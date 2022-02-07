Soruşturma: Kitaphaber Yazarları Neler Okuyor (Ocak, 2022)

Kitaphaber.com.tr sitemizin yazarlarına Ocak ayında okudukları kitapları sorduk. Tıpkı geçen ay gibi bu ay da kısa düşüncelerini de paylaşmalarını istedik. Kimi kitap yorumları tek paragrafı geçmiş olsa da umarız faydalı olur.

Hakikatin Anlamı / William James / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Düşünce, inanç ile nesnesi arasında ortaya çıkması mümkün olan ilişkinin ortaya çıkardığı sonuçtur. Hakikat belli başlı fikirlerin bir özelliği gerçekle uyuşması demektir. Pragmatistler ve entelektüalistler bu tanımı kabul almaktadırlar. Doğru fikirler, özümseyip geçerli kıldığımız, tasdik ve teyit ettiğimiz fikirlerdir. Doğru fikirlere sahip olmak hakikatin anlamıdır. Hakikat bu şekilde bilinir. Hakikat bir fikrin başına gelir. Hakikat İzahının tüm eleştirmenleriyle örneğin Bay Taylor, Gardiner, LoveJoy, Hibben, Salter, Ladd ve diğerleri sosyolojik hesaplaştığımız tezi anlama konusunda debelenmektedirler. Bu kitap ile izaha teşekkür etmektedir okur. Anlam aramak yerine fikrimizin doğruluğunun peşinde olmamızla anlam, hakikat olmaktadır. Doğru fikirlerimizin bizi hakikatin anlamına ulaştırması yaşamı, özüyle yaşamaktır. Okunmalı, okutulmalı.

Pragmatik felsefe okulunun kurucusu olan William James, aynı zamanda bir psikolog ve eğitimci. Öğrenimini Avrupa'da Almanca ve Fransızca yaptı. 1869 yılında Harvard Üniversitesi'nden tıp doktoru olarak mezun oldu, ancak doktorlukla uğraşmadı. Daha sonra aynı üniversitede psikoloji dersleri vermeye başladı. Epistemoloji, eğitim, metafizik, psikoloji ve din konularıyla ilgilendi. Ders kitabı olarak yazmaya başladığı Psikolojinin İlkeleri 1890 yılında yayımlandığından beri hem psikoloji hem de felsefe alanının anıtsal eserleri arasında yer aldı. James'in kendi deyimiyle "hakikat sorunuyla doğrudan alakalı" yazılarının hepsini topladığı Hakikatin Anlamı ölümünden bir yıl önce, 1909'da yayımlandı. Hakikatin Anlamı'nda James'in Pragmatizm eserinden önce kaleme aldığı aynı konudaki dokuz makalesiyle, faydacılık, yararcılık gerçeğe ve eyleme yönelik olan, pratik sonuçlara yönelik düşünme temelleri üzerine kurulmuş olan felsefi akıma yönelik eleştirilere cevap mahiyetindeki altı yazısı kronolojik sırayla yer almaktadır.

Mühürlenmiş Zaman / Andrey Tarkovski / Agora Kitaplığı

Yapmış olduğu filmlerle sinema dünyasında farklı bir yere sahip olan Rus yönetmen Andrey Tarkovski'nin sinema ve sanat üzerinden başlayarak kendi dünya görüşünü de tutarlı bir bütünlükle okurlarına aktardığı önemli bir eser Mühürlenmiş Zaman.

Kendi filmleri, çalıştığı aktör ve kameramanlara varana kadar sanat ve sanatçıdan neler beklediğini örneklerle okurlarına aktarıyor Tarkovski. Sanatçının özgürlüğü, filme yaptığı katkı ve senaryoya hâkim olup olmaması gerektiği gibi konular üzerinden aktörlüğü sorguladıktan sonra sanatta imgenin kullanımı ve kendi film anlayışı konusunda farklılıklarına vurgu yapıyor.

Bunlardan daha önemlisi iki ayrı sorgulama göze çarpıyor kitapta. Birincisi, ticari sinemayla ilgili ve sinema seyircisini hafife almaya ve sanat zevkini köreltmeye yönelik eleştiriler dikkat çekiyor bu bölümlerde. İkincisi ise yine sanatın ticarileşmesiyle bağlantılı olsa da daha çok materyalizm ve pozitivizme yönelik eleştiriler, insanların bencilliği ve dünyayı daha yaşanılmaz hale getiren insanoğlu.

Uzun bir yazım süreci olan eserde dünyaya ve sanata dair bütün görüşlerini kitaba aktaran Tarkovski, sonuç kısmında neden yazma ihtiyacı duyduğunu da şu sözlerle aktarıyor:

Oldu olacak, bu kitabın gizli amacını da açıklayıvereyim şuracıkta: Tümüyle değilse bile bana bir parçacık da olsa inanan okurlarımın, en azından kendilerinden hiçbir şey gizlememiş olmama duyacakları gönül borcuyla, benim düşüncedaşlarım olmalarını sağlasın isterdim bu kitap! (S.249

Posta Kutusundaki Mızıka / A. Ali Ural / Şule Yayınları

Ali Ural mektuplara sakladığı denemeleri ile hayatlara, alışkanlıklara, fark edilmeyenlere, unutulmuş büyük sözlere, kanıksanmış küçük sahteliklere, yüklenen ve yüklenemeyen anlamlara, bakılmayan yüzlere, yüzlerdeki haritalara, boşluklardaki fısıltılara, putlara, gaflete, insanla dünyaya inen sınırlara ve insanın peşine düştüğü bilinmezliğe, sonsuz sayıda ama sonu olan yollara, okullara, evlere, işlere, kaybedişlere, kapıp kaçışlara, kapılışlara, buluşlara, bulamayışlara, şikayetle yeis arasındaki farka, bazen boş bir parka ama her halükârda türlü türlü hallerimize değiniyor da değiniyor, dokunuyor da dokunuyor. Ve hep olduğu gibi dünyanın süsü ve sarsıntısının ötesindekini görmeyi, göstermeyi deniyor.

İlmek İlmek Hayaller / Josanne La Valley / Beyaz Balina Yayınları

Doğu Türkistan'ın Hotan vilayetinde Taklamakan Çölü'nün kenarındaki küçük bir yörede geçen bu hikâye Uygurların yaşadıklarını bir nebze olsun göz önüne getirebilmemiz için çok önemli. Hem Çin'in Uygurlara yaptıklarını hem de Uygur geleneklerine göre bazı yaşananları ve insanların bakış açısını görebilmemize vesile oluyor. Kendi vatanlarında özgürce hareket edemeyen birer azınlık muamelesi gören Uygurların yaşamından minicik bir kesit olarak düşünülebilir. Kim bilir nice yaşanan olaylar oluyor. 12 yaşından büyük herkesin okuması gereken kitaplardan birisi diye düşünüyorum.

Öykü Yazmanın Sırları / Orhan Duru / Yapı Kredi Yayınları

Eser Orhan Duru'nun öykü ve edebiyat maceralarını içeren bir deneme kitabı. Yky yayınlarından 2021'de yeni basımı yapılan eser hem Duru'nun öykü macerasını içeriyor hem de yazın konusundaki tecrübelerini okurla paylaşıyor. Eserde niçin Öykü yazıyorum", öyküyle didişmek", "öyküde kurgu olmalı", "polis var polisiye yok" gibi başlıklarla farklı konulara temas ediliyor. Eserdeki denemeler yazan yahut yazma üstüne kafa yoran herkes için faydalı bilgiler içeriyor. Orhan Duru bu eserle kendi yazarlık tecrübesini, yöntemlerini, sınırlarını okurlarla paylaşıyor. Duru'nun diline has muziplik ve çarpıcı tavır bu eserde de kendini gösteriyor. Öykü yahut diğer edebi türlerde eser verenlerin okuması gereken bir kitap.

Beş Sevgi Dili- Sevdiğiniz İnsana Yürekten Bağlılığınızı Nasıl İfade Edersiniz / Gary Chapman / Koridor Yayıncılık

Sizin için çok önemli bir şey, karşınızdaki için hiçbir şey ifade etmeyebilir. Ya da sizin gerekli bulduğunuz bir şeyi karşı taraf hiç umursamayabilir.

İşte, bu kitap sizin ve karşınızdaki kişinin ihtiyaçlarını anlamanız ve ona göre hareket etmeniz için bir rehber. Dr Chapman, doğru dili kullandığınızda, kısa sürede sevginizi ifade etmenin ve karşılığında gerçek sevgiyi bulmanın mutluluğu yaşayacağınızdan bahsediyor.

Yazar, farklı karakterde insanların sevgilerini nasıl çeşitli şekillerde ifade ettiklerini ortaya koyuyor ve bunları şöyle sıralıyor: Onaylayıcı Kelimeler, Kaliteli Zaman, Hediye Alma, Hizmet Eylemleri, Fiziksel Temas.

Kitabın sonunda, baskın sevgi dilinizin hangisi olduğunu bulmanıza yardımcı olacak bir test yer alıyor. Kendinizin ve eşinizin sevgi dilini bulma yolunda bu harika kitabı öneriyorum. Dilerseniz sevgi dili testini online ortamda da yapabilirsiniz.

Ve Bir Pars, Hüznüyle Kaybolur / Faruk Duman / Yapı Kredi Yayınları

Yüksek öğrenimini kütüphanecilik bölümünde gören, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Sanat Bölümü'nde bir müddet mesleğini icra eden yazarın söz konusu kitabının türü "roman" dır. 2012 yılında kaleme alınan kitap 1974 yılında Beypazarı'ndan vurulan son Anadolu Parsı'na adanmıştır. Kitabın ana kahramanı yüksekokul eğitimini yarıda bırakarak vefat eden annesini yitirmesiyle çocukluğunun geçtiği kasabaya gelen genç bir adamdır. Evleri büyük bir ormana komşudur ve genç adam babasının öğrettiği tüm geçmiş anılarının izinde ormanda gezintiler yaparken onu şaşırtan ve merakını cezbeden bir canlıyla karşılaşır. Tek karşılaştığı bu değildir elbette. Geçmişi, hayalleri, rüyaları, beklentileri de yoluna çıkanlardır. Ormanın sakinleri olan bitkiler ve hayvanlar ise kitabı oluşturan 17 bölümün tamamında okuyucuyu selamlar. Ormanda daima var olan sis bazen gerçeği örter bazen de hayal olanı açık eder. Yazarın eserindeki kendine has dilinde gerçek ve düş bir sarmal olur. Çözmeye çalışmak ise "Rapunzel Masalı" na nasip olur. Özlü sözlerin izleri bulunan bazı paragraflardan benim favorim 60. sayfadaki "Gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını kuşanır oldu." Keyifli okumalar dilerim.

Hayvan Geçidi / Hümeyra Yabar / Şule Yayınları

Sıcağı sıcağına şu kadarını söylemeliyim ki yazarın farklı bir bakış açısı var. Risk almış ve kitabın başında da ifade ettiği gibi az yürünmüş bir yolu tercih etmiş. Fabl geleneğini, masalı ve şiiri ve psikanalizi harmanlamış öykülerinde. Jung'ın persona dediği bireyin toplumsal maskelerini hayvanlar üzerinden bir bir anlatmış. Mesleğinin katkısının bu mevzuya çok büyük yararı olmuş ki yazarımız psikolog. Ancak sadece mesleğe bağlanmayan bir başarısı var bu eserde. Öyle estetize etmiş ki insana ait özelliklerin her birini hayvanlara giydirirken, aktarımı öyle ustaca yapmış ki okurken realite asla sarsılmıyor.

Kelimelerin Seyir Defteri / D. Mehmet Doğan / Muhit Kitap

Kitabı elinizden bırakamayacaksınız. Daha evvel kulağınıza bir şekilde ulaşmış fısıltıların davudi ve heybetli bir sesle ifade edildiğini göreceksiniz. Kitabın tamamını bitirdiğinizde, "dil, kültür, medeniyet ve yakın tarih üzerine" neredeyse bir kitap hacminde notunuz olacak. Bendeniz bu kitabın tamamını incelemeye ve yazmaya kalksam sanırım en az on yazı yazmak durumundayım.

Pandemi: Koleradan Koronavirüslere Dünyayı Sarsan Virüsler / Sonia Shah / Sahi Kitap

Bir gazetecinin pandemiye olan ilgisini, oldukça geniş bir kaynakça ile eser olarak ortaya koymasıdır. Yazar pandemilerin atası koleradan başlayarak, salgın hastalıklar ve yayılma ortamları hakkında iz sürüp araştırmacı bir gözle titizlikle eserini oluşturur. Çin'deki hayvan pazarından, Newyork'un şehirleşme sürecine, Paris'in kanalizasyonsuz şehrinden İrlanda'nın patatesi keşif sürecine kadar yaşananları pandemi ekseninde okumaya tabi tutar...