Şiraze Dergisi’nin 26. Sayısı Yayımlandı (Kasım-Aralık, 2024)

Yeni bir sayıyla daha sizleri selamlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün zorluklara rağmen kitaba olan inancımızla yola devam etmek için gayret ediyoruz.

Her gün onlarca yeni kitap çıkıyor ancak aralarından nitelikli olanı seçmek ise bir hayli güç. Okurun doğru kitaba ulaşmasında Şiraze olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Dergimizdeki kitap yazıları, söyleşiler ve dosya konuları bugünden yarına uzanan köprü gibi, geleceğe tutulan ışık gibi...

Bu sayımızda da merakla okuyacağınız bir dosya hazırlamak için büyük emek verdik. "Kalemin Sınırı" başlığını seçtiğimiz dosyada birbirinden kıymetli isimlere; "Yazar/şair cemiyet karşısında sorumluluk sahibi midir, eserinde istediği her konuya dair özgürce yazabilir mi?" diye sorduk. Cevap veren kalem erbabı, kendi bakış açısıyla ve fikirleriyle dosyamıza zenginlik kattı.

Yazar veya şairin bir sınırı var mıdır, özgürlüğü nereye kadar uzanır, sosyal meseleler karşısındaki tavrı nasıl olmalıdır... gibi sorular ekseninde yapılan tartışmalar geçmişten günümüze değin sürmektedir. Biz de bu tartışmalara bir nebze de olsa katkı sunduğumuzu ve konuya ilgi duyan okurlar için faydalı bir dosya hazırladığımızı düşünüyoruz.

Yirmi altıncı sayımıza katkı sağlayan; A. Yağmur Tunalı, Ali Emre, Ali Sali, Âlim Kahraman, Aslı Tohumcu, Atabey Kılıç, Beşir Ayvazoğlu, Galip Çağ, Hakan Poyraz, Hakan Yılmaz, Hakkı Özdemir, Hâle Sert, Hasan Akay, İsmail Alper Kumsar, Kemal Kahramanoğlu, Kudret Ayşe Yılmaz, M. Sedat Sert, Mehmet Emin Yılmaz, Mehmet Fatih Birgül, Mehmet Ulukütük, Mustafa Çiftci, Mustafa Özçelik, Naime Erkovan, Nazım Payam, Nazlı Eray, Necmettin Turinay, Özlem Sert, Sefer Göltekin, Şaban Özdemir, Tahsin Yıldırım, Yakup Öztürk, Yalvaç Ural, Yavuz Balı, Yusuf Turan Günaydın, Zeynep Merdan ve Zeynep Şenel'e ayrı ayrı teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

Önümüzdeki sayıda görüşmek ümidiyle iyi okumalar dileriz.