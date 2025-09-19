Tahran- İstanbul Hattı

İnsanoğlunun grileri kabullenmekte zorlanan bir tabiatı var. Her şey ya siyah ya beyaz olsun istiyoruz. Bir şey ya mutlak iyi, ya da tartışmasız kötü olmalı! İnsanlara, ideolojilere, ülkelere, şehirlere bile bakışımız böyle.

Doksanlı yıllarda ülkemizde İran hayranlığı revaçtaydı. İslam Devrimi'nin etkisi kendisini ülkemizde de göstermiş, devrimi referans alan akımlar ortaya çıkmıştı. Bu günlerde ise bir İran karşıtlığı almış başını gidiyor. Bir şeyin ya fanatiği olmalıyız ya da düşmanı. Dolayısıyla her halükarda İran, kendinden söz ettiren bir ülke olmayı başarıyor. Dışa kapalı yapısıyla, hakkındaki asıllı-asılsız iddialarla merak uyandırıyor. Kalkıp İran'a gitme imkânımız yoksa, bu merakı ya İran filmi ile gidermeye çalışıyoruz ya da kitaplarla. Kitap deyince türler arasında gündelik hayata ve İran sosyolojisine dair en fazla veriyi de gene romanlar sunuyor. Fakat sınırlı sayıda güncel İran romanı çevirisi bulabiliyoruz.

İran'ı, İranlı olmayan ama orada yaşamış bir Türk'ün kaleminden okumak en iyisiymiş. Bunu sevgili Cihan Aktaş'ın "Sınıra Yakın" kitabını okuduktan sonra çok iyi anladım. Kendisinin iyi bir takipçisi olmama rağmen bu kitabı çok geç keşfettim ve şimdiye kadar okumamış olmama hayıflandım.

Roman, İstanbul'dan, Tahran'a otobüsle yolculuk eden "Efsane" karakterinin iç ve dış dünyasında olup bitenleri anlatıyor. Yani bir günden fazla süren yolculuk kitabın sonuna kadar sürüyor. Kimileri için tekrara kaçan, monoton bir anlatımı olabilir. Fakat bir merakla okuyan, satır aralarında ipuçları arayan benim gibi okuyucular için tekrarlar bile bereket. Zaten yazarın, tekrarları karakterin iç dünyasında dönüp dolaşıp geldiği yeri anlatmak için bilinçli olarak yaptığı da aşikâr.

Efsane, İmam Humeyni'nin sürgüne gönderildiği günün yıldönümünde bir mitingde koluna kurşun yiyor. O sıralarda on iki yaşında ve bu olaydan sonra o kolunda yaşadığı his kaybından dolayı kolunu kullanamamaya başlıyor. Kendisini "devrim gazisi" olarak tanımlıyor ve kendisi gibi gazilere yardım eden bir dernekte çalışıyor.

Genç kadının yaşam tarzı, annesiyle olan ilişkisi, annesinin geleneksel tutumlarına olan tepkisi, ülkemizde, doksanlı yıllardaki dindar, idealist genç kız profiliyle son derece örtüşüyor. Eşyalara, gündelik ritüellere yüklenen anlam bizdekinden pek farklı değildir. O yıllarda çeyiz istemeyen ve çeyiz hazırladığı için annesiyle çatışan genç kızların sayısı epey fazlaydı. Efsane'nin annesiyle olan ilişkisi bana bunları anımsattı.

Ablası Mina ise, sevdiği adamla yurt dışına kaçar ve Almanya'da yaşamaktadır. Mina karakteri üzerinden, yurt dışında yaşayan İranlıların gel-gitlerini, dönüşümlerini ve dönüşmeme çabalarını görürüz. Efsane'nin gönlünü kaptırdığı Selman ise gene doksanlı yılların, mücadeleci, olabildiğince tutucu dindar erkek profilini yansıtır. Selman'ın hastalığı İran-Irak Savaşı sırasında Saddam Hüseyin'in kullandığı kimyasal silahlardan mirastır. Ülkede Selman gibi çok sayıda kişi vardır. Savaş sonrası ülke çapında büyük bir seferberlik başlar ve "yapım onarım cihadı" projesiyle, halk bütün çalışmalarda yer alır. Bu yanıyla İran ve Türk halkları arasında benzerlikler gördüğümü söyleyebilirim.

İran'ın başkenti Tahran, kuzeyi ile güneyi arasında sosyoekonomik eşitsizlikler olan bir şehir. Bunu Samet Behrengi'nin kitaplarından da biliyoruz. Fakat ne geçen yıllar ne devrim bu gerçeği değiştiremiyor anladığımız kadarıyla. Hatta yıllar sonra bile, kuzeyde Pehlevi Hanedanlığı kadınlarının yaşamlarına öykünen kadınlar çoğunlukta. Kitapta adı çok geçen bir "Nikolay Semaver" var. Bunun nasıl bir şey olduğunu bilmesem de Soğuk Savaş sonrası ülkedeki Rus etkisine bir atıf olduğunu düşündüm. Devrimin hemen ardından savaşa giren ülkede üretim şartları halkın aleyhine değişiyor. Kalitenin düştüğünü iddia ediyor Efsane'nin otobüste sohbet ettiklerinden biri.

İran şehirleri otobüs yolcularının ve Efsane'nin gözünden değerlendiriliyor. İsfahan muhteşem bir şehir ama gene de taşra! Tebriz, İsfahan'la yarışır ama taşra! Şehirlerin tarihi, mimarisi, doğal güzellikleri, Tahran'a rakip olmaya yetmiyor. Tıpkı ülkemizde birçok faaliyet sahasının İstanbul'da olması ve taşranın onunla mukayese edilememesi gibi.

İran deyince ilk akla gelenlerden biri, kadınların başörtüsü takmasının zorunlu olması. Kültür ve medeniyetin merkezlerinden olan ülkenin imajını yerle bir eden bu uygulamanın tezahürünü otobüs yolcularında görüyoruz. Sınıra yaklaştıkça kadınlarda bir hareketlenme ve hazırlık başlıyor. Kiminin örtüsü omuzunda hazır, kimi önceden takıyor başına. Çador, magne gibi örtü türleri zikrediliyor. Türkiye'ye gelen yolcular kendilerini daha özgür hissediyor. İran'da yasaklar bununla sınırlı değil. Bazı film ve yayınların izlenmesi de yasak. Efsane'nin annesi de bu yasağı delerek film izleyen, bu filmlerin tutkunu olanlardan biri. Fakat ateşli bir devrim savunucusu olan Efsane'nin ihbarıyla yakayı ele veriyor. Bunları düşünürken Efsane yaptığını saçma buluyor. Çünkü yaşıyla birlikte fikirleri de olgunlaşmış, devrimi sorgulayan, hatalarını, sevaplarını gören bir noktaya gelmiş.

Otobüs yolculuğu esnasında yolcuların bin bir çeşit haline şahit oluyoruz. Karakterlerin bu kadar renkli olması, ülkenin çeşitliliğini de ortaya koyuyor. Yolculuk yapılan otobüs oldukça eski ve türlü aksaklıklar çıkıyor. Bu da bize İran'ın maruz kaldığı ambargolardan dolayı yaşadığı teknik yetersizliği çağrıştırıyor. Yol boyunca ya çalan bir müzik ya da şarkı söyleyen birileri var. Bu vesile ile İran'ın müzik kültürüne dair fikir ediniyoruz. Hikâye yazarları, şairler, yönetmenler ve kült filmler de es geçilmiyor. Sadri pirinci, pelude gibi örneklerle bir miktar İran mutfağına da giriyoruz.

Yolculuk uzadıkça, içimiz daralıyor, dizlerimiz acımaya başlıyor kitabı okurken. Varış noktasına ulaşma sabırsızlığı sarıyor bizi de. Psikolojik derinlik bizi bunu yaşayacak kadar çekiyor içine. Efsane'nin dağınık zihni bize derli toplu bir İran resmi çiziyor. Konudan konuya atlayıp neticede aynı mevzuya dönüyor Efsane. Kendisi bir türlü sınıra varamıyor ama bizi sınırın ötesine taşıyor…

Sınıra Yakın

Cihan Aktaş

İz Yayıncılık, 2012

566 sayfa