Sisifos’u Neden Mutlu Hayal Etmeliyiz?

Saatler boyunca, başka saatleri bekleriz.

Çürümenin Kitabı/Emil M. Cioran

Ben bu yazıyı yazarken Antakya'da üç yıldır evden çıkmayan, telefon bağımlısı bir genç aniden Türkiye'nin gündemine oturdu. Tam da bu yazının ruhuna uygun bir tip olarak denk geldi diyebilirim. Zatı muhterem, genel olarak sabah uyanıyormuş, tuvaletini yapıyormuş, yemeğini yiyormuş. (Mecbur olduğu için yapıyormuş haa! Yoksa bunları da yapmazmış!) Sonra oturup saatlerce telefonla oynuyormuş, bazen de duvarları izliyormuş. Sonra tekrar akşam olmasını bekliyor, uyku saati gelince de uyuyup sabah uyanınca aynı rutini tekrar tekrar tekrarlıyormuş. Böyle geçiyormuş günleri! Evlenmeyi de düşünmüyormuş, iş güç sahibi olmayı da! Artık bıkmış hayattan, hiçbir şey yapmak istemiyormuş!!! Derbeder gencimiz, Albert Camus'nün belki de felsefesinin temelini oluşturan, absürd ve uyumsuz kavramlarının vücut bulmuş hali olarak karşıma çıktı birden. Ama bugünlerin geleceğini ve bu hasta tiplerin ortaya çıkacağını Albert Camus'den çok önce ünlü filozof Friedrich Nietzsche bengi dönüş düşüncesiyle haber veriyordu bizlere. Nietzsche, "Şen Bilim" isimli kitabının 341. aforizmasında şu lanetli kehanette bulunur:

"Günün ya da gecenin birinde bir cin, sen yalnızlıkların yalnızlığında iken usulca yanına sokulup sana şunları söylese ne olurdu: "Şimdi yaşadığım, yaşamış olduğun yaşamı bir kez daha, sayısız kez daha yaşamak zorundasın. Bu yaşamlarda yeni hiçbir şey olmayacak; her acı, her sevinç, her düşünce her iç çekiş, yaşamındaki dile gelmeyecek ölçüde küçük ya da büyük her şey zorunlu olarak, tümden aynı sıra ile aynı düzen içinde sana geri gelecek- bu örümcek, ağaçlar arasındaki bu ay ışığı bile, bu an bile, ben kendim bile. Varoluşun bengi kum saati tekrar tekrar ters çevrilecek, sen ey toz tanesi, sen de onunla birlikte..." [1]

Aynı olanın ebedi tekrarı, ne kadar da korkunç geliyor zihinlere. İnsanın taşıyamayacağı kadar büyük bir yük yükler sırtına böylesi bir düşünce. 21. yüzyılda yaşadığımız tam da bu değil mi? Her geçen günün diğerinden, her yapılan işin birbirinden farkı var mı? Tam bir kısır döngü içinde değil miyiz? Bu halimiz tam da Sisifos'un kayasına benzemiyor mu? Her gün aynı kayayı aynı yere taşıyıp sonra da onun aşağı yuvarlanıp tekrar başa dönmesine şahit olmuyor muyuz? Emil Cioran'ın deyimiyle "saatler boyunca başka saatleri" beklemiyor muyuz? Bazılarımız bu döngünün anlamsız tekrarı karşısında hayattan kaçıp eve sığınmıyor mu? Bazılarımız çaresizlik içinde yarın için hayaller kurup tekrar bugüne sıkışıp kalmıyor mu? Tam anlamıyla bir kabusun içinde gibiyiz! Öyle değil mi?

Albert Camus, bu çaresizlik ve saçma duygusu karşısında Sisifos efsanesini farklı yorumlayarak bizlere çıkış noktası göstermeye çalışır. Önce Sisifos efsanesini bir hatırlayalım:

"Sisyphos, kurnazlığı ve düzenbazlığıyla ünlüdür. "Aiolos'un oğlu, Korint kralı Sisyphus tanrı-ırmak Asopos'a, kızı Aigina'nın Zeus tarafından kaçırılmış olduğunu söyleyerek Zeus'u ele vermesine karşılık kalesi içinde bir pınarın akıtılmasını sağlar. Bu hainlik Zeus'un öfkesine neden olur. Zeus ona ölüm meleği Thanatos'u gönderir. Sisyphos, Thanatos'u zincire vurur; onu özgürlüğüne kavuşturmak için Zeus müdahale etmek zorunda kalır. İnsanların ölmemelerinin bir kaosa sebep olacağını düşünen Zeus, Hades'e Sisyphus'un yakalayacağına dair söz verir. Zeus'un emri ile Hades'e yardım eden Ares Sisyphus'u yakalar ve yeraltı dünyasına hapseder. Ölüler Ülkesine götürülen Sisyphus kaderine katlanmak istemez. Kendisine cenaze töreni yapmamasını karısından ölmeden önce istemiştir. Törensizliği hoş karşılamayan Hades, karısını cezalandırması için Sisyphus'un yeryüzüne dönme önerisini kabul eder. Ama yeryüzüne dönen Sisyphus tekrar yeraltına inmeyi reddeder. Sisyphus yıllarca yeryüzünde yaşayacaktır. Duruma çok kızan Hades, haberci tanrı Hermes'i Sisyphus'u yakalamakla görevlendirir. Kurnaz Sisyphus yıllar sonra Hermes tarafından yakalanarak, Hades'e teslim edilir ve Hades tarafından, kocaman bir kayayı elleri ile iterek, yüksek bir dağa çıkarmaya mahkûm edilir. Cezanın en kötü yanı, kayanın dağın tepesine dek geldikten sonra tam zirveye oturacakken aşağıya yuvarlanmasıdır, kaya asla dağın tepesinde durmayacaktır ve bu ceza sonsuza dek devam edecektir. Sisyphus, bir canlıya verilebilecek en büyük cezayla cezalandırılmış insandır."[2]

Albert Camus, "Tanrılar, yararsız ve umutsuz çabadan daha korkunç bir ceza olmadığını düşünmüşlerdi, o kadar haksız da sayılmazlardı." [3]diyerek Sisifos'a verilen cezanın aslında ne kadar korkunç olduğunu vurgular. Zaten kendisi de bu efsaneyi anlamsızlığın yani absürdün bir simgesi olarak tanımlar. Buradan modern insana atlar, der ki işte tam da modern insan da böyledir. Modern insan da işlediği bir günahın sonucu olarak büyük cezaya çarptırılmıştır. Üstelik bunu kendi elleriyle yapmıştır. Kapitalizmi inşa ederek yapmıştır. Kapitalizm, hayatı, zamanı, mekanı, iş hayatını hatta ölümü bile doğallığından sıyırarak mekanik, anlamsız, amaçsız ve saçma bir renge büründürmüş, insanı tam anlamıyla umutsuzluğa/çaresizliğe sevk etmiştir. Peki bundan nasıl kurtulacağız? Albert Camus yine Sisifos efsanesinden yola çıkarak bize 'baş kaldırı'yı önerir. Evet, Sisifos umutsuz kahramandır ama insan kahramandır, çünkü bilinçlidir. İnsan akıl ve bilinci sayesinde anlamsızlığı yenebilir. Yaşam anlamsızdır, ama insan anlam yaratabilir. Mücadele ve direniş sayesinde yani emeğiyle ve eylemiyle kayayı da tepeyi de hatta tanrıları da dönüştürebilir. Taşı her yukarı çıkarışında ve taşın düşüşünde ne taş aynı taştır, ne yol aynı yoldur, ne de Sisifos aynı kişidir. Zamanla kendi gücünü artırır, özünü yaratır. İşte bu yüzden der Albert Camus, Sisifos'u mutlu hayal etmeliyiz, çünkü anlamsızlığı akıl ve bilinç gücüyle yenmiş insan kahraman olarak karşımızda dağ gibi durmaktadır.

