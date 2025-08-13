Bir sabah rüzgâr, kırk şehirden getirdiği kırk mektubu kapıya bırakıyor. Birer birer açılan zarflarda Kurtubiyye'nin eski zaman kitapçılarının sesi odaya doluyor. Gırnata'nın küçük Müslüman mezarlığından gözyaşları dökülmüş mektubun satırlarına.

Tam o sırada Ronda kayalıklarından Abbas Bin Firnas görünüyor. Kanatlarını takmış, Kurtuba ufuklarına süzülmeyi beklerken bir güvercin kendini bırakıyor Akdeniz'in maviliklerine. Oradan Yahya Kemal'in,

"Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene

Biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene."

dediği Üsküp'ün firuze kubbelerinden inerek Taşköprü'ye konuyor. Güvercini buralara getiren rüzgâr, Rabat'tan başlayıp kırk İslam şehrini dolaşıyor. Her birinden yazılan mektuba zamanın mührünü vuruyor.

***

Sözün Rengi'nde Taha Kılınç'ın kaleminden çıkan İslam Şehirleri Atlası'nı konuştuk. Orta Doğu ve İslam dünyasını çalışan gazeteci-yazar Taha Kılınç, Şevval Baştan'ın sorularını yanıtladı.

Peki bu röportajda neler var?

İslam Şehirleri Atlası projesi fikri nasıl ortaya çıktı? Çocuklara mekân okuma becerisi nasıl kazandırılabilir? Taha Kılınç, bir ebeveyn olarak seyahatlerinde kendi çocukları için nasıl bir yaklaşım benimsiyor? Dijital yayıncılık ve basılı yayıncılık arasındaki denge önümüzdeki yıllarda nasıl şekillenecek?

Tüm bunlar ve daha fazlasının cevabını bulduğumuz röportaja siz de davetlisiniz.

İslam Şehirleri Atlası projesi fikri nasıl ortaya çıktı? Bize biraz arka planındaki hikâyeden bahseder misiniz?

İslâm şehirlerini yeni nesillerimize tanıtmak ve anlatmak, benim zaten yıllardan beri sürdürmeye çalıştığım bir görev. Bunu müstakil bir atlas şeklinde sunma fikri, arkadaşlarla yaptığımız istişareler sonucunda ortaya çıktı. İçerikte hangi şehirlerin yer alacağını tamamen ben kendim belirledim. Birkaç şehri de sırf Türkiye'de tanınsınlar diye atlasa ekledim.

Ketebe Çocuk'tan çıkan bu atlas, aynı zamanda sizin yetişkinlere yönelik kırk şehirlik video serinizle de temas ediyor. Kitabı hazırlarken hangi yaş grubunu hedef kitle olarak belirlediniz?

Aslında kitabın hedef kitlesi, 9 yaş üzeri herkes. Özellikle şehirlerin bilgi temelli anlatıldığı bölümlerde büyükler de öyküye dâhil oluyor mecburen. Hatta "Çocuğumuzla okurken birden bire kendimizi o şehirle ilgili araştırma yaparken bulduk" şeklinde çok fazla geri dönüş var. Bu da, kitabın her yaştan okuru kendisine çektiğini gösteriyor doğrusu.

Atlasın çizimlerini Narges Hashemy hazırladı. Bir yazar olarak görsel bir sanatçıyla çalışmak sizin için nasıl bir deneyimdi? Pek çok yazar ve çizer günümüzde ortak oldukları projelerde bir araya dahi gelemiyor. Siz ortak bir iletişim dili kurma imkânı bulabildiniz mi?

Çizerimiz İranlı ve kendisi ülkesinin dışında fazla bir yer görmemiş. Dolayısıyla her şehirle alakalı detaylı anlatım ve tarifler yapmamız gerekti. Buna rağmen hiç zorlanmadık. Bazı şehirlerde tahminlerimizin ötesinde başarılı çizimler yaptığını söyleyebilirim. İstediğimiz tashih ve müdahaleleri de gocunmadan ve hızlıca yerine getirdi. Bu da bir başka şansımızdı. İşin erbabı bilir: Sanatçılara, eserlerinde tashih yaptırmak oldukça zordur.

Atlasınızda Kudüs'ün nüfusu ve bağlı olduğu ülke kısmında "İsrail işgali altındadır" ifadesini görüyoruz. Bugün Kudüs'ün statüsü hem Müslümanlar hem de tüm dünya için hassas bir mesele. Siz burada "Filistin" ifadesini değil, "işgal altında" vurgusunu tercih etmişsiniz. Bu tercihinizi nasıl değerlendirirsiniz? Okuyucuya hem gerçekleri hem de bir duruşu aktarırken nasıl bir denge gözetilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?

Atlası sadece kâğıt üzerinde okuyan biri, Kudüs'ün veya Filistin'in güncel durumu hakkında bilgi edinmekte zorlanabilir. Nihayetinde gayet renkli ve keyifli, görsellerle süslü bir kitabı elinizde tutuyorsunuz. "İşgal" vurgusunu bu yüzden özellikle tercih ettik. "Filistin" dediğinizde, bugün için bunun siyasî bir gerçekliği bulunmuyor. Tarihî ve dinî bağlamı elbette baki, ancak hâlihazırdaki durumu anlatma adına "İsrail işgali altında" vurgusunu mutlaka vermemiz gerekiyordu.

Atlası çocuklarına okutan ebeveynler ve sınıfta kullanan öğretmenler için nasıl bir yol haritası önerirsiniz?

Anlatmak için, evvela derinlemesine anlamak gerekiyor. Anlamadığınız hiçbir şeyi, ikna edici biçimde anlatamazsınız. Bu hakikatten hareketle, İslâm şehirleriyle alakalı ilave çalışmalar ve okumalar yapmak gerekebilir. Çocukların sorularına cevaplar verebilmek adına, konuyu iyi kavramak şart. Ayrıca, harita bilgisi de muhakkak edinilmeli. Günümüzde en büyük eksiklerimizden biri, harita ve coğrafya bilgisi.

Yazılarınızda "haritalarla samimiyet" ve yön duygusu kazandırmanın öneminden bahsediyorsunuz. Bu atlas çocuklara sadece şehirleri tanıtmakla kalmayıp bir "mekân okuma becerisi" kazandırabilir mi?

İstikametini yitirmeme mefhumu, istikamet kelimesinin bütün anlamlarıyla ve boyutlarıyla, çok önemli. Sadece manevî yönden değil, maddî ve coğrafî yönlerden de koordinatlarımızı yitirmeye başladığımız bir çağdayız. Navigasyon cihazları, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar, zannedilenin ve umulanın aksine, bilgimizi değil cehaletimizi ve yüzeyselliğimizi artırdı. Herkesin her şeyden sadece birazcık bildiği bir zamanda yaşamakla imtihan olunuyoruz. Bu da sığ ve cüretkâr insancıkların çoğalmasına yol açıyor. Aklı başında ve dengeli bir hayat sürmek isteyen bir Müslüman için, çok zor bir çağ bu. Teknolojinin insanın akıl sağlığına, duygusal dengelerine ve hafızasına verdiği zararları henüz yeterince konuşmaya başlamadık. Bahsettiğim tüm bu zorlukları, sadece atlas üzerinden aşmak elbette mümkün değil. Ama en azından bir başlangıç noktası olmasını umuyorum.

Gazeteci ve yazar kimliğinizle çoğunlukla yetişkinlere hitaben yazıyorsunuz. Fakat "İslam Şehirleri Atlası" gibi "365 Günde Peygamberimin Arkadaşları" kitabının da yazarısınız. Çocuk okura yönelik yazmak sizi hangi açılardan zorluyor?

Zorlandığım herhangi bir nokta yok doğrusu. Hem kendi çocuklarım hem de yakın çevremdeki genç nesillerle zaten doğal bir iletişim halindeyim. Metinleri de aynı doğallıkla kaleme almaya çalışıyorum.

Kendi seyahatlerinizde bir ebeveyn olarak çocuklarınıza tarih şuuru kazandırmak için nasıl bir yaklaşım benimsiyorsunuz?

Bugünün çocukları tepeden inme buyurgan üsluplara son derece mesafeli. Bir de, çok fazla görsel malzemeyle muhatap olduklarından, içerikler çok hızlı tükeniyor. Ben sözlü yönlendirme yerine, yaşatmayı ve göstermeyi daha uygun ve isabetli buluyorum. Seyahatlere çıktığımızda onlara mekânları keşfetmeleri için küçük ipuçları veriyorum. Seyahatlerimizde konfordan kaçınıyoruz. Ben çocukların belli ölçülerde ve kontrollü biçimde "sefalet"i tatmaları gerektiği kanaatindeyim. Bu sebeple, asla lüks bir otelde tatil yapmayız mesela. Oraya harcayacağımız parayla daha fazla şehir görmek bana daha mantıklı gelir. Bir otele bir hafta kapanıp miskin miskin pineklemek, yiyip içmek, havuza / denize girmek, sürekli uyumak, doğru dürüst acıkmadan açık büfelere koşturmak… Bunlar benim Müslümanlık anlayışıma da seyahat anlayışıma da uymayan şeyler.

İçerik üretme süreçlerine yapay zekânın da dâhil olmasıyla dijital içeriklerin hızla çoğaldığı, kitapların dahi derin bir okuma yerine hızlı tüketime maruz kaldığı bir dönemdeyiz. Bu dönüşümün, özellikle basılı eserlerin geleceğini nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Sizce dijital yayıncılık ve basılı kitaplar arasındaki denge önümüzdeki yıllarda nasıl şekillenecek?

Ben kitabın ve kâğıdın ölmeyeceğini düşünenlerdenim. Bugün dünyadaki istatistiklere baktığımızda, teknoloji son hızla gelişirken, aynı hızla kâğıda ve kitaba dönüşün de arttığını görüyoruz. Teknolojinin meydana getirdiği hasarlar da içerdiği riskler de çok fazla. Kâğıttan okunan metinlerin hafızalarda daha kalıcı şekilde yer ettiğini, her dikkatli okur bilir. Ekranlar hem yorucu hem de dikkat dağıtıcı.

Günümüzde görselleştirme süreçlerinde yapay zekâ kullanımının yayınevleri tarafından da tercih edildiğini görüyoruz. İslam Şehirleri Atlası hazırlanırken eğer yayınevi, gerçek bir sanatçı yerine yapay zekâ görselleri kullanmayı teklif etseydi, buna yaklaşımınız nasıl olurdu? Sizce böyle bir tercihin hem eserin ruhu hem de çocuklara aktaracağı değerler açısından nasıl yansımaları olurdu?

Yapay zekâyla yapılan çalışmalar arasında "çok iyi" dediklerim gerçekten çok az. Sokakta şimdi herkesin aynı burun ve dudak şekilleriyle arz-ı endâm etmesi gibi, yapay zekâyla üretilen işlerde bire yeknesaklık ve ruhsuzluk görüyorum. Yapay zekâya, estetik ameliyat gibi bakılmalı: Ancak çok gerekli ve mecburî durumlarda başvurulmalı. İhtiyaç dışında yapılan estetikler, ruhu ve manayı öldürüyor.