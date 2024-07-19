Sun Zi’nin Savaş Sanatı

1-Hesaplama'da yol'u, gök'ü, yer'i, komutan'ı, kural'ı bir arada tutmak esastır. Bunlarla tarih bilinir, tarihi kahramanlar yanı başlarında hissedilir.

2-Savaş'ta galip gelmek isteyen komutan savaş gücünü ülkesinden, yiyecek ikmalini düşmandan sağlamalıdır. Komutan halkın hayatını elinde tutarsa kısa sürede zafere ulaşır.

3-Hükümdardan tam destek alan komutanın yapması gereken 'taktik saldırı' ile düşmanına saldırmaktır. Taktik saldırıda esas olan komutanın ordusunu ve düşmanını iyi tanımasıdır. Ordusunu ve düşmanını iyi tanıyan bir komutan yerinde ve zamanında yapacağı bir taktik saldırı ile düşmanını bozguna uğratır, yener.

4-Duruş (konuşlanma)'da halkını arkasına alan ordunun durduğu yer önemlidir. Savaşın kaderini belirleyen tek uygun bir yer vardır. Ordusunu bu yere konuşlandıran komutan savaşı kazanır.

5-Zayıflık-güçlülük'te önce savaş meydanına yerleşen duruma göre farklı konuşlandırmalarla düşmanın zayıf noktalarını bulup saldırır. Savaş meydanını avucun içi gibi bilen komutan düşmanına ölümcül darbeyi ne zaman, nerede ve nasıl indireceğini bilir.

6-Harekat'ta öyle bir zaman vardır ki taraflardan biri tam zayıf düşer. Rakibinin tam zayıf düştüğü bu anı görüp saldırıya geçen komutan galip gelir. Harekatın başarıya ulaşıp ulaşmaması zamanlamaya bağlıdır. Zamanlama rakibine en zayıf düştüğü anda vurmaktır.

7-Dokuz Değişken: Bin bir Olasılık'ta komutan değişik olasılıkları yönetmesini bilmelidir. Planlarında avantajları ve dezavantajları doğru tespit edip bunları bütün gerçekleriyle işin içine katmalıdır.

8-Orduyu Harekete Geçirme (Yürüyüş)'de araziyi her açıdan tanıyan komutan araziden sağlayacağı avantajla galip gelir. Bu açıdan dağlık bölgeleri, ırmakları, vadileri, bataklıkları, düzlükleri, güneşi, soğuk ve sıcak havayı, gece ve gündüzü hesaba katan komutanın galip gelme ihtimali her zaman yüksektir.

9-Arazi'nin coğrafi özelliklerini bilip ordusunu konumlandıran komutanın kazanması işten bile değildir. Düşmanını ve kendisini tanıyan tehlikesiz bir zafer kazanır, yeri (araziyi) tanıyan her zaman galip gelir.

10-Doku Arazi'yi (dağınık, sınır, çekişmeli, açık, merkezi, önemli, zor, kuşatılmış, çaresiz) avucunun içi gibi bilen komutan, ordusunu zafere götürecek biçimde komuta etmesini bilir.

11-Ateşle Saldırı'da sağduyulu ve dikkatli komutan ateşi avantaja çevirip kolaylıkla zafere ulaşır.

12-Casus Kullanma'da öncelikle bilinmesi gereken beş çeşit casusluğun var olduğudur. Bunlar: Yerel casus, düşman içindeki casus, taraf değiştirmiş casus, ölü casus, canlı casus. Akıllı hükümdar ve erdemli komutan iş birliğiyle üstün ve zeki kişileri casus yaparlar ve başarılı olurlar.

Savaş Sanatı

Sun Zi (Sun Tzu)

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Çev. Pulat Otkan-Giray Fidan

Sayfa 44

İstanbul, 2018