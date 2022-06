Siyah Ev’in Gizemi

Yaşadığımız dünyanın dışına çıkaran kitaplar hayal gücünün gelişimini sağladığı gibi arkadaş olarak da yalnızlığımızı paylaşır. Bu nedenle her kitap değerlendirmesi öncelikli olarak bize kitaplardan oluşan bir dostluklar, bir de muhayyelimizi besleyen hayaller bütünlüğü sunar. Sorumluluğu fazla yüksek düzeyli hassasiyet gerektiren bu iş büyük emek isteyen bir iştir.

Her eser, kendine özgü işaretlerle öncelikli olarak bir girişle okuru kendine çeker. Okur, okuyacağı eserde, zihninde eksik yer kalmadan, eserde anlatılan olayı, zamanı ve mekânı oturtmak zorundadır. Yazar, eserini okurun zihninde ne kadar iyi canlandırabilirse, o eser, o derece iyi bir dile ve anlatım yetisine sahiptir.

Şimdi Süer Okan Sevindir'in Günce Yayınları'ndan çıkan Son Parti üzerinden devam edeceğiz. Eser, gizem, serüven türünden bir aktarım bütünlüğü içerisinde kendini gösterir. Onaltı bölümde, olaylar birbirine eklenerek aktarılmaktadır.

Karakterlerin iyi ve kötü olarak ayrıldığı olaylar başkarakter Jessica üzerinden eser kurgulanmaktadır. Jessica sevgiyi güçlendiren güven duygusuyla ihanetsiz bir ilişki içerisinde olduğu Fred'in kurduğu gizemli tuzağında olduğunu en sonunda anlayacaktır. Annesiyle yaşadığı apartmanın zemin katında oturan Tommy'nin işlediği suçu kuzeni Fred ve para uğruna kızını kötülüğe atan annesinin, birlikte planladıkları gizemli suç ortaklıklarının girdabına kapılan iyi karakter Jessica'nın, kurtulmasıyla olaylar son bulur. Eser, yalnız yaşamın dikkate alınması gereken güvenin ve yaşamın önemli konuları hususunda okunmalıdır. Kitabın kapağı içindeki gizemin habercisi gibi. Eserin, baskısında dört kelimenin yazım yanlışına bir cümlenin anlatımında başlangıcın sonuyla uyumsuzluğuna rastladım. Aktarım dili çeviri bir eser okuyorum hissini doğururken çevirinin içtenliği yitirerek soğuk bir aktarımın içeriğindeki gizemden kaynaklandığını söyleyebilirim.

Sonuç olarak içerik hakkında genel görüşümü özetleyecek olursam; üniversite son sınıf öğrencisi, kararsızlıkları nedeniyle hayatına yön verememiş Jessica Fletcher, babasının ölümünden sonra annesiyle yaşıyordu. Yıpranan ilişkilerinden bunalmış, tezini yazmak için başka bir kasabaya taşınarak kendi başına yaşama mücadelesini konu alan Son Parti eserini henüz on sekiz yaşındaki; eğitimini İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yoğunlaştıran Süer Okan Sevindir'in, kaleme aldığı ilk serüven romanıdır. Bu serüvenin birçok duyguyla okurunu saracağı gizem, başkarakteri Jessica, Lovington Kasabası'nda kendine bulduğu Siyah Ev'e taşınmasıyla başlar. Evin şartlarına uygun olması kiralamasının tek nedenidir. Gizlilik şartları içerisinde sadece iletişim bilgileri veren ev sahibinin sunduğu iki gizemli şartı kabul eden Jessica, her şeye rağmen evi kiralaması başka bir evi kiralayacak durumunun olmamasından kaynaklanmaktadır. Evin geçmişi hakkında komşusunun açıklamalarıyla ev sahibinin sunduğu şart; evin geçmişini öğrenmeye çalışmamasına yönelikti. Şart, Jessica'yı gizemin peşine düşmesine neden olur. Ev sahibinin gizliliğinin nedeni neydi? Kimdi ve neden bu evi Jessica'ya kiraya vermişti? Kasabalının gizemli tutumuyla her şeyi kendisinin çözmesi gerektiği kesindi. Geri dönemeyeceği gizeme çekilirken ev sahibinin şartlarına uymadığında başına gelenlerden ve gelecek olanlardan tedirgindi? Kendini tehlikeye atma pahasına Siyah Ev'in geçmişini çözümlemesi zorunlu hale gelmişti. Kendisinin, gizemle olan bağını anlamasıyla parçası olduğu oyunu oynayarak başkalarının yüküyle baş edebilecek miydi?

Eserin okunmasında bazı tekrarların olması, aynı sayfayı yeniden mi okuyorum düşüncesine yöneltmektedir. Bu bir hatırlatma olarak güzel dursa da sık olmasından kaynaklı okurun sıkılmasına neden olacaktır. Gizem ve sırrı çözmek istediğim için okuma isteğimi hiç yitirmedim. Eserde bazı bölümlerin gereksiz uzunluğu ve gereksiz ayrıntılar sunması, okurun dikkatini dağıttığını, dolayısıyla bu türden ayrıntıların kısaltılması, olayın zaman ve mekân bağlamında daha sıkı bir ilişki içerisinde sunulması, eserin anlatım biçimini daha iyi destekleyecektir.

Son Parti

Süer Okan Sevindir

Günce Yayınları

Ocak 2022

468 sayfa