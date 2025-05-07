Şiraze Dergisi’nin 29. Sayısı Yayımlandı (Mayıs-Haziran, 2025)

Her geçen gün teknoloji alanında gerçekleştirilen yeni bir gelişmeyle karşılaşıyoruz. Birkaç nesil önce hayal olarak görülen kimi fikir, 2000'li yıllarla birlikte hayatımızdaki yerini aldı. Hatta birçoğu hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline geldi. Bunun olumlu ve olumsuz yönleri farklı açılardan tartışılıyor, bundan sonra da tartışılmaya devam edecektir.

Şiraze dergisi olarak bu sayımızda, yaşadığımız çağı anlamaya ve anlamlandırmaya çalışıyoruz. Özellikle yapay zekâ çalışmalarının geldiği noktanın yazı ve yayın dünyasını nasıl dönüştüreceği üzerinde durmayı tercih ettik. Zira her alana bir şekilde tesir eden bu teknolojik yenilik, okuma ve yazma eylemlerini/biçimlerini de dönüştüreceğe benziyor. "Yapay Zekâ Çağında Kitap" adını verdiğimiz dosyada meseleyi farklı açılardan ele alıp teknolojik çalışmaların nimet mi yoksa külfet mi olduğunu, birbirinden kıymetli isimlere sorduk. Birçok mesleğin gelecekte tarih olacağının tahmin edildiği bir zamanda; acaba yapay zekâ, doğal zekânın elinden kalemini alabilir mi? Arşivlik bir sayıyla bunu hep birlikte düşünelim istedik.

Yirmi dokuzuncu sayımıza katkı sağlayan; Afşin Kum, Ahmet Özcan, Ahmet Şevki Şakalar, Ali Lidar, Ali Sali, Asım Öz, Atabey Kılıç, Cafer Vayni, Galip Çağ, Gökhan Tunç, Hanife Ünver, Hüseyin Rahmi Göktaş, İsmail Alper Kumsar, Kuddusi Demir, Kudret Ayşe Yılmaz, M. Sedat Sert, Mehmet Çağan Azizoğlu, Mehmet Fatih Birgül, Mehmet Ulukütük, Melike Günyüz, Mert Öksüz, Milay Köktürk, Mukadder Gemici, Naime Erkovan, Necmettin Turinay, Ömer Lekesiz, Özcan Doğan, Özgür Taburoğlu, Özlem Sert, Sadi Özgür, Sefer Göltekin, Tahsin Yıldırım, Taşkın Takış, Yavuz Selim Birtane, Yusuf Turan Günaydın ve Zeynep Şenel'e ayrı ayrı teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

Önümüzdeki sayıda görüşmek ümidiyle iyi okumalar dileriz.

"Önce Şiraze okunur, sonra kitaplar..."

Editör: M. Sedat Sert / Genel Yayın Yönetmeni: Kudret Ayşe Yılmaz / Site: sirazedergisi.com