Şiraze Dergisi’nin 25. Sayısı Yayımlandı (Eylül-Ekim, 2024)

Beşinci yılımıza girmenin mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu meşakkatli yolda bizleri yalnız bırakmayan okur ve yazarlarımıza en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz.

Ağustos ayında üç değerli ismin vefat haberiyle üzüldük. D. Mehmet Doğan, Yakup Ömeroğlu ve Ersin Nazif Gürdoğan'a Allah'tan rahmet dileriz.

Gençlik, Türk milletinin teminatı ve umududur. Gençlerin meşgul oldukları sahada bilgili, donanımlı, kültürlü ve başarılı olması Türk milletinin yarınları için hayati öneme sahiptir. Biz de bu noktadan hareketle, gençlerin edebiyat alanına katkısını yeni sayımızın dosya konusu olarak ele almaya karar verdik. Zira genç şairleri/yazarları olmayan bir edebiyatın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi mümkün değildir.

Her devrin/neslin kendine göre bir edebî tarzı, estetik algısı ve sanat anlayışı vardır. Bu sebeple kuşak çatışması da kaçınılmaz bir durumdur. İfrat ve tefrite kaçmayan farklılıkların zenginlik olarak telakki edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Herkesin aynı şeyi söylediği bir yerde yenilikten ve özgünlükten söz edilemez. "Edebiyata Gençlik Aşısı" adını verdiğimiz dosyamızda yine birbirinden kıymetli isimler, sorularımıza içtenlikle cevap verdi. İstifadeye açık bir sayı daha sizleri bekliyor.

Yirmi beşinci sayımıza katkı sağlayan; Ahmet Yıldız, Ali Fuat Bilkan, Ali Işık, Ali Sali, Ali Utku, Atabey Kılıç, Cemil Kavukçu, Dilara Ayşe Akdeniz, Ebru Özden, Elif Genç, Faruk Duman, Gökhan Tunç, Gülhan Tuba Çelik, Hakkı Özdemir, Harun Candan, Hilmi Yavuz, Hüseyin Ahmet Çelik, İsmail Alper Kumsar, Kuddusi Demir, Kudret Ayşe Yılmaz, M. Sedat Sert, Mehmet Fatih Birgül, Merve Can, Mustafa Özçelik, Necati Tonga, Necmettin Turinay, Nurullah Genç, Özgür Taburoğlu, Özlem Sert, Recai Özcan, Sefer Göltekin, Tahsin Yıldırım, Tuba Yavuz, Turan Karataş, Yakup Öztürk, Yusuf Turan Günaydın, Zeki Bulduk ve Zeynep Şenel'e ayrı ayrı teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

Önümüzdeki sayıda görüşmek ümidiyle iyi okumalar dileriz.

Editör: M. Sedat Sert

Genel Yayın Yönetmeni: Kudret Ayşe Yılmaz

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