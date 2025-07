 Stoacıların Paradoksları

MÖ 106-MÖ 43 tarihleri arasında yaşamış olan Marcus Tullius Cicero Romalı bir devlet adamı, bilgin, hatiptir. Felsefi görüşlerinde Epikürosçu Phaedros, Stoacı Diodotos ve Akademi'ye bağlı Philon'dan etkilenmiştir. Bilgi konusunda olasılıkları izlemiştir. Ahlak alanında dogmatiktir, tavrı kesin ve nettir. Latincenin felsefe dili olarak gelişmesine katkı sağlayan Cicero dini görüşlerinde agnostiktir.

Antonius'un kara listesinde (proscriptioya) olan Cicero M.Ö. 43 yılının 7 aralığında, 53 yaşında kafası kesilerek idam edilmiştir, kafası forum Romanum'daki Rostra'da halka teşhir edilmiş, elleri ise Senato binasının kapısına çivilenmiştir.

Bu eserde Cicero şu kavramlar üzerinde durmaktadır: onur (honestia), erdem (virtus), mutluluk (beatitudo), eşitlik (aequitas), özgürlük (libertas), bilgelik (sapientia) ve zenginlik (divitiae).

Kitapta altı paradoks vardır. Bunlar:

1.Paradoks: Sadece onurlu olan iyidir.

Cicero bu paradoksun başında "İyi nedir?" sorusunun yanıtını arar. Ona göre iyi ve mutlu bir şekilde yaşamak, onurlu ve dürüst bir şekilde yaşamak demektir. Birinci paradoksun sonunda yazar bize şu soruları yöneltiyor: Zevk, birinin daha iyi ya da saygıdeğer olmasını sağlar mı? Bir kişi hayatına kattığı zevklerle kendini onurlandırıp yüceltebilir mi? Burada Cicero'nun tamamen Stoacıların etkisinde kaldığını görüyoruz

2. Paradoks: Erdem mutluluk için yeterlidir.

Birinde erdem varsa, o mutlu bir yaşam sürmek için her şeye sahip demektir. Bu paradoksta Cicero baş düşmanı Publius Clodius Pulcher'i ima ederek onu "erdem" kelimesini yanlış kullandığı ya da bilerek anlamının dışında kullandığı için suçlamaktadır. Ona göre erdemle ile talih apayrı şeylerdir. Gerçek mutluluk erdemdedir. Umudunu, mantığını ve düşüncesini talihe bağlayan kişi hiçbir şeye sahip değildir. Cicero'nun sözleriyle: "Nasıl ahlaksız, aptal ve tembel bir kişinin iyi bir halde olması mümkün değilse, iyi, mert ve bilge bir kişinin de zavallı olması mümkün değildir. Erdemli ve ahlakı övgüye layık olmayan bir kişinin aslında yaşamı da övgüye layık değildir; öte yandan övgüye layık bir yaşamın peşinden gidilmelidir, ancak eğer zavallı bir yaşam söz konusu ise, ondan uzak durmak gerekir. Sonuç olarak yaşamda övgüye layık her ne varsa o, gerçek mutluluk, başarı ve asıl arzulanması gereken şey olarak görülmelidir." (sayfa. 49).

3. Paradoks: İşlenen suçlar da doğru yapılan işler de kendi içinde denktir.

Cicero bu bölümde erdem kavramının tek olduğu düşüncesinden yola çıkarak "suç"un içeriğinin, niteliği üzerinde etkisi olmadığını söyler. Şöyle ki: "Erdemler kendi içlerinde birbirine denkse, kusurların da aynı şekilde birbirine denk olması gerekir. Erdemlerin eşit olduğu, yani iyiden daha iyi, ılımlıdan daha ılımlı, cesurdan daha cesur ya da bilgeden daha bilge bir insanın olamayacağı kolaylıkla görülebilir… Erdem kavramı tektir, mantıkla ve kalıcı bir tutarlılıkla uyum halindedir, erdemin niteliğini artırmak için buna hiçbir şey eklenemez, ya da erdem kelimesinin kapsamını daraltmak için bundan hiçbir şey çıkarılamaz…. Mademki erdemler birbirine denktir, doğru yapılan işler de erdemli davranışların getirisi olduğuna göre, bunlar da birbirine denk olmalıdır; aynı şekilde işlenen suçlar da hatalı davranışlardan kaynaklandığına göre, bunların da birbirine denk olmaları gerekir." (s. 53).

4. Paradoks: Aptal olan her kişi aynı zamanda delidir.

Bu paradoksta Cicero isim vermeden baş düşmanı P. C. Pulcher'e şöyle seslenir: Ben senin sıklıkla sergilediğin aptallığını ya da her zamanki basiretsizliğini değil, aklını yitirmiş deli bir adam olduğunu (ispatlayacağım)…" (s. 61). Paradoks, "Aptal olan her kişi aynı zamanda delidir" olmasına rağmen Cicero "sürgün" kavramı üzerinde durur. Şöyle ki: "Yasaların sürgün cezasına çarptırılmalarını emrettiği suça bulaşmış ve günahkar kişiler -sen onların önderi olduğunu açık açık söylüyorsun- yerlerini değiştirmeseler bile sürgündürler." (s. 67).

5. Paradoks: Yalnız bilge kişi özgürdür, aptal olan köledir.

Cicero'ya göre "özgürlük nedir?" sorusuna, "arzuladığı gibi yaşama gücü" olarak cevap verir.

Yani bir kişiyi iradesi özgür kılar. İrade ve özgürlük ne dışarıdan gelir ne de dış faktörlere bağlıdır. Bilge bir şairin dediği gibi, "talih insanın kendi davranış biçimine göre şekillenir." Bu yüzden sadece bilgelerin istemeyerek, pişmanlıkla ya da baskıyla hiçbir şeyi yapmama gücü vardır. Bu bölümde Cicero'nun üzerinde durduğu bir diğer kavram korkudur. Zayıf, ezik ve zavallı bir ruhun taşıdığı her türlü korku köleliktir. Yüce ve olgun bir ruh hiçbir zaman köle olamaz, esaret altında yaşamayı kabul etmez. Cicero bize şu soruyu yöneltir: Her türlü korku kölelik değil midir?

6. Paradoks: Sadece bilge kişi zengindir.

Cicero bu paradoksa Crassus'a şöyle seslenerek başlıyor: "Parandan söz ederken takındığın o tuhaf gösteriş de nedir? Bir sen mi zenginsin?" (s. 83). Ardından gerçek zenginlik ne olduğu ve kime zengin denmesi gerektiği üzerinde durur. Şöyle ki: "Sadece erdemle donatılmış kişiler zengindir; çünkü sadece onların sahip oldukları, hem sınırsız hem de sarsılmazdır ve sadece onlar sahip olduklarıyla tatmin olurlar (işte zenginliğin asıl göstergesi de budur), ellerindekinin yeterli olduğunu düşünürler, daha fazlasını arzulamazlar, hiçbir şeye gereksinim duymazlar, hiçbir şeyden yoksun olmadıklarını düşünerek daha fazlasını elde etmeye de çalışmazlar. Buna karşın ahlaksız ve açgözlü kişiler şansa bağlı ve gelip geçici şeylere sahip oldukları ve her zaman daha fazlasını elde etmeye çalıştıkları için, onlar arasında elindekinin yeterli olduğunu düşünen biri şimdiye dek hiç çıkmadığını göre, böyle kişilerin kesinlikle varlıklı ve zengin olmadıklarını, tersine muhtaç ve fakir olduklarını düşünmemiz gerekir" (s. 93).

Stoacıların Paradoksları (Paradoksa Stoicorum)

Cicero

Çev. Serap Gür Kalaycıoğlu, Ceyda Üstünel Keyinci

İmge Kitabevi Yayınları

Sayfa; 104

Ankara, 2012