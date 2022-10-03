Sophie’nin Dünyasına 31 Yıl Sonra Bakmak

Kitap değerlendirmesine başlamadan önce kitabın tarihi ile ilgili kısa bir bilgi vermek isterim. Bu kitap ilk olarak 1991 yılında H. Aschehoug and Co. tarafından "Sofie's Verden" başlığı altında Norveç dilinde yayınlandı. İngilizceye çevrilmiş bir versiyonu daha sonra Phoenix House tarafından 1995 yılında Büyük Britanya'da yayınlandı. Bu kitapla, batı felsefesinin başlangıcından 20. yüzyıla kadar yaklaşık 3000 yıllık tarihi bir yolculuğuna tanık oluyorsunuz.

Sophie'nin Dünyası, içinizdeki çocuğu sevindirmeyi vaat eden, felsefe, gizem ve fantezinin büyülü bir karışımıdır.

"...bir noktada bir şey hiçlikten gelmiş olmalı..."

Sophie okuldan eve döner ve her biri onun için bir soru içeren iki isimsiz mektup bulur. Bu sorular Sophie'yi derin bir merak içinde bırakarak, sorgulayan zihnini sıradan doğayı yeni bir ışık altında görmeye açar.

'sen kimsin?'

'dünya nereden geliyor?'

Bu sorular sadece başlangıç. Buradan itibaren, son 3000 yılda var olan, farklı felsefi düşünce ve ekollerle ilişkili ya da onları etkilemiş kültürler arasında gezinirken, felsefe tarihi yolculuğuna başlar.

Sophie'yi en çok şaşırtan şey, bu mektupların nereden geldiği ve onları posta kutusuna kimin koyduğudur? Her şey, bu sefer felsefe tarihi hakkında daktiloyla yazılmış bazı sayfalar içeren bir sonraki posta teslimi geldiğinde ortaya çıkar. Gizemli postaya esas olarak, öğrenci Sophie ve öğretmeni Alberto Knox arasında bir felsefe kursu başlar.

Alberto, köpeği Hermes'e tüm öğrenme materyallerini içeren zarfları Sophie'nin bahçesindeki gizli 'inine' teslim etmesini sağlar. Hikâye boyunca, tıpkı Sophie gibi, Alberto Knox'un felsefi öğretilerine öğrenci oluyoruz. Demokritos ve Sokrates gibi antik Yunan filozoflarından başlayarak, Platon, Aristoteles ve Rönesans döneminden geçiyoruz, ardından Romantizm, Marx ve Freud ile tanışıyoruz.

Bu binlerce yıllık bilgi, yakında 15 yaşında olacak Sophie için kolay bir özet olarak geliyor. Sonuç olarak, günlük yaşamındaki merakını ve etrafındaki büyük, gizemli dünyayı ifade ediyor.

"İnsan gözünü yaratan saf şans olamaz. Çevremizdeki dünyayı görebilmemizin bir anlamı olduğunu düşünmüyor musun?"

Ancak, hala bir bulmaca var. Hermes, köpek aracılığıyla iletilen yazışmalara karışan Sophie, Hilde Moeller Knag adlı birine gönderilmiş birkaç kartpostal bulmaya devam ediyor. Kartpostalların Hilde'nin Lübnan'da görev yapan babası Binbaşı Alberto Knag'a ait olduğu görülüyor. İşin tuhafı, Hilde ve Sophie aynı doğum gününü paylaşıyor. Ne garip bir tesadüf! Ancak Hilde kimdir ve neden kartpostallarını bulup duruyor?

Yolun yarısında, muhteşem bir bükülme içinde Hilde ile tanışıyoruz. Alberto Knox'un felsefe okulunda öğrenciler olarak yolculuğumuza devam ederken, hikâyenin biraz farklı bir hal aldığını görüyoruz. Gerçek Gaarder tarzında, tabii ki, mistik sihir burada devreye giriyor.

Bu, Jostein Gaarder'ın okuduğum ilk romanı. Bu kitabın yayınlanmasından bu yana neredeyse otuz yıl geçtiğine inanamıyorum ve onu daha yeni mi keşfettim? Geç olması hiç olmamasından iyidir, kaçırmadığım için memnunum!

Romanda keyif aldığım şeylerden biri, mistik bir fantezi dokunuşuyla serpiştirilmiş eğlenceli karakterler ve olay örgüsü temaları ve bir sürü felsefe. Sophie'nin Dünyası yaratıcı, eğlenceli ve maceralı bir hikâye. Hikâye içinde bir hikâye. Bu kitap çocuklar için raflarda olsa da, keyifli doğasına tamamen kendini kaptırmış yetişkin tek kişi olmayacağımı biliyorum.

Gaarder, bizi sonuna kadar tetikte tutmayı vaat eden yaratıcı bir konsept yarattı. Onun genç ve ilham verici karakterlerine ve onların dünya merakına hayran oldum. Bu, hayatımda giderek daha fazla ortaya çıktığını görebildiğim bir tema, bu yüzden bu konularla doğrudan bir ilişki hissediyorum.

Yayımlanmasının üzerinden 31 yıl geçtiği düşünülürse, artık kendimizi 21. yüzyılda buluyoruz. O zamandan beri dünyada olan her şeye dayanan bir bölüm daha okumayı çok isterim. Açıkçası, dünya şimdi 90'ların başlarına kıyasla çok daha farklı görünüyor. Bazı bölümlerde Gaarder, ısınan gezegenimizin şu anda endişe verici eğilimlerine incelikle değiniyor. Sophie'nin Dünyası aracılığıyla bu resmi nasıl çizeceğini ve bu endişe verici zamanlara girerken felsefi mesajların ne kadar derinleşeceğini merak ediyorum.

Eğer benim gibiyseniz ve yayınlanması otuz yılı geçmiş olmasına rağmen bu kitabı duymamış veya okumamışsanız, içtenlikle tavsiye ederim. Okul yıllarımda felsefe hakkında pek bir şey öğrenmedim, belki de hiç. Ama Alberto ve Sophie ile her gün ücretsiz bir felsefe dünyasına bir yolculuğa katılacağınıza garanti edebilirim.

Jostein Gaarder

Sofie'nin Dünyası

Pan Yayıncılık

576 sayfa