Şiraze Dergisi’nin 24. Sayısı Yayımlandı (Temmuz-Ağustos, 2024)

Dördüncü yılımızı tamamlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kitapseverlerin her zaman müracaat edeceği bir dergiyi Türk edebiyatına ve kültürüne kazandırmak için gayret ediyoruz. Dört yıldır yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen sebat edip azimle çalıştık.

Okuyucularımızdan gelen güzel geri dönüşler bize şevk verdi; yazarlarımız her daim yanımızda yer aldı. Hem okurlarımıza hem de yazarlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır.

Aboneler bir dergiye hayat veren can suyu gibidir. Bu açıdan dergimize abone olarak uzun soluklu bir yolculuk için bize eşlik edebilirsiniz. İnternet sitemiz (sirazedergisi.com) üzerinden dergimize kolayca abone olabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Yeni sayımızın dosya konusunu "Türkçenin Hazine Sandığı: Sözlük" başlığıyla oluşturduk. Sözlük, her zaman elimizin altında bulunması gereken başvuru kaynağıdır. Ayrıca yaşanmışlıkların toplamı olan sözlük, Türk milletinin ortak hafızası ve kültür hazinesidir.

950. yazılış yıl dönümünü idrak ettiğimiz Divânu Lugâti't-Türk, Kaşgarlı Mahmud'un bütün Türk dünyasına armağanı ve emanetidir. Bu kıymetli eserin öneminden hareketle, sözlük ve sözlükçülük üzerine zengin muhtevalı bir dosya hazırlayıp sizlerin istifadesine sunduk.

Yirmi dördüncü sayımıza katkı sağlayan; Ahmet Dinç, Ahmet Günşen, Ali Sali, Atabey Kılıç, Erdoğan Boz, Ethem Baran, Fatma Barbarosoğlu, Hanife Ünver, Hayati Develi, İsmail Alper Kumsar, İsmail Toluay, Kudret Ayşe Yılmaz, M. Sedat Sert, Mehmet Çağan Azizoğlu, Mehmet Fatih Birgül, Mehmet Ulukütük, Mertol Tulum, Mukadder Gemici, Mustafa Özçelik, Nazım Payam, Necmettin Turinay, Oğuzhan Durmuş, Ömer Lekesiz, Özlem Sert, Sakine Korkmaz, Sefer Göltekin, Senail Özkan, Şükrü Halûk Akalın, Tahsin Yıldırım, Yakup Öztürk, Yaşar Çağbayır, Yusuf Turan Günaydın, Zeki Gürel ve Zeynep Şenel'e ayrı ayrı teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

Önümüzdeki sayıda görüşmek ümidiyle iyi okumalar dileriz.

Editör: M. Sedat Sert

Genel Yayın Yönetmeni: Kudret Ayşe Yılmaz

Site: sirazedergisi.com