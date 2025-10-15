Soykırım Okumaları 1: Bilâdüşşam

Her coğrafya kendi denkleminde bilinmezlikleri, acıları, sevinçleri, farklı tarih ve kültürleri barındırır. Bu nedenle bir ülke ya da bölge üzerinde söz söylemeden önce oranın kodlarını iyi okumak gerekir. Bu okuma eylemi beraberinde anlamayı ve hayata geçirmeyi de gerektirir.

Taha Kılınç Alem-i İslam Yazıları serisinde kritik bilgiler ve öğrenme metotlarını okura sunuyor. Böylece detaylı araştırma yapmak isteyen biri elindeki ip uçları sayesinde rahatça yolunu bulabiliyor.

Serinin ilk kitabı Bilâdüşşam adından da anlaşıldığı üzere Şam beldeleri denilen günümüzde temelde dört detayda daha fazla ülkeye ev sahipliği yapan bir coğrafya. Batılıların "Levant" olarak adlandırdığı bu bölge başlıca bugünkü Suriye, Lübnan, Ürdün ve Irak topraklarını kapsamaktadır. (Filistin'in anlatılmama sebebi bölgeye özel olarak bir kitap çıkartacak olmasıdır.) Söz konusu coğrafyaların yakın tarihinin bizler açısından kritik öneme sahip olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. Gerek komşuluk ilişkileri gerek coğrafya, tarih ve sosyoloji okumaları kapsamında bölgeleri incelediğimizde bizlere çok sağlam ders çıkacaktır şüphesiz. Coğrafyaları okumadan önce Taha Kılınç'ın tavsiye ettiği üzere temelde bazı değerleri yanımıza almak mecburiyetindeyiz. Bunlar sırasıyla: Coğrafyaya

Muhabbetle

Aidiyetle

Önyargısız

Gerçekçi

Bilgi eksenli

Çeşitliliği görerek

Bütüncül bakmak

Maddeler dikkate alınmadığı taktirde yapılan okumalar bizlere tam olarak fayda sağlamayacak bir şeyler eksik kalacaktır.

1- Suriye

Sınır komşumuz olan Suriye yakın tarihinde pek çok darbe ve iç savaş yaşamış bir ülke. Osmanlı'nın yıkılışından sonra Fransız mandasına maruz kalan ülke ancak 1 Ocak 1944 yılında bağımsızlığına kavuşabilmiştir. Ardından kendi iç sürecini oturtmaya çalışan Suriye Baas rejiminin "Diriliş" vaadiyle dahil olduğu yönetimde acılı ve zorlu günler geçirecek ve ancak yakın zamanda rahat bir nefes alabilecektir. Yaşanan derin acılardan sonra coğrafyaya yaraları iyileşmeye başlayan bir insan gibi bakılmalı ve çektiği zorlu süreç akıllardan çıkartılmamalıdır.

2-Lübnan

İçinde on sekiz ayrı etnik grubun yaşadığı bu coğrafya Suriye'den koparılan kıymetli bir parçadır. Başlıca Sünni, Şii ve Maruni gruplara ev sahipliği yapan Lübnan Fransızların ülkede bıraktığı yönetim sürecinin karışıklığını ve kendi iç hareketliliğini idare etmeye çalışıyor. Aynı zamanda bölgesel konumuna karşı ülke üzerinde bulunan gruplar nedeniyle söz sahibi olduğunu iddia edenlerin mücadelesi de sürüyor.

3-Irak

Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal'a emanet edilen Irak tarihte hiçbir zaman tek bir ülke olarak anılmamıştır. Haşimi ailesinin idaresinde devam eden Irak tarihi sırasıyla Faysal, Gazi, 2.Faysal dönemlerinden sonra bir darbeye tanıklık edip yönetim sistemini değiştirecek ve bunu devrim olarak adlandıracaktı. Ne yazık ki henüz bu darbenin izleri silinmeden bir başka darbeye daha muhatap olacak ve Irak kendi yapısını oluşturma sürecine girecektir.

4-Ürdün

Kendi petrol ve doğalgaz kaynağı bulunmayan bu ülke siyasi bağlantıları sebebiyle bu kaynaklarını karşılamakta sıkıntı çekmemektedir. Şerif Hüseyin'in diğer oğlu Abdullah'a verilen topraklar sonrasında sırasıyla Talel ve Hüseyin ve 2.Abdullah'ın yönetimlerini de görecektir. Haşimi ailesinin yönetmeye devam ettiği Ürdün ve geçmişte bu sürece şahit olmuş Irak, yakın tarihiyle incelenmeye değer görünüyor.

Sonuç

Kılınç kitabında "Sadr ailesi, Irak Haşimilerine Dair" yazılarında aile üzerinden; aynı zamanda "Şen Olasın Halep Şehri, Eski Hamalardan Yeni Hamalara, Grozni Tecrübesi" yazılarında olaylar üzerinden okuma yapıyor. Kitapta "Muhacir Ahlakı" yazısında olduğu gibi dinlendiren ve düşündüren kısımlar da mevcuttu. Yazılar küçük küçük olması sebebiyle kolay okunabilir fakat her biri birkaç başlığı kapsaması yönünden de fazla derinlikli. Bu mini eseri aklımızda bir sürü soru ve zihnimizde açılan yeni pencerelerle kapatıyoruz.

Alem-i İslam Yazıları 1, Bilâdüşşam

Taha Kılınç

Ketebe Yayınları

İstanbul, 2023