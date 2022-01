Soruşturma: Kitaphaber Yazarları Neler Okuyor (Aralık, 2021)

Kitaphaber.com.tr sitemizin yazarlarına Aralık ayında okudukları kitapları sorduk. Geçen aydan farklı olarak bu ay kısa birer paragraf ile kitaplar hakkındaki düşüncelerini de paylaşmalarını istedik. Kısa bir liste olsa da umarız faydalı olur.

Bozkırın Atları Yaman Ölür / Zeki Bulduk / Muhit Kitap

Bu eser, son çeyrek yüzyılın en çok can yakan sosyal olaylarıyla, Anadolu çocuklarının ayakta kalma, yıkılmama, bozulmama maceralarını anlatıyor. 28 Şubat'ın en soğuk günlerinde yaşanan acılar, politik tefessüh vb karşısında Anadolu insanının direnişi hikaye formunda anlatılmış. Geleneksel anlatıcı modern çağ insanının sıkıntılarını işliyor. Oldukça hacimli olan kitap, birbirinin içine girmiş çerçeve hikayelerle okuru sıkmadan ilerliyor.

Evliler İçin Kafa Kâğıdı Sureti / Murat Küçükçifci / Ketebe Yayınları

İnsanın günlük ve ömür sürecinde rutinleşen bazı evrelerine değinilmiştir. Bu evrelerde insan hayatını en etkin biçimde şekillendiren fiil neredeyse evliliktir. Evlilik iki kalbin buluşması ve huzura kavuşması iken birçokları için ise günlük rutinlerle hayat sıradanına karışmasına evrilmiştir. Akşamları meyve yiyen, gece uyuyan sabah kalkan, kredi çekip ev alan bu rutin insanın anlam arayan yanını öldürmeyi de beraberinde getirmektedir. Bu sebeple yazar, bugünden yarına yaşayan ve anlamdan uzaklaşan insana karşı buruk bir sitem bırakmaktadır.

Gece Yarısı Kütüphanesi / Matt Haig / Domingo Yayınevi

Yılın en ili çekici eseri bana göre, mutlaka okunması gerekenler arasında. "Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var," Benim gibi bir okurun, içinde olmayı istediği türden. "Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı yaşama şansını sunar sana. Farklı seçimler yapmış olsan, şu an nasıl bir hayatın olacağını görürsün… Bu durumun inanılmaz çekimiyle içine girdiğiniz bir kitap. Pişmanlıklarını telafi etme şansı veren bir eser. Kütüphanedeki her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı yaşama şansını verir. Pişmanlıklarını telafi etme şansın olsaydı, bazı konularda farklı davranır mıydın? Sorgulatır. Değişmesini istediğimiz modern çağın bir masalı, gibi düşündürür. Nora Seed berbat halde. Art arda aldığı kötü sonuçlanan kararlar sonucunda bir kütüphanede buluyor kendini, karakter. Zamanın hiç akmadığı bir gece yarısı kütüphanesinde, sonsuz sayıda kitabın ortasında… Başka kararlar verseydi ne olurdu? Mutluluk sadece önemli sandığımız seçimlerde mi gizli? Yanlış.

Carmilla / Sheridan Le Fanu / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Sheridan Le Fanu, İrlanda edebiyatında değerli bir yazar. Yazar, demonoloji, gizemli sanatlar ve folklora dair kitaplardan etkilenmiş, bu ilgisini İrlanda masallarının doğaüstü unsurlarıyla zenginleştirerek; İngilizce yazılmış en güzel hayalet hikâyelerinden bazılarını yeni bir şekilde ortaya koymuş. Eser, dehşet ve doğaüstü unsurlar içeren hikâyeleriyle başta ben olmak üzere pek çok yazarı etkilemiştir. Carmilla, Sheridan Le Fanu'nun en iyi bilinen hikâyelerinden ve vampir edebiyatının öncülerinden biri olmuştur. BramStoker'ınDracula'sından yirmi altı yıl önce yazılmış ve türün başlıca esin kaynaklarından biri olmuştur. Bu tür içerisinde bir kadın vampir karakteri içermesi bakımından ayrıca çok fazla ilgi çekicidir. Vampir mitinin günümüze dek gelmesine vesile bir klasik.

Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor / Marshall Berman / İletişim Yayınları

Katı olan her şey buharlaşıyor, sert olan her şey akışkanlaşıyor, biçimler biçimsizleşip amorf bir hal alıyor. Önemli olan ve yüceltilen şey yerini önemsize bırakıyor, bir zamanlar değerli olanlar değersizleşiyor. Ortaçağda şekillenen değerler 19. yüzyılda ters yüz oluyor. Modern toplum şeytani bir anlaşmanın üzerine kuruluyor. 20. yüzyıl bir yandan insana hayal edemeyeceği fırsatlar sunarken bir yandan da sefil bir hayatın yolunu açıyor. Marshall Berman, "Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor " isimli kitabında 2000'li yılların "sağlıklı" modernizmini kurmak için geçen yüzyılın modernistlerine ve temel metinlerine dönmeyi tavsiye ediyor.

Osmanlı Mebusan Meclisi Reisi Halil Menteşe'nin Anıları / Halil Menteşe / Altınordu Yayınları

Halil Menteşe'nin anıları gerek detaylı bir İttihat Terakki tarihi vermesi gerek dönemin olay ve şahıslarını kendi perspektifinden okuması açısından önemli bir eser. Eserde özellikle bugün bile İttihat Terakki Cemiyeti ve Cemiyet erkânına yöneltilen suçlamalara belgeler ve dönemin şartları altında cevap verlmiş olması cemiyeti doğru anlamamız noktasında önemli. Ve fakat tüm bu olumlu yönlerine rağmen eserin imlası son derece özensiz adeta okuyucuyu kitaptan soğutacak kadar fazla.

Alemdağ'da Var Bir Yılan / Sait Faik Abasıyanık / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Kitap Sait Faik'in ölmeden evvel yayımladığı ve hastalık süreci içerisinde kaleme aldığı hikâyelerden oluşuyor. İlk üç hikâyede Sait Faik'in şiirle olan samimiyetini görmek mümkün kesinlikle. Behçet Necatigil bu durumu "onun hikâyeleri şiire yakın parçalar taşır" şeklinde yorumlar. Özellikle "Çarşıya İnemem" isimli hikâyede ona sürekli nasıl yazdığını soran tenkitçiye alenen nasıl yazdığını gösterir aslında, onu bir hikâyeye dahil eder ancak tenkitçi bunun farkında mıdır, elbette hayır. Rıza Milyoner'de ve diğer hikayelerinde teknik olarak halk ağzını kullanma biçimi kesinlikle samimiyetini arttırır hikayelerin.

Kitabın sonunda arkadaşı ve Varlık Dergisi'nin yazarlarından olan Adil İzci'nin onun hakkında şu söyledikleri pek doğrudur bana göre de: Alemdağ'da Var Bir Yılan'daki hikâyelerde, artık saklanmayan, başkalarının hükmünden çekinmeyen sahici Sait var."

Sait Faik'i anlamak adına muhakkak okunması gereken bir kitap.

Kusurlu Güzellik: Poetik Meseleler / Mehmet Özger / Hece Yayınları

"Kusurlu güzellik" kavramı Mehmet Özger, bizzat şiirin bir güzellik olduğunu ama insan ve hayat gibi bu güzelliğin de kusurlu olduğunu ifade etmektedir. Şiirin sadece güzelin peşinde olmadığını, kendisinin de bir güzellik unsuru taşıdığnı aktarır.

Özger'e göre, dilin estetik formudur şiir ve dilin güzelleştirilmiş şeklidir. Şiir üzerine yazdığı oylumlu yazılarla ortaya koyduğu bu eseri bir teze de yaslanmaktadır. Özger, yanlış bilinç kavramına değinerek Şiiri, edebiyatı ve düşünceyi bir araya getirerek edebiyatın yaşayan yanlarına vurguda bulunuyor.

Balkan Edebiyatına Başka Bir Bakış / Dilhan Uzun / Paradigma Akademi Yayınları

"Başka" isimli derginin hikayesidir kitabın konusu. Dergi Saraybosna'da üç Türk öğrenci tarafından sadece yedi sayı olarak yayınlanmış bir dersidir Başka. Saraybosna ile birlikte Kuzey Makedonya'da ve İstanbul'da basılmıştır. Başka bir Balkan Edebiyatı Dergisidir. Özellikle Sarajevo -Saraybosna konu edilse de her sayısına bir şehir misafir olmuştur. Edebiyatın yanısıra sanat ve kültür temalı konularıyla romantizim akımından etkilenmiştir. Özgürlükçü düşüncesiyle birden fazla kitleye seslenmeyi amaçladığından Boşnakca, İngilizce ve Türkçe olarak üç dilde yayınlanmıştır. Çok dilli, çok kültürlü ve çok dinli bir coğrafya için güzel bir köprü görevi görmüştür. Yayın hayatı boyunca; söyleşi, öykü, şiir, film, müzik, spor gibi geniş bir yelpazedeki konularıyla her kapağının görseli Başka dergisi için özel olarak Bosnalı ressam tarafından hazırlanmıştır. Aylık olarak basımı planlansa da bu rutin aksayarak ilerlemiş ve nihayetinde son bulmuştur. Kitap bu 7 sayılık derginin serüvenini, içeriğini, neden var olup neden sonlandırıldıgini, üstlendiği kültür aktarımındaki kazanımları tespit ederek okuyucuya aktarmaktadır. Kitabın sonuna eklenmiş görsellere içerik birbirini tamamlayarak okuyucunun edindiği bilgileri muhafaza etmesine yardımcı olmaktadır.

Kabil'i Yetiştirmek / Dan Kindlon, Michael Thompson / Görünmez Adam Yayıncılık

Erkeklere karşı toplumca geliştirdiğimiz ön yargıyı kıracak ve bakış açımızı değiştirebilecek bir kitap. Duygularını ifade etmelerine izin vermediğimiz erkek çocuklarımızın yetişkinlikte yaşadıkları sorunların temelinde yatan olguları kavrayabilmek adına tüm yetişkinlere önerebileceğim bir kitap.

Tahıla Karşı: İlk Devletlerin Derin Tarihi / James C. Scott / Koç Üniversitesi Yayınları

Son dönem arkeolojik yeni bulgulardan hareketle Scott yerleşik hayata geçişle ilgili ana akım tarih anlatılarını sarsıyor, zihin açıyor.

Albaya Mektup Yok / Gabriel García Márquez / Can Yayınları

Çok sıradan bir olayı, çok az karekter ve çok az mekanla etkileyici bir şekilde anlatan yazar; umut ve beklemek arasında geçip giden bir ömrün derin hesaplaşmasını konu ediniyor.

Esir Şehir Üçlemesi / Kemal Tahir / İthaki Yayınları

Kitapta, mütareke dönemi ve ardından gelen Cumhuriyet'in kuruluşu, devrimler, başarısız bir demokrasiye geçiş denemesi SCF... Bunların halk, asker ve aydınlar tarafından farklı farklı algılanışı çok ustaca, objektif ve çok canlı tasvirlerle işlenmiş.