Elimde, Türkiye'de sadece konunun uzmanı olabilecek bir hediye kitap var. Lakin kitap İngilizce ve ben kitabı tanıtmak ve bu vesileyle belki de kitabın tercüme edilmesi yönünde bir farkındalık üretmek istiyorum. Hadi bakalım! İngilizce kitap hakkında Türkçe tanıtım yazısı yazalım!

Türk Savunma Sanayii konusunu bu sefer biraz daha genişletip biraz daha yönümüzü batıya çeviriyoruz. Savunma Sanayii konusunda derli toplu bilgi veren ve bu konuda henüz dilimize kazandırılmamış olan bir kitabı kısa tanıtım yazımızın merkezine alıyoruz.

* * *

Tanks and Other Fighting Vehicles[i] isimli elimdeki kitap 2005 yılında Bounty Books tarafından Londra'da yayımlanmış. Kitabın kütüphaneme giriş tarihi ise 15 Temmuz darbesinden 2 ay sonra savunma sanayii araştırmacısı ve gazeteci Arda Mevlütoğlu Bey'in hediye etmesiyle 2016 yılında gerçekleşiyor. Birinci hamur kâğıda renkli olarak basılmış olan kitap, İngilizce olarak hazırlanmış ve 238 sayfa. Kitabı okuyup bitirmem için ise aradan 3 yıl geçmesi gerekiyor. Okuduğum tarih, 30 Ağustos 2019.[ii]

Bir kitabı elime aldığımda genelde ilk aradığım kısım yazarın biyografisi oluyor. Yazarın konuya hâkimiyetini ve varsa diğer eserleri hakkında kısa bir bilgilendirmeyi daima gerekli görürüm. Maalesef kitap bu konuda yazar hakkında bir bilgi sunmuyor. Bir başka kaynakta bulabildiğimiz bilgi ise şu kadarcık: "Ray Hutchins was educated at the Duke of York's Royal Military School and served with the Royal Artillery in the Korean War and the Malaya Conflict. Following his demobilisation, he worked as a technical illustrator for Rolls-Royce (Aero) Ltd and the Ministry of Defence, working on both the Shah and Challenger tanks."[iii]

Kitap 11 bölümden oluşuyor. İlk bölüm "The Birth of the Tank"[iv] başlığını taşıyor. Bölüm içinde çeşitli küçüklü büyüklü bilgi verici ara tablolar ve makaleler buluyor ve maalesef bunlar ana makaleyi okumayı bir hayli güçleştiriyor. Bunlar arasında "Armoured Cars in World War I"[v], "British Tank Development in World War I"[vi], "British Tanks: Combat And Specialst Roles"[vii] dikkat çekiyor. Kitaba göre ilk Tankın Tanka karşı savaşı 24 Nisan 2018'de Somme Mücadeleri sırasında Villers-Bretonneux'da gerçekleşir.[viii]

Diğer bölümler sırasıyla şu başlıkları taşıyor: "Coming of Age", "The Tank proves itself", "The Essential Weapon", "Global Influences", "The Fighting Vehicle comen into its own", "Modern Russian tanks and their derivatives", "International tank desing", "The Gulf War", "Leclerc, Leopard 2, Challanger and Abrams", "Modern Fighting Vehicles". En son "Spesification" görsel tabloları yer alıyor.

Sonuç

Modern Savunma Sanayi ürünlerini olduğu kadar bunların tarihine de vakıf olmak için genel olarak güzel bir kitap. Bizim açımızdan tek eksiği dilinin İngilizce olması ve kitabın Türk yayıncılar tarafından çevrilecek kitaplar listesinde yer almamış olması. Umarım bir gün kitap içerdiği çizimlerin ve görsellerin hakkı olan ilgiyi görür ve dilimize de kazandırılır.

Tanks and Other Fighting Vehicles

Ray Hutchins

Bounty Books

2005, Londra, İngiltere

[i] Türkçesi: Tanklar ve Diğer Savaş Araçları

[ii] Okuduğum kitapların sonuna okuma tarihimi yazmak gibi kötü bir huyum var.

[iii] Türkçesi: Ray Hutchins, Duke of York Kraliyet Askeri Okulu'nda eğitim gördü ve Kore Savaşı ve Malaya Çatışması'nda Kraliyet Topçusu'nda görev yaptı. Terhisinin ardından Rolls-Royce (Aero) Ltd ve Savunma Bakanlığı için teknik illüstratör olarak çalıştı ve hem Shah hem de Challenger tankları üzerinde çalıştı. Kaynak: https://ospreypublishing.com/ray-hutchins (Son erişim: 15 Kasım 2021)

[iv] Türkçesi: Tankın Doğuşu.

[v] Türkçesi: Birinci Dünya Savaşında Zırhlı Arabalar.

[vi] Türkçesi: Birinci Dünya Savaşında İngiliz Tank Gelişimi.

[vii] Türkçesi: İngiliz Tankları: Savaş ve Uzman Rolleri.

[viii] Tanks and Other Fighting Vehicles, Ray Hutchins, Bounty Books, 2005, Londra, Sayfa 18.