Sirte Kıyısı - Julien Gracq, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Sirte Kıyısı - Julien Gracq

09.05.2022 09:00 - Turhan YILDIRIM

1950 yılında Gouncourt Ödülü'nü kazanan asıl adı Louis Poirier olan yazar Julien Gracq'in başyapıtı Sirte Kıyısı, modern edebiyatın anlatım yönüyle en özel romanlarından biri olarak öne çıkıyor. Orsenna ve Fargistan adlı iki hayali ülkenin 300 yıllık soğuk savaşının anlatısı olan bu metine ismini veren Sirte, Lİbya'nın Akdeniz kıyısında bir kenttir.

Ana karakter Aldo'nun dilinden bizlere aktarılan metinde, miskin bir bekleyiş içinde olan askeri birliğin ve yöre halkının yaşanan olaylar sonucunda yeniden tetiklenişi gerçeküstü öğelerin varlığıyla birlikte anlatılmaktadır.

Zaman olarak tahminen Ortaçağ'ın son dönemlerinde geçen romanı, tarihsel üstkurmaca bir metin olarak ifade edebiliriz. Bu romanı geçtiğimiz Kasım ayında Aykut Derman'ın harika çevirisiyle Sel Yayınları tarafından yeni basımı yapılmıştır.

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 09.05.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 15:26
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat julien gracq sirte kıyısı turhan yıldırım
Şairce Öyküler
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayımlanmış Kitapları
Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.

Instagram: @turhanyildirim
Youtube: @turhan1983
Twitter: @turhanyildirim

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 10 yazı bulunmaktadır.

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