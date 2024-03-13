Suyun Ruhunu Dinlemek

İçtiğiniz suyu hiç düşünmez misiniz? Onu bulutlardan siz mi indiriyorsunuz; yoksa onu indiren biz miyiz?

Dileseydik onu içilmesi mümkün olmayan tuzlu, acı bir su yapardık. Öyleyse şükretmeniz gerekmez mi?" (Vakıa Süresi, 68-69-70)

Yazar Mustafa Kaya'nın "Su Kanunu" isimli kitabıyla suyun değerini derinlemesine anlıyor, suyun yeryüzünde yaşamı sürdüren kutsal bir varlık olduğunu fark ediyorsunuz. Topraktaki tohum su almadan filizlenmiyor, bu da yaşamın oluşumunu ateşleyen şeyin su ruhu olduğunu gösteriyor.

Su, dünyanın büyük bir kısmını ve insan vücudumuzun büyük bir kısmını oluşturur; fakat bu şaşırtıcı elementin sırlarını gerçekten biliyor muyuz?

Tarımdan fabrikalara ve hidroelektrik enerjiye kadar suyu her gün milyonlarca farklı şekilde kullanıyoruz. Ancak su, doğanın bilinen tüm fiziksel yasalarının dışında hareket ediyor.

Küresel iklim değişikliğinin yaşandığı bir dönemde suyun gizemini anlamak kritik önem taşıyor. Her canlının hayatta kalabilmesi için ona ihtiyacı vardır. Onun işlevi ve kapasiteleri konusundaki bilgisizliğimiz, onun niteliğini kötüye kullanmamıza ve potansiyelini unutmamıza yol açıyor Su Kanunu; suyun kapasitesine tanık olacağınız, aydınlanmış bilgileri ve manevi taraflarını ortaya çıkaracağınız bir keşif yolculuğudur.

Bu keşif, insan hesaplamalarının ötesine geçiyor; güneş sistemlerinin ve galaksilerin ötesine, yaşamın anlamı ve kaynağına kadar…

İçinde yaşadığımız dünyada maddeyi ve ruhu ne kadar biliyoruz? Suyu Kuantum düzeyinde ele almak, bilimde ve düşünce sistemimizde karşılaştığımız sorulara cevap olabilir mi?

İnkâr edenler görmezler mi ki, göklerle yer bitişik halde idi de biz onları birbirinden ayırdık ve canlı olan her şeyi sudan meydana getirdik. Bu gerçek karşısında, hâlâ mı iman etmeyecekler? (Enbiya Süresi-30)

İbnü'l Arabi "Fütuhat-ı Mekkiye" isimli eserinde de hayatın aslının su olduğundan, Allah'ın arşı bile su üzerinde olduğundan ve canlılara hayat veren rahmani bir nefes olduğundan bahseder.

Bu kitap hayatımızdaki suyun, kullandığımız kelimelerin, besinler içindeki suyun önemini, uzun seneler sağlıklı yaşamanın sırları, içtiğimiz suyun canlılığını, ayetlerin sırrını açıklıyor okuyucuya. Hepimiz biliriz ki, suyun hayat olduğunu, sudan yaratıldığımızı, suyun yaşamımız için en çok ihtiyacımız olan madde olduğunu; ama yeterince kıymetini idrak edemediğimiz bir madde. Bu kitapla suya olan bakış açımızın değişeceğini ve hayatın anlamını idrak edeceğimizi düşünüyorum.

Size kötü sözler söyleyen insanları kendinizden uzaklaştırın. İşittiğiniz kötü sözlerin vücudunuzdaki suyun yapısını bozduğunu ve bunun vücudunuzda yol açtığı sonuçları bilseydiniz asla kötü söz duymak istemez, hemen kulaklarınızı kapatmaya çalışırdınız.

Bu kitabı okuduktan sonra suya artık bir anlam katarak, canlandırarak içebileceğimiz, kullandığınız kelimelere daha dikkat etmeye gayret göstereceğimize inanıyorum.

Kitabın dili açık, akıcı ve yalın; bu nedenle hızlı okumaya müsait, fakat altını çizerek ve notlar alarak okumak, edinilen bilgileri içselleştirmek ve hayata geçirmek için daha kalıcı olacaktır.

Farkında olalım ya da olmayalım; zaman, mekân, olaya ve diğer insanlarla etkileşime gireriz. Aynı etki evrende gördüğümüz ya da görmediğimiz boyutlarla da olur. Kâinat, düzen ve uyum arar. Su bozulursa bu uyumda bozulur. Kişi başta kendisiyle olmak üzere rezone olduğu tüm frekanslarla sorun yaşar.

Yazarın üzerinde durduğu en önemli konu, suyu anlamanın; doğanın mucizesini ve hayatın kendisini anlamaktan geçtiğidir. Özellikle yaşayan suya eriştiğimizde mucizelerle karşılaşacağımızdan bahseder. Yaşayan su nedir? Suyu nasıl canlandırabiliriz? Suyun içinde saklı bir enerji mi var? Sadece su ile hastalıklar tedavi edilene bilinir mi? Suyun gizeminin açığa çıkması hem maddi hem de manevi süreçlerde insanları gerçeklerle karşılaştıracak, algıları etkileyecek çok önemli sonuçları bulunmaktadır.

Cedlerimiz suyu yüce ruhun ikametgâhı olarak görürlerdi. Dede Korkut Hikâyelerinde "Su Allah'ın yüzünü, cemalini görmüştür" denir. Su kutsal sayılırdı ve suya saygısızlık yapılmazdı.

Bu kitabı okurken hayatınızı sorgulayın. Mutlu olup olmadığınızı kendinize sorun. Kalbinizde huzur, geleceğinizde güven hissi ve sabah uyandığınızda umudunuz var mı?

Yaşamın ruhlarıyla uyum içinde yaşamak ve doğayla doğrudan çalışmak için topluluklar olarak birleşerek gezegenin sessiz enerjilerini uyandıralım; insanlığın yararı ve birbirine bağlı bir dünya topluluğunun refahı için suyun ve doğanın sessiz değerine bir bütün olarak yeniden bağlanacağımız bir yol var.

Bu kitabı okuduktan sonra kendinize şu iyiliği yapın: Bir deniz kenarına gidin ve çıplak ayakla denizin tuzlu suyuyla bedeninizi ıslatın. Rabbin bize sunduğu nimetler için O'na şükredin ve size sağlık verdiğini hissedin. Sonra havanın ferahlatıcı rızkını içinize çekin ve yine şükredin. Derin nefes alın ve size huzur verdiğini hissedin. Güneşe yüzünüzü çevirin ve Rab'la olan derin bağlantınızı hissedin.

Su Kanunu

Mustafa Kaya

Fenomen Kitaplar

Yeni Baskı: Mustafa Kaya

240 Sayfa