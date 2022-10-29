Tarihe Bir Sisin İçinden Bakmak Üzerine

Bize düşen aziz borç asırlık zamanlardan, Tarihi temizlemek sahte kahramanlardan. NFK

Taha Akyol bir yazısında "iktidarı sınırlama" kavramı üzerinde duruyordu. Bu kavram etrafında "Hak ve hürriyetlerimizin, yargıda adaletin ancak iktidarın sınırlandırılmasıyla mümkün olacağı fikri köklü değildir, yaygın da değildir." Yorumunu yapmıştı. (02. 03. 2017, Hürriyet). Bu yorum ve çıkarımların geniş zamana yayılmış bir bakış açısıyla oluştuğu açıktır. Yönetimi bir şekilde almış olan her kişi ya da grup gücü teksif etme derdine düşer. Bunu da değişik argümanlarla halka anlatmaya, yönetiminin devamı adına sunar. Bu bilgilendirme olabileceği gibi, yıldırma, korkutma gibi baskıcı yöntemlerle de olabilir.

Tarih, millet olarak bakmayı sevdiğimiz alanlardan birisi. Oğuz Kağan'dan beri, hem geçmişe dönük bir gurur kaynağı, hem de geleceğe yönelen ilham olma tarafı var çünkü. Tarihe, tarihsel figürler ve olayların ötesine geçerek bakmak, güç denetiminin yalnız ahlaka bırakılmadığı, kurumsal yapının gerekli hukuk kurallarını oluşturma kapasitesi ve kurulan dengeyi görmek olduğunu, bütün açıklığıyla ifade edebilmek anlamına gelir. Bu anlam, aklın önündeki perdenin aralanması demektir. Büyük ve geniş bir ufuk o zaman açılır. Bu anlam bir arayış değilse, sisler içinden bakarak gerçeği görmeye çalışıyoruz demektir. Özellikle de hatalı, eksik ya da yanlış yazıldığı, ülkemizde büyük bir kesim tarafından düşünülen ve adına "yakın tarih" dediğimiz dönemle ilgili olarak. Bu yazının sebebi de, yakın tarihimize, "resmi tarih" dışında açılan pencerelerden birinden bakabilme adınadır. Bu yazı için temel aldığım eser, "Bütün Açıklığı İle İnönü Savaşları" adlı, 1967'de Cevat Rıfat Atilhan tarafından yazılan eserdir. Yazarımız yirmi civarı madalyası olan bir askerdir. İstiklal Savaşının zaferle noktalanması üzerine ordudan ayrılmıştır. Bir yazar, aktif siyasetçi ve yetmişten fazla kitabı olan, düşünce tarihimizin önemli kalemlerinden biridir. Bugün şu cümleyi rahatça kurabiliriz: Cevat Rıfat Atilhan (D. 1892, İstanbul - Ö. 4 Şubat 1967) değeri bilinmeyen, bildirilmeyen, gerçeğin üstündeki örtüyü aralamaya çalışan bir şahsiyettir.

Bosna-Hersek beylerinden Hurşit Paşa'nın torunu, Şam Mutasarrıfı Hasan Rıfat Paşa'nın oğludur. Kuleli Askerî Lisesi ve Harp Okulu mezunudur. I. Balkan Savaşı'nda Edirne müdafaasında gösterdiği kahramanlık ve cesaret Bulgarlar tarafından bile takdir edildi ve esir tutulduğu Sofya'da kendisine "Bulgar İmtiyaz Madalyası" verilir. Birinci Dünya Savaşı'nda Filistin cephesinde görev alır. Birinci ve İkinci Gazze savaşlarına katıldı. İkinci Gazze Meydan Savaşı'nda üç yüz elli kişilik müstakil bir müfreze ile İngiliz ordusuna yaptığı taarruzla savaşın Türkler lehine gelişmesinde büyük rol oynadı. 1916'da Yahudiler tarafından kurulan ve Filistin Cephesi'nde İngilizlere istihbarat sağlayan NİLİ adlı casusluk teşkilatını deşifre ederek çökertilmesini sağladı. Mütareke döneminde Mersinli Cemal Paşa tarafından Konya'da gerçekleştirilen Milli Mücadele faaliyetlerine katıldı. Millî Mücadele'de Fransız işgalindeki Zonguldak Bartın-Ereğli bölgesinde milis komutanı olarak savaşır. Ankara'yı işgale gelen Fransız birliklerini durdurmayı başarır. Gösterdiği başarıdan dolayı kendisine madalya verilir.

Atilhan, ordudan ayrıldıktan sonra basın hayatına girer. Bugün ve Sebilür-reşad'ın bulunduğu çok sayıda gazete ve dergide yazılar yazar. Millî Mücadele yılları, Türk ve dünya politikası, dinî konular, masonluk, Yahudilik ve Siyonizm üzerine araştırmalar yapar ve bunları kitap halinde yayımlar. İşte bu kitaplardan birisi de "Bütün Açıklığı İle İnönü Savaşları" adlı bizim bu yazıya esas aldığımız eserdir. Kitabın önsöz kısmındaki şu önemli iddiayı alarak devam edelim: "Hepsinden önemlisi, her şeyimizi feda ederek kazandığımız bu muazzam zaferin Lozan'da kaybedilişidir."

Kitaptaki ilk bölümün adı; İnönü (soy)adını Alan Şahsın Bu Zaferdeki Hissesi şeklindedir. Bu isimlendirmeden de kolayca anlaşıldığı üzere ilerleyen bölümde, mesele başlangıçtan itibaren ele alınır. İnönü'ye gelmeden önce savaşın Geyve boğazında başladığı ve bu çarpışmaları kazanan kahramanlar olan General Ali Fuat Cebesoy ve Yarbay Atıf beyin mücadeleleri anlatılır. Yazar bu çarpışmalar esnasında daha sonra Batı Cephesi komutanı olan İsmet Paşanın İstanbul'da olduğunu, Anadolu'daki mücadeleyi tasvip etmediğini hatta aleyhinde olduğunu, onun Enver Paşanın yaveri Yenibahçeli Şükrü bey tarafından zor kullanılarak Anadolu'ya götürüldüğünü de aktarmaktadır. Yazar bu bölümde İsmet Paşanın o dönemde en küçük bir birlik komutanının bile şerefiyle oynamakta beis görmediğini kendi üzerine oynanan bir oyunu anlatır. Sonra şu cümleleri kurar: "Çerkez Ethem'den Ali İhsan Paşaya, Refet Paşaya Yakup Şevki Paşaya kadar bütün kumandanları ya tasfiye ve yahut ikinci dereceye düşüren İsmet Bey, elini iki defa da bize uzatmayı ihmal etmemişti." (S.13), " O şahsın ise bu harpte hiç de ağza alınacak bir hissesi yoktur."(S.18), "kurtuluş ve inkılâbımızın en büyük kahramanları, siyasi ve askeri zaferlerin hakiki sahibi, Türk milletinin bizzat kendisidir." (S.21), İsmet Beyin İstiklal Savaşlarının bütün şeref payını kendisine inhisar ettirmesi hakikatle asla alakası olmayan bir hadisedir. Biz bu hareketleri, başkumandanın sağlığında daima emir almaktan ve kontrol altında bulunmaktan doğan 'aşağılık duygusu'nun aksülameli sayabiliriz." (S.21)

Kitapta İsmet Beyin Çerkez Ethem'i kıskandığı, Yunan kuvvetlerinin Bursa üzerinden hareket ettiği esnada bile Kütahya'da beklediği, savunma hattı olan İnönü'ye gitmediğini, dört gün sonra trenle hareket ettiğini anlatıyor yazar. Savaş hattı ile ilgili olarak da; ilk ateşe maruz kalan 24. Tümene taktik bildirmediği, bu tümenin hücum taburlarını Eskişehir'de beklettiği, Geyve boğazı kahramanı Yarbay Atıf bey tümenini de savaşa sokmadığı, 126. Alayın dağılmasını ve esir düşen askerilerimizin sorumluluğunun da İsmet beye ait olduğunu belirtir. İşin en ilginç yanı da, İsmet beyin üç tümene (ki en az 30.000 askerdir.) "güpegündüz ricat emri verdi"ği anlatılır. Askeri terminoloji açısından bu gündüz ricati ölümcül bir emirdir ve yazara göre harp tarihinde benzeri yoktur. Nitekim bazı birlikler bu emre itaat etmemiş ve gece karanlığına dek mevzilerinde kalmışlardır. Düşmanın üzerlerine gelmemesi üzerine, gece yarısından sonra emir uygulanmıştır. Burası oldukça ilginçtir. Yani düşmanın, çekilen üç tümeni takip etmemesi… Çünkü benzer şartlarda Yunanlılar da tasarladıkları "baskın"ın ya da "keşif taarruzunun akim kaldığı" yani başarısız olduğu düşüncesiyle aynı anda ricat etmişler ve Bozüyük'ü yakarak İnegöl'e doğru çekilmişlerdir. Albay İsmet ertesi gün bir köylüden öğrenmiştir düşmanın vaziyetini. Garip şekilde de Ankara tarafından generalliğe yükseltilir.

İkinci İnönü muharebelerinde ise Tuğgeneral İsmet Bey, yazara göre daha büyük hatalar yapmıştır. Hatta Mareşal Fevzi Çakmak tarafından divanı harpte yargılanmak ve kurşuna dizilmek tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu kısımları elbette kitabı okuyunca görmenizi istiyorum. Kitap özel kütüphanelerde, sahaflarda falan bulunabiliyor. Ben Cevat Rıfat Atilhan kitaplarını nerde bulsam alıyorum.

Özetle, tarihe bakarken "hakikat" arayışına, hakikatin üzerindeki örtülerin kaldırılmasına ve millet olarak son asır tarihinde var olduğuna inanılan yanlışların, eksiklerin ve hatta yönlendirmelerin kişisel boyutta ortadan kaldırılmasına yönelik bir yaklaşım bu kitap. Dönemsel tanıklıklar, benzer uygulamalar ve savaş tarihinden kıyaslamalar yapılarak yazılan önemli bir kitaptan söz ediyorum. Yazılmasının, yaşananların üzerinden yarım asırdan fazla bir zaman geçtiği göz önüne alındığında, kitabın yazılmasının üzerinden de bir o kadar geçtiği gerçeğiyle birlikte ve serinkanlılıkla olaylara bakabilmek için uygun bir zemin olduğunu düşünebiliriz. Kitabı bulun ve okuyun, hatta durun, Atsız'ın "Z Vitamini" adlı metniyle koordineli şekilde okuyun ki eğlenceli de olsun! Elbette tarihin üzerindeki sis ve kasvet dağılsın isterseniz.

Görsel: sahaf-turkuaz.com