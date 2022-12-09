Sümeyra Ağaoğlu'nun İlk Kitabı: Azra'nın Nefes'e Kavuşması

1981 İzmir Torbalı doğumlu bir sağlık çalışanı ve iki evlat annesi olan Sümeyra Ağaoğlu katıldığı yazarlık atölyeleriyle çocuklara yönelik yazma niyetini pekiştirmiş, Luna Çocuk Yayınları'nın "Luna'nın Yolculuğu" ve "Pencere" isimli kolektif çalışmalarına öyküleriyle katkıda bulunduktan sonra SMA hastası küçük Azra'ya destek olmak amacıyla "Azra'nın Nefes'e Kavuşması" isimli ilk kitabını çıkarmış. Kitabında kardeş beklentisi, kardeş haberi alma, kardeşi bekleme, kardeşle tanışma ve kardeşe alışma süreçlerini işliyor. Kardeşi olan her çocuğun yaşadığı bu zorlu süreci biraz olsun kolaylaştırmayı hedeflerken okur adayı minikleri de kitaplara alıştırmaya çalışıyor.

Anne-baba desteğiyle okul öncesi gruba da okunabilecek bu kitap aynı zamanda bir ilk okuma kitabı sayılabilir. 6-7 yaşa uygun bir mizanpaj, yazı tipi, metin hacmi ve metni destekleyici çizimler kullanılmış. Kitap, yedisi resim kaplı kırk üç sayfadan oluşuyor. Resimler Ceyda Mutlu'nun elinden çıkmış. Kitabın editörlüğünü İlknur Ergun yapmış.

Okuruna bir kardeş hikâyesi sunan Ağaoğlu, hastalık temasını hikâyesinde hiç kullanmamış ve kitabıyla SMA hastası Azra arasında çocuk okurun algılayabileceği bir bağ da kurmamış ama atıf kısmında bir cümleyle şerh ettiği Azra-Nefes bağdaştırması ile ebeveynleri SMA hastası çocukların tedavisine katkıda bulunmaya davet ediyor ve kitabıyla bu farkındalığı artırmaya çalışıyor. Aynı amaçla bazı belediye ve milli eğitim müdürlüklerinin desteğini almayı başardığını sosyal medyaya yansıyan haberlerde görebiliyoruz ve çok zorlu bir sürecin içindeki ailelerin mücadelelerine katkıda bulunmak amacıyla yürüttüğü bu özverili çalışmalarında kendisine başarılar diliyoruz.

Biz de Kitaphaber olarak, gönüllüsü olduğumuz "yeni yazarların ilk kitaplarını tanıtma" görevimiz kapsamında, Sümeyra Hanım'ın bu ilk kitabını dikkatlerinize sunduk, bundan sonra da eserlerini ekibimizle paylaşan yazarlara, hem kendilerine özel ileteceğimiz yol gösterici değerlendirmelerimizle hem de sitemizde yayımlayacağımız kısa tanıtım yazılarımızla destek olmaya gayeret edeceğimizi belirtelim. İlk kitabını okura sunma heyecanının okura ulaşamama durgunluğuna dönüşmemesi, ilk yayımlananların yeni yazılacaklara itki olması, yazar adaylarımızın şevkinin artması, nitelikli metinlerin çoğalması, iletişim kısıtlarının aşılmasıve en önemlisi iyi yazarlarla ve iyi kitaplarla okurlarımız arasındaki bağın kuvvetlenmesi için ilk adımlarınızda yanınızda olacağız.

Sümeyra Ağaoğlu

Azra'nın Nefes'e Kavuşması

Luna Çocuk

Kasım 2022

43 sayfa