Söyle Margos Nerelisen? Bir Azınlık Hikâyesi

Huban Seda Aras yazdı...

1938 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Mıgırdiç Margosyan, Ermeni Taşra Edebiyatı'nın son temsilcisi olarak anılır. Bu türde hâlihazırda İstanbul Ermeni yazarları arasında eser verene rastlanmamaktadır. Hayatının bir kısmını doğduğu şehirde geçirdikten sonra 1953'te bileti İstanbul'a kesilen Mıgırdiç 2022 yılında hayata gözlerini yumdu. Aras Yayıncılık'ın da kurucularından olan, ele aldığı eserlerle azınlık edebiyatı kategorisinde anılan, bildiğimiz taşra edebiyatından farklı olarak; kurgusal dünyanın dışında, kendi gerçekçi anlatılarını bizlere sunar.

Edebiyatın her ne kadar kurgusal bir dünya olduğunu düşünsek de gerçekliğe dayanan yazınların verdiği haz okuru etkiler. Okudukça bir nebze de olsa da aslında aynı sıkıntıları, hüzünleri, sevinçleri farklı coğrafyalarda farklı kültürlerdeki insanların da bizler gibi yaşadığını, yüklendiğini görürüz. Üstelik okuduğumuz tür fark etmeksizin. Mıgırdiç yaşadığı coğrafyada azınlık olmanın verdiği dertle ve kendi kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırma çabasıyla 1984 yılında "Mer Ayt Gağmeri" (Bizim Oralar) adlı kitabını yayınlanmıştır. Bu kitabıyla Ermenice yazan yazarlara verilen Eliz Kavukyan Vakfı Edebiyat Ödülü'nü Fransa'nın Paris şehrinde alır. Çeşitli dergi ve gazetelerde köşe yazıları yazmaya devam eden Mıgırdiç'in 1992 yılında yayımlanan "Gâvur Mahallesi" kitabı 1999'da Kürtçeye çevrilir. "Söyle Margos Nerelisen?" kitabınıysa 1995 yılında okurlarıyla buluşturur. 1998 yılında "Biletimiz İstanbul'a Kesildi" kitabını Türkçe olarak 1999 yılındaysa "Dikrisi Aperen" (Dicle Kıyılarında) isimli ikinci Ermenice kitabı raflarda yerini bulur. 2006 yılına geldiğimizde anı-roman tarzında kaleme aldığı "Tespih Taneleri" isimli kitabıyla bizlere ulaşır.

Mıgırdiç tarz olarak anı-kurgu şeklinde bir anlatıyı bu kitabında da benimser. Doğumundan itibaren çocukluğunun bir kısmını ailesi, komşuları, kültürlerini bize gerçeğe dayalı bir kurguyla aktarır. Kitabın girişinde kendi kaleminden çıkan bir not bizi karşılar;

"Yazılarımda, bizim oraları anlattım, gördüğüm ve yaşadığım gibi. Tipleri ve adlarını hemen hemen aynen verdim, değiştirmeden, oldukları gibi. Onlardan, o bacolardan, o dayılardan, o amcalardan çoğu öte tarafa göçmüşlerdir. Adları, hatıraları biraz da bu satırlarda, bu kitapta yaşasın."

Bir kısmı Ermenice bir kısmı da Türkçe yazılan metinler oralarda yaşayan insanların kullandıkları dil, ağız, atasözü, deyim, çeşitli beddualarla çeşitlendirilmiş ve hatta şivelerin Latin alfabesiyle birleşmesinde okur hazzı azalmasın diye bazı kelimelerde "k" harfi yerine "ğ" ya da "ğh" gibi harfler kullanılmıştır.

" 'Hıno, hade kağhın, toplanın, Bozanlara misafirliğe gidağh,'

Babamın kararına anamın vereceği cevap zaten hazırdı. 'Eyi olır, gidağh…'"

Yayıncının bu konuda şöyle bir notu bulunmaktadır:

"Bu kitapta, Ermeni alfabesinden Latin alfabesine yapılan transkripsiyonlarda kurallara uymaktan çok, özellikle Ermeniceye aşina okurlar dikkate alınarak, telaffuz ağırlıklı bir yazım tercih edilmiştir. Diyarbakır ağzına özgü kimi sesleri Latin harfleriyle karşılamak zor olduğundan, kimileri için okuma zorluğu yaratsa da, Diyarbakır ağzının tadını yaşamak isteyen okuyucuları dikkate alarak, örneğin, "k" harfi yerine "ğ" ve "ğh" içeren yazımlardan kaçınmadık…"

Çok kültürlü şehirlerin çok dilli metinleri olur. Mıgırdiç yazılarında bu açıdan bir dil harmonisi oluşturur. Ermenice yazdığı metinler haricinde ele aldığı Türkçe metinlerde de sıklıkla Kürtçe, Zazaca, Ermenice tamlamalara rastlarız. Kitap bu dil ve ağız özellikleri alışık okurlar için okuma kolaylığı yaratsa bile bu tarz dillere yabancı olan okurlara zorluk da yaratmıyor değil. Metinler her ne kadar Türkçe olarak yayınlanmış olsa bile karakterlerin kullandığı kelimeler anlamsal açıdan okura araştırma isteği, kelime haznesine de zenginlik katıyor. Bir yandan zorlayıcı olan okuma diğer yandan ise gelişme sağlıyor. Okuduğu metinlerin kendisine bir şey katması, yabancı olduğu kültürler hakkında fikir vermesini isteyen okurlar için iyi bir deneyim olacaktır.

"Söyle Margosyan Nerelisen?" kitabın temeline oturan, Mıgırdiç'in aidiyet duygusunu ve kimlik arayışını işler. Bir söyleşisinde kendisinin de dediği gibi "Diyarbakır'da 'Gâvur'duk İstanbul'a geldik 'Kürt' olduk der. (2007 yılında Tespih Taneleri kitabı esas alınarak Sabah Gazetesinde yayınlanan röportajından)

Azınlık olsun olmasın belki de yazan kişilerin en büyük handikabı bulundukları etnik kökeni, dinlerini, dillerini, kültürlerini kısacası varlıklarını yüceltirken karşılarındakileri yermek. Mıgırdiç de derdini anlatırken bu açmaza çokça düşer, anılarını zihninde harmanlarken Ermenileri oldukça anlayışlı, olgun bir şekilde işler. Yahudi imgesini ise ister zengin ister fakir olsun tüccar olarak tanımlar. Buna karşılık Kürtleri toplumsal hayatta da çalışma hayatında da genellikle ayak işi yapan amele ya da hamal olarak aktarır.

"Kürtlerin çoğu yakın köylerde yaşarlardı. Toprakla ve hayvancılıkla uğraşırlardı. Şehirlerde sayıları az olan zengin köy ağaları dışındakilerin yaptıkları işler çoğunlukla ayak işleriydi." (s.78)

Türkleri ve genel anlamda Müslümanları ise bir Musevi'den kız alıp verilmeyecek, eğer bir Musevi kızı Müslümana varırsa da kıyamet alameti olarak görecek şekilde tanımlar.

"Kürtlerle, Türklerle, daha doğrusu Müslümanlarla, toptan söyleyecek olursak Daciglerle böyle bir alışverişe girmek, kız alıp vermeyi bir tarafa bırakın, böyle bir düşüncenin varlığı dahi kabul edilemezdi." (s.79)

Ermeni Taşra Edebiyatının son temsilcisi olan Mıgırdiç'in bize verdiği eserleri okurken yüksek betimleme ve öyküleme yetisinin, oralarda hiç bulunmamış olsak bile o atmosferde, o sokaklarda, evlerde dolaşmamızı ve anılarına ortak olmamızı sağlar.

Margosyan, M. (2022). Söyle Margos Nerelisen? İstanbul: Aras Yayıncılık.