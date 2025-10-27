Sosyoloji Kitapları: Anlam Krizi

Sosyologlar, anlam krizini gidermek için sosyal dünyanın açıklanabileceğini savunuyorlar. Sosyal dünyanın açıklanabilir olmasıyla anlam krizi çözülebilir mi? Peki ama biz bunu nasıl yapabiliriz? Anlam krizini hangi kavramlarla ve hangi bakış açılarıyla düşünebiliriz? Sosyolojiyi bir bilim olarak sağlam temeller üzerinde inşa edip anlayabilmek için hangi araçlara sahibiz? Sosyolojik anlamda nicel ve nitel yöntemler nasıl kullanılabilir? Sosyoloji nedir, nasıl anlaşılır ve nasıl uygulanır? Sorulara ışık tutarak yol gösterici bir rehber niteliğinde olan; Anlam Krizi, Bilal Can'ın Gündelik Sosyolojinin İzleri adlı eseri Mostar Yayınları tarafından okura sunulmuştur. Şiirleri, denemeleri, kitap değerlendirmeleri, mekân, edebiyat, sosyoloji ve eleştirel eserlerinin bir yenisiyle Bilal Can'ın yedinci eseri ile insanlığımızın seyrini okuyoruz. Anlam Krizi ile Gündelik Sosyolojinin İzlerini sürerek geçmişten bugüne toplumun ve kendi keşfimizin serüveninin izlerini takip ediyoruz. Bu eserinde yazarın argümanı: "İnsan her halükârda insandır ve onun için yapılan tüm tanımlamalar onun sadece bir yönüne/cüzüne işarettir. Külli bir bakış açısı için insanın ve insanlığın yaradılış gayesini anlamak ve bu anlam sürecinde de anlamlandıracağı dünyaya ve zamana bağımlıdır. Doğduğu ve kendini gerçekleştirdiği, akabinde göçtüğü ve süresiz kalacağı yerlerde birer mekândır. Dolayısıyla insanı ve insanlığı anlamak aslında zamana ve mekâna bağımlı insanı okumaktan geçiyor. Zamanın geçiciliği, sürekliliği, akışkanlığı ile mekânın bu zaman içerisindeki değişimi ve dönüşümü insanın da değişim ve dönüşümüne neden olmaktadır. Sosyoloji, yaşanan bu değişimi ve dönüşümü çeşitli yaklaşım biçimleriyle irdeleyerek ve gelinen sürecin bir tür yorumunu içermektedir." Eserde, insanlığın izlerini takip ederek toplumun anlam krizine neden olan hususları sosyolojik açıdan irdeleyip anlamlandırmamıza, düşünmemize ve deneyimlememize olanak tanınmaktadır.

Eserin İçeriği

Başlı başına sunulan; "Sosyoloji Okumak" ve "Sosyolojiyi Anlamak" doğrudan ya da dolaylı yollardan anlam karmaşasına neden olan ve çözüm olabilecek bakış açıları sunulması açısından önemli. Sosyoloji alanında anlam krizinin ne olduğuna ve nedenlerine dikkat çekerek farklı fikirlerle birlikte literatüre faydalı bir kaynak sunulmaktadır. Ufuk açan çoğu yaklaşımla bir "Toplumun Tarihe Düştüğü Notlar" ve alana dair güncel araştırmalarla ya da akımlarla ilişkili çağdaş sosyoloji ile kökler arasında bağ kurdurulmaktadır. Ülkemizde henüz meslekleşemeyen sosyologluk mesleğini düşündüren ve eleştirel mesafede, sabır, yöntemsel kesinlik ve tevazuyla uygulanabileceğini aktarmayı ilke edinen değerli Bilal Can; "Sosyolojinin Sosyolojisi" gibi ana başlıklarla yöntem konusunun da özel bir deneme ele alıyor. Eser, sosyoloji okumalarına yol gösterici olma yönünde faydalı bir eser.

Eserin temellendiği teorik köken veya düşünce ekolü arasında: "Sosyoloji bir tür anlama biçimi olduğunu bilmektir. İnsanları 'umran ilmi' içerisinde 'iklim teorisi' yaklaşımıyla değerlendiren İbn Haldun'un toplumu 'bedevi umran' ve 'hazari umran' olarak iki tür yerleşik ve göçebe yaklaşım temelli tarih, tarih felsefesi ve sosyolojik yöntem kitabının, toplumu anlama ve toplumsala yaslanma biçimlerini açıklamada önemli bir referans kaynağı görüldüğü" belirtilmektedir. Toplumu anlamak için "üç hal yasasını ortaya koyan Comte'a göre toplumlar teolojik, metafizik ve pozitivist bu üç aşamadan geçerek rengine büründüğü yaşamı sergilemektedir." Comte'un fikirleri dünya literatüründe sosyolojinin neliği üzerine önemli ayrıntılar vereceğine dikkat çekilmektedir. Modern İnsanın Handikabı: Anlam Krizi ve Çoğulculuk ile Akışkan Hayat ve Akışkan Modernlik Üzerinden İnsanlığı Okumak, anlamak, dinlemek ve düşünmek üzerinden çağdaş sosyolojiyi meşgul eden başlıca temalar dışında, klasik sosyolojinin kavramaya çalıştığı haliyle toplum nedir ve insanlar toplumda nasıl var olurlar sorularını da içeren kapsamlı bir çerçeve sunuluyor.

Sosyoloji Üzerine

Sosyoloji, bir sorun çözme bilimi değil, çözüm için veriler veren bir bilimdir. Bu bilim, insanla ilgili tüm olay ve olgulara eğildiği için bir dönem ideolojilerin de kaynağı olarak görüldüğü Siyasetin Sosyolojisine Felsefeyle Bakmak: Erdemli Siyaset Örneği başlığı altında vurgulanmaktadır. Ülkelere Müzik, Edebiyat gibi Sosyoloji, gelişmeye başladığı ülkelere göre çok farklı hız ve biçimlerde de olsa, 19. yüzyıl sonunda akademik bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır. Eğitimin, sağlığın, ilişki biçimlerinin, avareliğin, siyasetin ister bireyler arasındaki etkileşimlerle ilgili olsun, ister bireylerin belirli şekillerde davranmaya yatkınlıklarını belirleyen ve onları konumlara yerleştiren sosyal yapıların uyguladığı güçlerle ilgili olsun, sosyoloji sosyal olgularla ilgilenen bir bilgi bütünü olarak anlamlanıyor ve akımlar, yaklaşımlar, yöntemler, sosyoloji disiplini, öncülerine ve ana konuları merkeze alıyor. Eserin düşünce yapısının temelinde; toplumsal bir kriz ve bunalımlara çare bulmak için bir araştırmaya giren düşünürler bu çareyi teşhis için kullanarak anlama durumuna geçerek sosyoloji, sorunun ne olduğunu teşhis eden bir bilim dalı olarak geçmişten bugüne topluma sunulan katkılarla halen hizmet etmektedir.

Sosyolojinin Doğuşu ve Toplumun Kendini Keşfi ile sosyoloji, salt bir bilimin adı değil, ayrıca bir bakış açısı, muhayyilenin de isim konumunda olduğunu aktarmaktadır sayın Can. Giddens "Sosyolojik düş gücü bizden, her şeyden önce, kendimizi gündelik yaşamlarımızın bildik sıradanlığından, yeni bir bakışla" uzaklaştırarak düşünmeyi gerektirir. Sosyolojik Düşünmek yahut Sosyolojik Muhayyile, ortaya çıkışı itibariyle çok sesli bir bilim olan sosyoloji, kuruluş ve kendinden söz ediş aşamalarında Fransız Durkheim ile Alman Weber'in çalışmaları kapsamında yöntem sorununu da hallederek tarih felsefesinden kendinden ayırmış ve yeni bir yöntemin, yeni bir usulün adı olmuştur. İkilikler yahut çok sesliliği kendi içerisinde barındıran sosyolojinin çok renkliliği kaotik bir kalabalığı ve yoğun bir betimlemeyi içermesi onun anlama ve anlatma çabasının bir ürünü olduğunu belirterek şöyle devama eder Bilal Can: "Durkheim, temel olarak 'toplumsal olgulara' yönelerek bireyden ziyade topluma, toplumsal olana yönelmiştir. Toplumun değişim ve dönüşüm yasalarını irdeleyerek toplumsal ve ahlâkî birlikteliğin nasıl olduğunu, insanları bir arada tutan ve kaostan uzak tutan unsurların neliğine odaklanmıştır. Bu durum da sosyolojinin ana ilkelerinden biri olmuştur." Diye ifade edilir.

Toplumsalın Hikâyesini Dinlemek, geçmişten bugüne insanlık tarihi içerisinde biriktirilen hikâyeleri anlaşılır kılmak için sosyolojinin bir vesile olduğu vurgulanır. Toplumun Tarihe Düştüğü Notlar, bu dünyada binlerce medeniyet, farklı coğrafyalarda, farklı izlerle dünya sahnesinden ayrılıp gittiler. Bu bakımdan tarih aslında geçip gitmiş bu medeniyetlerin izleri peşinde gelecek kuşaklara nelerin sirayet ettiğinin izlerini anlama derdi olarak anlaşılmaktadır. Kavramlarla Düşünmek; farklı yaklaşım biçimleri sosyolojinin teorik ve uygulama alanlarındaki genişleme neticesinde birey ile ilgili tüm unsurlar sosyolojinin birer kavramı haline dönüşmüştür. Çünkü birey, sahip olduğu veyahut elde ettiği tüm unsurlarla bu dünya macerasında sosyolojik bir olgu olarak ele alındığı aktarılır.

Gizlilik ve Yalan Üzerine Sosyolojik Bir Yaklaşım ile insanı anlamaya ve anlatmaya çalışan sosyoloji, anlama ve anlamlandırma küçük düzeyde irdelediği konulardan biridir. McDonaldlaşma yahut Fastfood Kültürünü Anlamak, George Ritzer'in literatüre dahil ettiği "McDonaldlaştırılma" terimi ile tüketilen ürünün hızlı üretilip hızla tüketilmesinin sosyolojik boyutları irdelenir. Bu durumun duygudan ve manevi yönden kopuk bir insan prototipini amaçlayan modernizm, bütün aygıtları ile insanlığın kendi kendini tüketen bir varlık haline dönüşmesine neden olduğu vurgulanır.

Coğrafyanın Önemine Dair: Kader yahut Hiçlik ile insanlığın okuma serüveni ve bilgilenme serüveni salt yazılı metinler üzerinden olmamış, nesneler, olgular, mekânlar, renkler, sesler ve hislerle de gerçekleşmiş ve ilerlemiştir. Bu anlamdaki ilerleyişin Müziğin Sosyolojik Terennümü ile ortaya çıkan her müzik eseri, beslendiği coğrafyanın rengini, dilini, kültürünü aktarırken ayrıca, aşkını, sevgisini, heyecanını, hüznünü, acısını yansıttığı aktarılır. Ardından Edebiyata Sosyoloji Penceresinden Bakmak ile edebiyat sadece bu alan içinde çalışmalar yapanların değil, bütün alanları ortak kullanımında olan bir unsurun çekirdeğini taşıdığının altı çizilir. Kitap okumak biçimleri ve bu kitabı ortaya çıkaran olay ve olgular, edebi eserin sosyolojik zeminde irdelenmesi imkânı doğurduğu vurgulanır. Yunus'u Sosyoloji ile Anlamak, bu konudaki bilgi kirliliğinden dem vuran Beşir Ayvazoğlu, Hangi açıdan bakılırsa bakılsın Yunus Emre'nin sûfi bir şair olduğunu, değerlendirmelerin ve söylemlerin bu minvalde yapılması hususunda uyarıda bulunduğu belirtilir.

Orpheus'un Lirini Dinleyen İnsanlar: Linç Üzerine Bir Değini ile insanın insana yaptığı bir etki veyahut tepki biçimi olarak yansıyan linçin bugün modern zamanda bir kültür haline geldiğinin de ne yazık ki altı çizilir. Eğitimin Abc'sinden Sosyolojisine, tek cümleyle anlam iradenin eseridir. Evrensel eğitimin sırrı işte burada yatar. Deha dediklerimizin de sırrı budur: Bedeni zorunlu alışkanlıklara uydurmak için; zekâya yeni fikirler ve onları anlatacak yeni ifadeler sipariş etmek için; rastlantının ürettiğini bilerek yeniden yapmak ve kötü koşulları başarı fırsatlarına döndürmek için bıkıp usanmadan çalışmak: "Çocuklar için olduğu kadar hatipler için de geçerlidir bu durum. Biz nasıl ki hayatın içinde yetişiyorsak onlar da meclislerde yetişirler." İfadeleriyle aktarılmaktadır.

Anlam Üzerine

Can, Boş Zaman Sosyolojisi yahut Avarelik Görgüsü ile modern zamanlar, kapitalist odaklı bir süreç olup boş zamanı, boşta kalmayı, boş durmayı daha doğrusu üretmemeyi her daim eleştirip insanların bir üretim sürecine dahil olmasını bekler. Modern İnsanın Handikabı: Anlam Krizi ve Çoğulculuk ile Berger ve Luckmann'a göre anlam; insan bilincinde yani bir beden içerisinde inşa edilen bir süreçtir. Anlamın öznel inşası yani kişide teberrüz etmesi belirli bir çağda yani zamansallık bağlamında ve içinde doğduğu toplumun şekillendiği birikimle mümkün olmaktadır. Sağlığın Sosyolojisi ve Endüstriyelleşmiş Sağlık ile toplum bilimlerinin bir alt dalı olarak sağlık sosyolojisi, sağlığın ve hastalığın toplumsal yapı içerisindeki yerini incelemektedir. Nitelik, Etiket yahut Damgalanmak ile birbirine benzeyen, birbirinin yerine kullanılan, özellik, varyasyon yahut sürüm olarak anılan bu kavramlar her ne kadar birbirinin yerine kullanılsa da farklı nüansları mevcuttur.

Görünmez Kentler ile İnsanlığın Mekân Kurgusu'nda kent, içimizde ve dışımızda kendimize mekân arayışımızın bir sonucu olarak konumlandırdığımız belirli sınırları olan ve bu sınırlar içerisine geçim kaygısını, hayallerimizi, düşüncelerimizi, duygularımızı kattığımız bir makro mekân olarak yer edinmektedir. "Leonia: kendini her gün yenileyen kent, Andria: Sanatla kurulmuş kent, Calvino'nun bana görünen kentleridir. İlişki Biçimlerinde Boşluğun Aşırı Keyfilikle Doldurulması ile gelenek, kültür, dil, din, ekonomi, sosyal ve kültürel benzerlikler, daha iyi etkileşim içine girilmesine imkân sağlar. Akışkan Hayat ve Akışkan Modernlik Üzerinden İnsanlığı Okumak ile sosyal bilimciler, çağı ve insanları farklı eksenlerde okuyarak, bu çağı anlamak ve anlamlandırmaya çalışmaktadır.

Ağıdı Yakılmamış Çocuklar İçin Bir Ağıt Kitabı yahut Yakın Tarihle Hesaplaşma ile Selçuk Küpçük, 70'lerden günümüze uzanan siyasi ve sosyal bir hesaplaşmayı ayrıntılarıyla ortaya koyarken ara ara kişisel bir dille tanıklıklarını da aktardığı belirtilir. Sosyolojinin Sosyolojisi ile sosyoloji, ortaya koyduğu bakış açısıyla tümel yaklaşımı sağlayan, tarihle ilintili çözümlemeler ve kıyaslara ihtiyaç duyan, modern dünyanın ortaya çıkardığı bir bilimdir. Sosyoloji, modern dünyanın ortaya çıkardığı bir bilim dalı olmasının yanında ona bu imkânı sağlayan modern dünyanın da bir nevi korumalığını yapar. Siyasetin Sosyolojisine Felsefeyle Bakmak: Erdemli Siyaset Örneği ile geçmişten günümüze siyasete olumsuz bakış açısına sahip olanlar olduğu gibi siyasetin bir sanat biçimi ve toplumsal yaşantı biçimlerinin birer doğal sonucu olarak görenler de mevcut olduğu aktarılır. Okumanın Riskli Sosyolojisi ile okumak, bu dünyayı anlamlandırma biçimi olarak insanoğlunun temel eylemlerinden biridir. Görerek, duyarak, sembolleri, resimleri, sesleri, hareketleri, okuyarak bu anlamlandırma serüvenine dâhil oluruz. Fakat okumaktaki temel maksat, bir kitaba, bir metne, bilinçli bir biçimde yönelerek, onun anlattığı temel unsurlara odaklanmaktadır. Bu nedenle okumak; durağan bir süreç değil, devinimsel bir hareketi barındıran eylem halidir. Birey, bulunduğu hal ve zamanda bir tür rahatsızlığı sonucu metne yönelir. Çünkü rahatsız olan, rahatına erişmek için çareler arar. Bu rahatsızlık, zihinsel bir durum ile içsel sıkıntı durumudur. Bazı yazarların okumayı riskli görmesi, içsel ve zihinsel kırılmalara neden olduğu için riskli görüldüğü belirtilir.

Kent Sosyolojisi Bağlamında Rasim Özdenören'in Kent İlişkilerine Üzerine Bir Okuma ile insanlığın mekân serüveni, anlamını arar. Bir Düşünme Aracı Olarak Sinema ile bir vakit geçirme aracı olmaktan ziyade vakti değerli kılma, insan için başkası olma sürecidir. Edebiyat Sosyolojisi Açısından Kahraman/Karakter, eserlere yansıtılan kahramanlar, toplumsal bütünlüğü göz önünde bulundurularak kurgulanmışsa, bu durum toplumu birleştirme/parçalanmayı önleme, bir araya getirme ve aynı düşünce ekseninde toplanılması amaç edinilmektedir. Bu da fikirde ve hayalde birleşme, aynı düşünce ekseninde toplanmaya neden olmaktadır diye ifade edilir. İnsanlığın İnanç Arayışı ve Postmodern Kaçıklar ile insanlığın bu dünya serüveni inanç ile açıklanabilir ve insanoğlu, erdemli ve iyi bir hayat sürmek için bu inanç bağlamında gündelik ve toplumsal hayatını düzenler. İslam ve Modernlik ile üzerinde birçok kıyaslamaların yapıldığı, çıkarımlarda bulunduğu bir tür gelişme alanı olarak sürekli aydınlık olana, geçmiş olanın gelecek için kırdırılması anlamına götüren düşünce biçimi olarak okunmaktadır. Karakoç'un Siyaset ve Aydın Bakışı, Siyaset Teorisi, Kültürün Aslı ve Kapitalizmin Kültürü Keşfetmesi, Postmodern Bir Hançer: Kaosun Münhal Dili, Sadî'nin Bize Anlattığı Sosyoloji: "Ne kadar okursan oku, bilgine yakışır davranmıyorsan cahilsin demektir." Can'ın uzun başlığının yanı sıra Karakoç'un, kısa özlü sözüyle içeriği özünü yansıtabiliriz.

Sonuç olarak, konu başlıklarıyla birlikte anlam krizinin sosyoloji ile ifade edilen öze değindik. Sade bir dilde kaleme alınan Anlam Krizi, kısa ve özlü açıklamalarla teorileri karmaşıklıktan kurtararak toplum ve insanlık hakkında anlamlı düşünceller sunmaktadır. Eserde düşünmek için bol malzeme bulacaksınız. Eserde geçen terimler açıklanarak bilgiler bibliyografya aracılığıyla faydalanmak isteyen her okur kitlesi ile müteşekkildir. Eser, alandaki diğer kitaplarla kıyaslandığında ortaya çıkan; sosyal ayrımlar ortadan kaldırılabilir mi? İnsanları anlam krizine iten şey nedir? Ve modernizm insanlığımızı nasıl dönüştürüyor? Tarih boyunca insanlar toplumlarımızın neyi nasıl anladığı hakkında bu ve bunun gibi birçok önemli sorunun yanıtını aramıştır ve sosyologlar dünyamızı şekillendirmeye devam eden önemli çözümler sunmuştur.

Değerli Bilal Can'ı tebrik ederiz ve nice eserlerini okumak temennisiyle.

Bilal Can

Anlam Krizi

Mostar Yayınları

Nisan 2025

176 Sayfa