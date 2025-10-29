Soykırım Okumaları 3 : Kalpleri Silahsızlandırma Mücadelesi: Öfkeyle Başa Çıkmak

Öfkeyle kuşatılmış durumdayız. Etrafımızı çepeçevre saran olaylar ve onlara sabrı olmayan, tahammülü kalmamış insanlar. Anlayış gösterme melekemizin son kullanma tarihi ne zaman geçti bilinmez, anlayışsız olduğumuzsa bir gerçek. Her geçen gün bir kavgaya şahit oluyor, onlarcasını haberlerde görüyor olmamız boşuna değil şüphesiz.

Durup soluklanmak için elime aldığım Doludizgin yayınlarından çıkan "Öfke ile Başa Çıkmak" kitabı adından da anlaşılacağı üzere insanlığın var olduğundan beri mücadele etmek durumunda kaldığı temel konuya işaret ediyor. Hadiste "Pehlivan, güreşte insanları yenen değildir. Asıl pehlivan, öfke anında kendisine hâkim olandır." (Müslim, Birr, 107) denilmesinin arkasındaki hikmeti detaylıca açıklayan bir eser olmuş. Kitabın güzel yanlarından biri Bibliyoterapi niteliğinde bir eser olması. Okura doldurması için boşluklar düşünmesi için sorular yöneltilmiş. Dikkatli okunduğunda kişide terapi etkisi bırakan bu kitap muhtevasında on bir bölüm barındırıyor. İlk olarak "Öfkeyi Anlamak" bölümü karşılıyor okuru. Anlamadığımız her duygunun yabancısı olduğumuzu bilerek tanışıyoruz öfkeyle. İkincil bir duygu olduğunu fark ediyoruz, genellikle kontrol arzusunun bir temayülü olarak ortaya çıkıyor. Ya kendimizi; hayatımızı yönetme isteğimizin ya da başkasını. Öfkenin boyutlarıyla tanışıyoruz. Kızgınlık, gazap, hışım, hiddet, asabilik, bıkkınlık, kin... gibi nice katmana tanıklık ediyoruz.

Ardından kabul ve kararlılık karşılaşıyoruz. Sindiremediğimiz her duygu öfke kırıntısıyla kuşatıyor bizleri bundan sebep değiştiremeyeceğimiz duygu ve durumları kararlılıkla kuşanmayı gerektiriyor ikinci adım. "Dizginleri Salmak" bölümünde kabul edilen durumu değiştirme arzusundan da kurtulmak ve bir nevi özgür olmak teşvik ediliyor. İnsan vazgeçemediğinin esiri çünkü. Sahip olmazsak, vazgeçmemize gerek kalmaz... Bu kısma kadar insanın bırakması tavsiye edildi. Bu bölümden sonra ekseriyetle kuşanmamız gereken özelliklerden bahsediliyor. "Duyguları ve Düşünceleri Kucaklamak" olarak ifade edilen "Gönüllülük" tanımı gereği bizi başka perspektiflerden bakmaya sevk ediyor. "Öfkenizle ve kırılgan duygularınıza izin vermek, bastırma veya dışa vurma ihtiyacının ilk adımıdır." (Robyn D. W ve Manuella O. 2025, s.106)

"Zihni Tanımak" başlığında Ruminatif (sürekli) düşünceler ve zihnin algılama biçimine değiniyor yazarlar ve düşünceyi pasif bir gözlemci gibi izlemekten bahsediyorlar. Bunu yapmak yani insanın yargılarından ayrışması, kendi olayına başkasının gözünden bakması hiç kolay değil elbette. Fakat ayrışma konusundaki ilk adım farkındalıktır. Hemen ardından "Gerçek Bir Benlik Algısı Oluşturmak" gelir. Bu durumda bazen kendimize oluşturduğumuz kimliklere öylesine takılıp kalıyoruz ki inşa ettiğimiz şeyin kendimiz olmadığını fark edemiyoruz bile. Yahut denemeden kendimize çizdiğimiz sınırlar ilerleme kaydetmemizi engelliyor. "Tanımlanan şeyin ve tanımlamanın iki ayrı şey olduğunu fark ettiğinizde, öfkenizle yeni ve farklı bir ilişki kurmaya başlayabilirsiniz." (Robyn D. W ve Manuella O. 2025, s.138).

Burada "Asıl Önemli Olan'ın" değerlerimizle birlikte yaşamak olduğunu gösteriyor kitap. Eserin en çarpıcı noktalarından biri şefkat, affetmek ve öfkenin bir arada zikrediliyor oluşuydu. Kişinin birini affediyorken de öfkeli olabileceğini ifade eden yazar insanların bu konuda yanılgıda olduğunu söylüyor. Aynı zamanda bilerek veya bilmeyerek kendimize yönelttiğimiz öfkeden bahsediyor yazar. İnsani zaaflarını kabul etmenin iyileşmek yolundaki temel adımlardan olduğunu söylüyor.

Son bölümdeyse "Baş ve Son İç İçedir" diyerek öfkenin insan hayatındaki gerekliliğinden bahsediyor. Her ne kadar bize olmaması gereken bir duygu olarak empoze edilse de yerli yerinde sarf edilen öfke kadar onurlu az şey vardır.

Öfkeyle Başa Çıkmak

Robyn D. Walser, Manuela O'Connell

Doludizgin Yayınları

İstanbul, 2025

Soykırım Okumaları: