Suzan Samancı ile Suskunun Gölgesinde

Cebimde "bir tutam saç" annemin, kardeşlerimin, çocukluğumun. Kanlı ve yangın yeri geçmişimden sadece bir tutam saç kaldı. Herkes göremez cebimdeki bir tutam saçı. Annesini, kardeşlerini ve çocukluğunu kaybedenler ancak onu görebilir. Ben o adamım, "Errik Adam." Anıt Park'ta acımın son şarkısını okumasını bekliyorum cebimdeki bir tutam saçla. Geçip gidecek üzerimden askeri araçlar. Olsun ve biliyorum. Ama bir tutam saç benimle kalacak burada ve her yerde.

Yoldayım, bilmiyorum kaderimden mi kaçıyorum, belaya mı bulaşıyorum. Otomobilimin lastiği patlıyor, ormanda terk edilmiş başka bir otomobile rast geliyorum. O otomobilden aldığım "kanlı paralar" ile hayatım değişiyor. Yitip giden masum çocukluğum ile İstanbul'da bir barda fedakarlık yapan kardeşim arasında kalakalıyorum, bir zaman için gidip geliyorum cebimdeki kanlı paralarla. Doğru yolda olsaydım kanlı paralar karşıma çıkmazdı.

Böyle değildi eskiden. Çağla yeşiliydi nehir, gökyüzüne kucak açardı ormanlar. Dengbejler yarışırdı karpuz tarlalarında. Bumbarların ayrı bir tadı olurdu ateş közlerinde. Yaşlılar bize eski zaman hikayeleri anlatırdı, mest olurduk, kendimizden geçerdik. "Bir atım olsaydı" her şey değişebilirdi. Bir atım olsaydı akşamüzerleri bir başka şekle bürünen yüzlerdeki korku da azalırdı. Bir atım olsaydı Dılbırin'in ihtiyar ağa ile evlendirilmesine asla izin vermezdim. Bir atım olsaydı şehrime anadilimle girer yine şehrimden anadilimle çıkardım. Bir atım olsaydı, elbette yanımda sevdiğim kız ve silahım da olurdu.

Dilimin ucunda hep o hüzünlü şarkı: Karadır bahtım kara… Bilmiyorum özgürce nefes alıp verdiğim bir yerde dünyaya gelseydim, bahtım yine böyle kara olur muydu? Ben Gülten, burada yani memleketimde kendim olamıyorum. İçinde özgürce yaşamadığım, kendim olamadığım yere memleketim diyemiyorum. Anlıyorum ki insanın asıl memleketi özgürlüğüdür. İnsanı özgür kılan kendine ait "bir karış toprağının" olmasıdır.

Dışarıda sorgusuz sualsiz ölümler kol geziyor. Memleketimde olmak, beni ve ailemi sorgusuz sualsiz ölümlerden koruyamıyor. "Endişe"liyim, resmi kimliğim gayri resmi kimliğin gölgesinde kalıyor, gerçek varlığım gerçek olmayan varlığımın altında can çekişiyor. Her an kimliğim kurşunla delik deşik edilebilir, ben yerde faili meçhul bir ölü olarak yatabilirim. Her an ayağımın altındaki memleket toprağı mayına dönüşebilir, ben havaya uçabilirim bir daha yeryüzüne inmemek üzere.

Ne kadar uzakta olsam da "Diyarbekir karpuzunun kokusu"nu alıyorum. Onun kokusunda Köçek Mahir, rengarenk balıklar, suskunun gölgesi, babamın ölümü, pencereleri tül perdeyle kapatılmış evimiz, annemin Radyo Tiyatrosu, askeri cemseler, memleketini terk etmek zorunda kalan kardeşlerim ve içten içe kanayan anadilim var. Sonra babamı gözlerimin pervazına yatırıyorum. Onun yaşlı ve yorgun bedeni oracıkta terk ediyor fani dünyayı. Fanilerden bir fani oluyor babam. Ben daha da özlüyorum Diyarbekir'i. Anlıyorum ki karpuzun kokusu burnumun sızısında bir hatıra olarak kalacak ölen dek.

Sara, ben ölüyorum ve sana memleketimin türküsünü ve uzak denizleri bırakıyorum. Bir garip olarak geldim ve durdum kapına. Sonra memleketimi özledim. En çok da silah seslerini her yerden duyunca memleketimi özlüyordum ve sadece seni seviyordum Sara. Ben, "Gelibolulu Hasan."

İçten içe çürüyeceğimi bilsem de göz göre göre ölsem de sana verdiğim sözü tutacağım, "yasını tutmayacağım." Aşk sadakattir ve ben sonuna kadar sana sadık kalacağım. Nefesimde ezilmiş elma kokusu. Aşkımız da benziyordu şehrimize, Dicle'nin akışına. Arıyorduk. Neyi ama? Bilmiyorduk. Neyi kaybetmiştik? Belki de aradığımız özgürlüktü, özgür olunmadan yaşanmıyordu aşk. Bunu ağaçlar söylüyordu, kuşlar bildiriyordu, sular aktarıyordu.

"Bahçedeki" bendim ve ardımda baba yadigarı çakmağı bırakıp gidiyorum. Oturacak yerim yok baba ocağında. Ben uzak bir dağ gölgesiyim artık, dönüşü olmayan. Gitmek hep kolay olmuştur her zaman için dönmekten. Biliyorum bir daha eskisi gibi dönmeyeceğim baba ocağına. Yitik bir dağ gölgesiyim. Emaneti de sahibine teslim ettim. Dönüşü olmayan yola girmiştim.

"İtirafçıyım" ve dışarıdayım kendimin ve herkesin. Hiçbir zaman arkadaşlarım gibi nevroza gidemeyeceğim, onlar gibi gelin olup baba evinden çıkamayacağım. "Tanju" ve "Asena" adında çocuklarım olmayacak. Ruhumdan firar ettim ve itirafçı oldum. Gidecek hiçbir yerim yok, sığınacak hiçbir liman sonra.

Seni ve dağlarımızın kokusunu çok özledim "Rojin." Buralarda hiçbir şey teselli vermiyor. Her geçen gün seni ve memleketimizi daha çok özlüyorum. Şehirlere alışamadım kızım. Önce köylerimizi yakıp yıktılar, sonra da senin hayatını. Namus belasına hep. Şimdi aramızda kara toprak ve uzun yollar var. Belki bir gün uzun yıllar kısalır, biter ama aramıza giren kara toprak ağarmaz bir daha, ağartmaz kara bahtımı, geri vermez seni bana.

Ben "Hivda Anayım." Geldiler ve olmayan silahları benden istediler. Geldiler ve canımdan can kopardılar bize benzeyen ama bizden olmayanlar. Geldiler ve yol arkadaşımı ölmekten beter ettiler. Geldiler ve ölüme yatmış bütün aydınlık yüzleri uyandırdılar. Artık yapacağım bir şey yoktu. Patlayacaktı olmayan silahım, kirletecekti kirli kanları temiz toprağımızı.

"Perili şehirdeyim" ama özlediğim sadece Diyarbekir. Babamın sürgünlüğü hepimizi can evinden vurdu, yerinden yurdundan etti. Komüniste çıkmıştı adı. Gözlerimizi Nevşehir'de açtık. Karanfil kokuyordu babaannemin nefesi. Onun karanfil kokan nefesi bana Diyarbekir'i hatırlatıyordu. Sürgünlük boğazımda kör bir düğüm olup çıkmıştı ne yaşadığım belliydi ne de öldüğüm. Babam teselliyi Erivan'ın Sesi Radyosunda buluyordu. Ayşe Şan'ın, Aram Tigran'ın sesi onun memleket özlemini gideriyordu. Annem sükunet libasını üzerinden çıkarmaya yanaşmıyordu, ağzını bıçak açmıyordu. Babam sürgünlük sözlerini söylüyordu bana okulumun merdivenleri üzerinde: Okumak güçtür. Oku, kızım!

Öp "siyah gözyaşlarımı." Öpersen siyah gözyaşlarımı, göğüs kafesimdeki kuş azat olacak, ben başka bir insan olacağım, yeni bir hayatın düşünü kuracağım. Öp siyah gözyaşlarımı ve unut beni sonsuza dek. Hiç karşılaşmamışız gibi.

Başımın üzerinde halhallı güvercinler, ayaklarımın dibinde beyaz taşlar. Öylece yatıyorsun yatağın içinde. Ölü yüzün sitem dolu: Beni anlamadınız. Belki ölümüm size bir şeyleri hatırlatır. Israrla unutmak istediğiniz bir şeyleri. Belki ölüm yatağındaki bir avuç kemiğim söyleyemediklerimi duyurur size. Israrla duymak istemediğiniz şeyleri. "Büyük ablamdı" o, ölümü sükunetinden büyük, bahtsız ablamdı.

Gözerimden taşıyor yalnızlığım. Daha fazla duramam buralarda. Gitmeliyim. Kan fışkırıyor rüyalarımın üzerine. "İçimdeki hayat değirmeni" taşıma-ölüm suyla dönmüyor. Kimseler kapımı çalmıyor. Çok tenhayım, kendime daha fazla tahammül edemiyorum. Gitmeliyim bir cinayete sebep olmadan.

"O her şeye değerdi" ve benim onun parmağındaki nişan yüzüğünden haberim yoktu. Onu gördüğüm zaman kalbim yaralı bir kuş gibi çarpıp dururdu. Gözleri kan çanağı olan ihtiyarın mahzun kavalı da derdime derman olmazdı. Siyah aşk bulutları çöreklenmişti kalbimin üzerine. Nişan yüzüğü birleşmeyen yollarımızı sonsuza dek ayırmıştı birbirinden.

Ben Zelal. Kalbimi gagalıyor bir yağmur kuşu. Uzaklaşıyorum kendimden ve Selim'den. Yabancıyım hem kendime hem ona. Aşk, denizin dibini boylayan ölü bedenlerin toplamı değil miydi kadın ve erkeğin nihayetinde? Bitmişti diğerleri gibi. Yeni bir hikayenin yaralı ve yorgun yolcusuydum.

Suskunun Gölgesinde

Suzan Samancı

Sel Yayıncılık

Sayfa; 128

İstanbul, 2012