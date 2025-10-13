Sözlerin Ötesinde Bir Şey Gerek Bize Ve De Herkese

Yine "Bizi fark edin," diye seslendiğimiz, üç beş gün gündemde yer edindiğimiz bir farkındalık ayına geldik. Hiçbir özel gereksinimli birey sadece farkındalık haftasında-ayında-gününde var olmuyor. Onlar bu hayatın içinde yaşıyor ve üç beş gün fark edip unuttuğunuz zorluklarla bir ömür mücadele ediyor... Belki de kaçırılan nokta bu.

Kendi alanım özelinde konuşacak olursam, hadi hep birlikte "Disleksi diye bir şey var. Fark et!" şeklinde slogan atalım. Atar mıyız? Kime söylesem gelir benimle muhtemelen. Atarız... İyi, güzel hatta harika... Bu güne kadar çok yaptık benzerlerini.

Peki, ne değişti? Ne değişecek? Ne değişebilir? Sözlerin ötesinde bir şey gerek bize ve herkese... Gerçekten farkında olmak, disleksili çocukların güçlü yanlarını görmeyi öğrenmek mesela. Hayatın içinde kaybolmamalarını sağlamak. Onların ben de varım bakışlarını görmek. Disleksi olmayan çocuklara, herkesin öğrenme hızının aynı olmadığını öğretmek. Yavaş öğrenen bir akranından üstün olmadığının bilincini aşılamak. Onlara sınavlarda verilen fazladan sürenin ihtiyaçları olduğunu ancak bu durumun diğerlerinden az kapasiteye sahip oldukları anlamına gelmediğini anlatmak. Ve en önemlisi tüm bunları yaşama yaymak. Çünkü biz sadece üç beş gün fark edilmek istemeyen çocukların anneleriyiz...

Ekim ayı Disleksi Farkındalık ayı. Tüm dünyada böyle kabul görmüş. Mademki bu ay dilek hakları sunuluyor bize o halde biz disleksili çocuklar adına bu kez farkındalığın sadece bir aya sığdırılan etkinliklerden ibaret kalmamasını diliyoruz. Yukarıda saydıklarım yalnızca disleksili bir çocuğun hayatını iyileştirir gibi gözükse de disleksi olmayan çocukların hayatına da sayısız katkı sağlayacaktır. Bu bilinç onları yaşamda daima ön plana çıkaracaktır. Sağ ile solu karıştırmak, çarpım tablosunu ezberleyememek, okuma hızının yavaş olması başarıya engel değil. Onları başarısız kılan ya da başarısız kılıfına sokan yaşananlara verilen tepkilerdir. Gösterilmeyen sabırlar, alay edici gülüşler, küçümseyen bakışlar...

Gelin bu kez bir farklılık yapalım. Gerçek bir farklılık... Sınıflarımızda disleksi tanılı ünlülerin hikâyelerini anlatalım mesela. Sadece bildiğimiz sinema, televizyon ve ses sanatçılarından ibaret olmadığını da gösterelim. Agatha Christie'nin disleksili bir yazar olduğunu, İkea'nın kurucusu İngvar Kamprad'ın disleksi sayesinde sahip olduğu farklı bakış açısıyla markalaştığını da anlatalım. Belediyeler bu çocukların başarılarını ön plana çıkarsın mesela... Mahalle muhtarları disleksi farkındalık semineri istesin. Çağırın her mahalleye gelip disleksiyi anlatalım. Neler yapılabilir birlikte konuşalım. Disleksi tanılı bir çocuğun ayakkabısını bağlamayı zor öğrendiğini, gömleğinin düğmelerini sırayla iliklemekte zorlandığını bilmiyor olabilirsiniz. Belki de parklarda ayakkabısını bağlayamayan çocukları görüp ayıplayan teyzelerin seslerinin kısılmasına vesile olur. Kimse bilmiyor kimse ilgilenmiyor demek de bir seçenek elbette... Biz onlardan olmayalım. Kim bilir belki bu kez düzen değişir. Bir çocuğun hayatındaki umut olma yolunda dönüm noktası olmaya bu kez gönüllü çok olur. Kim bilir...