiraze Dergisinin 18. Sayısı Yayımlandı (Temmuz-Ağustos, 2023)

Şiraze emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bu istikrarlı yürüyüşte bizlere eşlik eden okurlarımıza ve yazarlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır.

Her sayımızda dün-bugün-yarın hattını gözetmeye çalışıyoruz. Bu sayımızda yazarlık okullarını, atölyelerini, kurslarını mercek altına almak istedik. Yazarlığı -ne kadar mümkünse tabii- öğrenmek için bu tür programlara katılan çok kişi var. Günümüzde her şey arz-talep ilişkisiyle izah ediliyor. Türkiye'de yazarlık programları da bir süredir böylesi bir arzın neticesinde artmaya başladı. Hatta öyle ki yüz yüze eğitimlerin yanı sıra uzaktan eğitimler bile mevcut.

Biz de bu alanda bilgi ve fikir sahibi değerli isimlere "Edebiyata ve yazar adaylarına katkısı bakımından; yazarlık okulu, atölyesi veya kursları hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye sorarak dosya soruşturmamızı şekillendirdik. Farklı bakış açılarıyla oluşan dosyamız, yine istifadeye açık ve arşivlik oldu.

Bu tür programlara bir de şu açıdan bakalım, diye teklif ediyoruz: Resim kursu var ama ressamlık kursu yok, müzik kursu var ama müzisyenlik kursu yok. İsimlendirmenin ve tanımlamanın sanatı icra eden değil, sanatın kendisi üzerinden yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

On sekizinci sayımıza katkı sağlayan; A. Ali Ural, Ali Lidar, Ali Utku, Atabey Kılıç, Aynur Dilber, Erhan Genç, Fahri Tuna, Feyza Kartopu, Gökhan Yılmaz, Hakkı Özdemir, Hümeyra Yabar, İsmail Alper Kumsar, Kudret Ayşe Yılmaz, M. Sedat Sert, Mehmet Fatih Birgül, Mehmet Kahraman, Mehmet Nuri Yardım, Mukadder Gemici, Mustafa Özçelik, Necmettin Turinay, Nevzat Çalıkuşu, Osman Çeviksoy, Ömer Lekesiz, Özlem Güngör, Sadık Yalsızuçanlar, Sefer Göltekin, Tahsin Yıldırım, Taner Ay, Turan Karataş, Yakup Öztürk, Yunus Nadir Eraslan, Yusuf Turan Günaydın, Zeki Gürel, Zeynep Kahraman Füzün ve Zeynep Şenel'e ayrı ayrı teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

Önümüzdeki sayıda görüşmek ümidiyle iyi okumalar dileriz.

Editör: M. Sedat Sert

Genel Yayın Yönetmeni:

Kudret Ayşe Yılmaz

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