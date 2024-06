Sondan Sonraki Başlangıç: Yeni Başlangıçların Gücüne Dair

Turtleme'nin yazdığı, Fuyuki23'ün çizdiği, İssatsu'nun renklendirdiği ve Türkçeye Emre Yavuz'un çevirdiği son dönem popüler fantastik çizgi romanların en iyi örneklerinden "Sondan Sonraki Başlangıç"ın sekiz bölümden oluşan ilk cildi geçtiğimiz günlerde Athika etiketiyle okurla buluştu.

Refah ve bolluk içindeki bir ülkeyi yöneten ancak yalnızlık duygusundan bir türlü kurtulamayan Kral Grey sonunda bir gün nedeni belirsiz biçimde ölüyor. Ancak önünde bir şans daha var. Dünyaya bir bebek olarak geri geliyor ve başka bir ifadeyle Arthur Lewyin adıyla reenkarne oluyor. Hayata neden geri dönüyor, büyü ve canavarlarla dolu bu dünya eski ülkesi mi peki? Gözünü açar açmaz karşısında yeni anne ve babasını görüyor, zihni bir yetişkininki gibi işliyor. Bebekken birçok defa yataktan inip büyüler üzerine kendini geliştirmek için çalışma odasına kaçıyor. İki yıl boyunca mana çekirdeği parçaları topluyor. Tabi ki son parçayı alır almaz ev havaya uçuyor. Neden?

Arthur olabildiğince güçlü olmak için günlerini kılıç eğitimi, mana çekirdeği oluşturma ve büyü̈ çalışmalarıyla geçiriyor. Önceki hayatına dair anıları ve yeni bulduğu bu sıcacık ortamı koruma arzusuyla bir süre sonra tekrar büyük bir savaşçı olmaya ant içiyor. İlerleyen günlerde onu, iyi büyücü ve savaşçıların olduğu ülkeye götürmek isteyen arkadaş grubuyla birlikte bir gün yola çıkıyor. Aralarından biri ilginç biçimde geceleyin onunla savaşmak istiyor ve arkadaş grubunu şaşkınlığa uğratıyor. Yolculuk sırasında bir ara haydutlar etraflarını sarıyor…

Hikâyenin merkez karakteri olarak Arthur; zeki, çevik, cesur, yetenekli, hızlı öğrenen, öğrendiğini unutmayan biri. Peki ama onun bu olumlu özelliklerine karşılık bütün çabası, tehlikeli güçleri durdurmak için yeterli olacak mı? Pusu sonrası neler olup bittiğini öğrenmek için serinin yeni cildini beklemek gerekiyor.

"Sondan Sonraki Başlangıç" serisinin ilk kitabıyla birlikte Turtleme'nin yazdığı, Fuyuki23'ün çizdiği, İssatsu'nun renklendirdiği dünyaya hızlı bir giriş yapıyoruz. Olay akışı tempolu, çatışmaları enerjik, hikâyesi güçlü bir seri var elimizde belli ki. Klişelerle örülü, bildik gelen hikâyeye fantastiğin temel yapı taşı yadırgatma efekti üzerinden zihin açıcı bir bakış açısıyla yaklaşılıyor. Olumlu kahraman odaklı çok satar fantastik çizgi romanlardan ayrı bir yerde duruyor "Sondan Sonraki Başlangıç". Serinin ilk kitabında tanıdık kalıplara farklı bir bakış açısıyla yaklaşan ekip; özgün karakter, atmosfer ve kendilerine has üslup yakalamayı başarıyor ve özlü, yalın, akıcı, özenle işlenmiş hikâyesiyle alt türün merkezinde kendine sağlam bir yer ediniyor. Turtleme'nin detaya boğulmayan duru, ilk okumada anlaşılır hikâye anlatımı, ilginç karakter yaratımı; Fuyuki23'ün yüze odaklı tasarımları, özgün ve stilize görselleştirmeleri; İssatsu'nun atmosferle uyumlu koyu ve açık tonda renklendirmeleri etkileyici. Karakterler her an karşımıza bir yerlerden çıkacakmış gibiler. Arthur'un arkadaş grubu üyeleri, her anlamda özgün karakterler. İlk karşılaşmada hemen oturup muhabbete başlayabiliriz izlenimi yaratıyorlar. Karakterlerin başlarına gelen gerginlik ve fantastik olaylara gerçekçi yaklaşımı kurmacaya farklı bir boyut katıyor. "Sondan Sonraki Başlangıç"ın merkez karakteri Arthur'un hikâyesini bu kadar bağlayıcı ve merak dolu kılan en önemli etken ise onun, fantastiğin ve reel dünyanın uyumlu biçimde iç içe geçmiş dünyasında iki tarafa da gidip gelmesi durumu.

Arkadaşlara tavsiye edilebilecek, çizgi roman severlere önerilebilecek ve internette hızla yayabilecek nitelikte yeni bir seriye başlıyoruz, yolu açık olsun.

Sondan Sonraki Başlangıç

Turtleme

Çizer: Fuyuki23

Renklendirme: İssatsu

Athika

Mart 2024

Çizgi Roman.