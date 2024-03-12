Şiraze Dergisi’nin 22. Sayısı Yayımlandı (Mart-Nisan, 2024)

Her sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da birbirinden önemli kitaplara değiniyor, sizleri kitapların dünyasında keyifli bir yolculuğa davet ediyoruz. İlk sayımızdan beri amacımız nitelikli okuryazarların müracaat edeceği ve kütüphanelerinde saklayacağı bir dergi yayımlamaktı. Çok şükür bu konuda da başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Zira hâlâ eski sayılarımıza teveccüh gösterilmesi buna işaret ediyor, diye düşünmekteyiz.

Bu sayımızın dosya konusunu "Kitabın Giriş Kapısı: Ön Söz" olarak belirledik. Bir eserin ön sözünü okumak; kitabı az çok tanımak, kitabın içeriği hakkında kısaca bilgi sahibi olmak ve yazarın derdini biraz da olsa öğrenmek için başvurduğumuz bir yoldur.

Biz de dosyamıza katılan değerli isimlere "Ön söz geleneğine, yazan ve okuyan açısından bakarsak; şair veya yazar kitabına neden ön söz yazma ihtiyacı hisseder ve ön söz okura ne kazandırır?" diye sorarak yine dopdolu ve arşivlik bir dosya hazırladık.

Ön söz kelimesini TDK kurallarına göre ayrı yazıyoruz. Ancak dosyamızdaki cevaplarda imlâya karışmadık. Bu sebeple kimi cevaplarda ön söz ayrı kiminde de birleşik yazıldı.

Yirmi ikinci sayımıza katkı sağlayan; Abdullah Uçman, Altay Tayfun Özcan, Asım Öz, Atabey Kılıç, Barış Müstecaplıoğlu, Beşir Ayvazoğlu, Emine Gürsoy Naskali, Ferruh Özpilavcı, Hakan Yılmaz, Hakkı Özdemir, Hasan Aksakal, Hülya Eraydın Argunşah, İnci Enginün, İsmail Alper Kumsar, Kuddusi Demir, Kudret Ayşe Yılmaz, Leyla Şerif Emin, M. Sedat Sert, Mehmet Çağan Azizoğlu, Mehmet Narlı, Mehmet Ulukütük, Mukadder Gemici, Murat Koç, Mustafa Özçelik, Nevzat Çalıkuşu, Nihat Öztoprak, Ömer Lekesiz, Özgür Taburoğlu, Özlem Sert, Sefer Göltekin, Tahsin Yıldırım, Tamer Sağcan, Taner Ay, Vefa Taşdelen, Yakup Öztürk, Zeki Gürel ve Zeynep Şenel'e ayrı ayrı teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

Önümüzdeki sayıda görüşmek ümidiyle iyi okumalar dileriz.