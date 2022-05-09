Sirte Kıyısı - Julien Gracq

1950 yılında Gouncourt Ödülü'nü kazanan asıl adı Louis Poirier olan yazar Julien Gracq'in başyapıtı Sirte Kıyısı, modern edebiyatın anlatım yönüyle en özel romanlarından biri olarak öne çıkıyor. Orsenna ve Fargistan adlı iki hayali ülkenin 300 yıllık soğuk savaşının anlatısı olan bu metine ismini veren Sirte, Lİbya'nın Akdeniz kıyısında bir kenttir.

Ana karakter Aldo'nun dilinden bizlere aktarılan metinde, miskin bir bekleyiş içinde olan askeri birliğin ve yöre halkının yaşanan olaylar sonucunda yeniden tetiklenişi gerçeküstü öğelerin varlığıyla birlikte anlatılmaktadır.

Zaman olarak tahminen Ortaçağ'ın son dönemlerinde geçen romanı, tarihsel üstkurmaca bir metin olarak ifade edebiliriz. Bu romanı geçtiğimiz Kasım ayında Aykut Derman'ın harika çevirisiyle Sel Yayınları tarafından yeni basımı yapılmıştır.