Şiraze Dergisi’nin 30. Sayısı Yayımlandı (Temmuz-Ağustos, 2025)

Bu sayımızla birlikte beşinci yılımızı geride bırakıp altıncı yılımıza merhaba diyoruz. Onca zorluk içinde bizleri yalnız bırakmayan, bizlerden desteğini esirgemeyen yazarlarımıza ve okurlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Hep birlikte nice sayılara inşallah...

Her ilin üniversiteye kavuştuğu bir zamanda üniversitelerimizin üretkenlik ve nitelik durumunu merak ettik. Bunca üniversiteye sahip olunca eli kalem tutan, yazdığı okunan, fikirleri geniş kesimlere ulaşan bir yazıcı sınıfın teşekkülünü bekliyoruz hâliyle. Peki, durum böyle mi? Bu dosyamızda "Akademinin Yazıyla İmtihanı" başlığı altında üniversitelerimize mercek tutuyoruz. Zira ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak nitelikli ve donanımlı insanları yetiştirme vazifesi akademi camiasına tevdi edildi. Ancak akademinin ders ve evrak yükü arasında araştırma ve yazmaya ne kadar vakti kaldığı da ayrı bir sorun teşkil ediyor. Bu ahvalde; birçok akademisyenin eser yazmak için uykusundan ve tatilinden feragat etmeyi göze alması gerekiyor. Belki akademisyenliği 'ders veren' ve 'araştırma yapan' olarak tasnif etme fikri ilgililerin de gündemine gelir. İstifadeye açık bir dosyayla daha huzurlarınızdayız.

Otuzuncu sayımıza katkı sağlayan; Ahmet Ayhan Çitil, Alâattin Karaca, Ali Utku, Asım Öz, Atabey Kılıç, Bahriye Çeri, Cantürk Coşkun, Celâl Fedai, Erkan Göksu, Erol Üyepazarcı, Fahri Aral, Faruk Duman, Galip Çağ, İsmail Alper Kumsar, Kudret Ayşe Yılmaz, M. Sedat Sert, Mehmet Akif Memmi, Mehmet Fatih Birgül, Mehmet Samsakçı, Mehmet Ulukütük, Mukadder Gemici, Mustafa Gündüz, Mustafa Kurt, Necmettin Turinay, Ömer Lekesiz, Özlem Sert, Sefer Göltekin, Serhat Buhari Baytekin, Şaban Özdemir, Tahsin Yıldırım, Vefa Taşdelen, Yakup Öztürk, Zeynep Kahraman Füzün ve Zeynep Şenel'e ayrı ayrı teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

Önümüzdeki sayıda görüşmek ümidiyle iyi okumalar dileriz.

"Önce Şiraze okunur, sonra kitaplar..."

Editör: M. Sedat Sert / Genel Yayın Yönetmeni: Kudret Ayşe Yılmaz / Site: sirazedergisi.com