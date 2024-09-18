Sözün Rengi: Dr. Chris Ferrie Röportajı

Bebeğinize kuantum fiziğini ya da yapay zeka teknolojilerini öğretmeyi hiç düşündünüz mü? Sydney Teknoloji Üniversitesinde teorik fizik dersleri veren Dr. Chris Ferrie, Bebek Üniversitesi kitap serisiyle bilimsel konuları bebeklerin anlayabileceği şekilde anlatıyor. Ferrie, kuantum fiziği, yapay zeka ve astrofizik gibi karmaşık bilim dallarını eğlenceli ve basit bir dille anlatarak sadece çocukları değil bilimle arasına mesafe koymuş ebeveynleri de hedefliyor. Bilimin her yaşta öğrenilebileceğini savunan Ferrie, Bebek Üniversitesi serisiyle hem bebekler için hem de aileler için bilimi anlaşılır kılıyor.

Bebekler ve çocuklar için yazarken onların dünya algısını ne ölçüde önemsiyorsunuz? Hangi pedagojik ilkelere dayanıyorsunuz?

Küçük çocuklar, özellikle de okul öncesi dönemdekiler sınırlı dikkat süresine sahip. Yüksek kontrastlı resimler ve sayfaları hızlıca çevirmek görsel uyarıcıların sürekli değişmesini sağlayarak çocuğun dikkatini korumasına yardımcı oluyor. Bu yöntem, bebeklerin görüşünü keskinleştirerek yeni yeni gelişen farklı desen ve şekillere odaklanma becerilerini geliştirme gerçeğiyle pekişiyor.

Bu sürece başlarken kitap piyasasını analiz ettiniz mi? Bebek Üniversitesi siz ve yayıncınız için bir risk miydi?

İlk birkaç kitabı kendim yayınladım ve Sourcebooks'tan teklif aldım. Piyasa şu an oldukça doymuş durumda. Bu yüzden kitaplar yalnızca piyasada yeterli ilgi varsa ekleniyor. Bu analizi yayıncı yapıyor. Elbette her konuda bir kitap yazmak ve yayınlamak isterdim.

Çocukların ders kitaplarındaki bilimsel metinlerin bilimsel okuryazarlık ya da bilimi sevdirme açısından heyecan verici buluyor musunuz?

Nihayetinde, kitabı heyecan ve coşkuyla okumak yetişkinin sorumluluğundadır. Bu şekilde yaklaşılırsa çocuklar her konuya ilgi duyacaktır.

"Bebek Üniversitesi" serisindeki kitaplarınız ebeveynleri nasıl etkiliyor? Küçük okurlarınızın ebeveynleri geek ya da nerd mü?

Evet, "nerd" ebeveynlerin çoğunu yakaladım! Ancak aldığım geri dönüşler çoğunlukla bu kitapların küçükken korktukları ya da zorlandıkları konuları anlamalarına yardımcı olduğunu söyleyen ebeveynlerden geliyor.

Popüler görsel dil, televizyon, bilgisayar, tablet veya cep telefonu gibi dijital kanallar aracılığıyla güçlenirken resimli kitaplar bu değişimler karşısında güncelliğini koruyabilir mi?

Umarım korur. Yazdıklarımın hem ilgi çekici hem doğru kılmak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum.

Bilimsel kavramları açıklama sürecinde çocukların ilgisini nasıl canlı tutuyorsunuz? Bilime olan ilgilerinin zaman içinde körelmesini önlemek için ne gibi stratejiler önerirsiniz?

Heyecanlı davranın, sorular sorun ve hata yapmak konusunda endişelenmeyin. Bilimle uğraşırken çoğu zaman yanlış yaparız. Bilim, çılgın fikirler üretme ve yanlışlanması zor bir fikre ulaşana kadar bunları test etme sürecidir.

Bebeklere bilimi anlatmanın yeni bir yoluna öncülük ettiniz. Bu tarzı takip eden Chase Roberts'ın "Bebekler için Bilgisayar Mühendisliği" kitabı da dokunsal ve interaktif tasarımlarıyla kitaplara yeni bir boyut katmış görünüyor. Bu yaklaşımları nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu yenilikleri kitaplarınızda kullanmayı düşünüyor musunuz?

Bence tüm bunlar harika gelişmeler! Ancak bu tür kitapları geniş çapta üretmek oldukça zor. Çünkü böyle interaktif ve dokunsal kitaplar üretmek son derece maliyetli ve geleneksel yayıncılar için bu kitapları basmak zorlayıcı olabilir.

Bebek Üniversitesi kurgusal olmayan tematik kitap kategorisinde. Gelecekte daha büyük çocuklar için kurgu kitaplara yer vermeyi planlıyor musunuz?

Gelecek yıl, gerçek bilimi kurgusal bir anlatımla harmanlayan bir "kendi maceranı kendin seç" kitabı olan The Curiosity Chronicles yayınlanacak. Okumaya yeni başlayan çocukların buna nasıl tepki vereceğini görmek için çok heyecanlıyım!

Bebek Üniversitesi ve diğer kitaplarınız başka dillere çevrildiğinde bilimsel dil ve orijinal üslubun değişmesinden endişe ediyor musunuz?

Bu sürece dahil olan herkes profesyonel ve aynı hedeflere sahip. Eğer bu sürece güvenemezsem, muhtemelen kimseye güvenemem!