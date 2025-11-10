Tarihe Sığmayan Lider: Muhteşem Komutan Fatih

Mehmet DEDEOĞLU yazdı...

Tarihte kalıcı izler bırakan, çağları şekillendiren büyük devlet adamları, iktidarları, otoriteleri, derin vizyonları ve karakter bütünlükleriyle tanımlanır. İyi bir devlet adamı; askerî zaferlerinin yanında, hukuk, bilim ve kültür alanındaki ilerlemeleri teşvik etme yeteneğiyle de ölçülür. Bu nitelikleri taşıyan liderler kalıcı egemenliklerin, bilim ve medeniyetin ışığıyla kurulduğunu çok iyi bilirler.

Cihan Hükümdarı Fatih

Fatih Sultan Mehmet, şüphesiz dünya tarihinin en dikkat çekici ve en dönüştürücü liderlerinden biridir. Fatih'in "Muhteşem Bir Komutan" olmasının arka planında yalnızca kazandığı zaferler değil; onun çağını aşan vizyonu, entelektüel derinliği ve stratejik dehası yatmaktadır.

Fatih'in, henüz 21 yaşındayken gerçekleştirdiği İstanbul'un Fethi, bin yıllık bir imparatorluğun sonu, yani Orta Çağ'ın kapanıp Yeni Çağ'ın açılması anlamına gelmektedir. Bu zafer, sıradan bir askerî başarı olmanın ötesinde, gemileri karadan yürütmek gibi dahiyane mühendislik çözümleri ve azmiyle tarihe kazınmış, inanılması güç bir zaferdir.

Fatih'i "tarihe sığmayan" bir lider yapan asıl unsur ise, onun büyük bir devlet adamı, bir bilim aşığı ve bir sanatçı olmasıdır. İstanbul'u fethettikten sonra şehri bir cihan merkezine dönüştürme çabası, onun çok yönlü liderliğini ortaya koymaktadır. Farklı dinlere ve milletlere mensup olan insanlara karşı gösterdiği hoşgörü, bilim insanlarını ve sanatçıları sarayına davet etmesi, hatta Yunanca, Latince, İtalyanca gibi dilleri bilmesi, Fatih'i, döneminin çok ilerisinde bir Rönesans hükümdarı yapmıştır.

Fatih'in Kanunname'yi hazırlatarak imparatorluğun yönetim yapısını modernize etmesi ve Sahn-ı Seman medreseleri yoluyla eğitimi zirveye taşıması, onun büyük bir deha olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, Fatih'in mirası, fethettiği topraklardan çok daha geniştir.

Fatih Sultan Mehmet, arkasında sadece bir imparatorluk bırakmamıştır; bunun yanında Batı'da "Grand Turk" olarak anılan hem korkulan hem de saygı duyulan bir lider imajı, bilim ve sanata yapılan eşsiz bir yatırım ve asırlar boyu sürecek bir kültürel sentezin izlerini kazımıştır. Bu nedenle Fatih, hem Osmanlı tarihinin, hem de dünya tarihinin akışını değiştirmiş, adı silinmeyecek bir komutan ve bir lider olarak tarihe sığmayan bir devlet adamıdır.

İstanbul'un Fethi'nin Anlamı

İstanbul'un Fethi, bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılmasıdır. Bir imparatorluğun görkemli başkentinin, bin yıllık direnişin ardından Fatih Sultan Mehmet'in sarsılmaz azmi ve üstün dehası karşısında boyun eğmesidir. Akıllara durgunluk veren bir mühendislik harikasıyla gemilerin karadan yürütüldüğü, inançla bilimin birleştiği destansı bir zaferdir. Bu fetih, İslam dünyasının en büyük hayalini gerçekleştiren, Peygamber müjdesini taçlandıran kutsal bir gurur tablosudur. Türk milletine cihan imparatorluğu yolunu açan, İstanbul'u medeniyetlerin buluşma noktası ve Kıtaların Sultanı yapan bir dönüm noktasıdır. İstanbul'un Fethi, medeniyetler ve çağlar arasındaki kalın bir çizgidir. Fatih Sultan Mehmet, bu eşsiz şehrin anahtarlarını ele geçirerek, Roma'nın mirasını kendi sancağı altına aldı ve Türk milletinin devlet aklına evrensel bir vizyon kattı. İstanbul, böylece yeryüzünün kalbi ve medeniyetin parlayan incisi hâline geldi. İmparatorluk, bu merkezden aldığı güçle üç kıtaya yayılan, altı asır sürecek olan o ihtişamlı dönemin temellerini attı.

Bu fetih sayesinde, Türk milleti, tarihin bizzat yazıldığı bu büyük sahnenin en önemli aktörleri oldu. Fetihle beraber dünyanın siyasi ve kültürel haritası yeniden çizildi. İstanbul'un Fethi, bir milletin yüzyıllık rüyasını gerçekleştirirken, tüm gezegenin kaderini yeniden yazan, değişimin kaçınılmazlığını tarihe haykıran bir olaydır.

Muhteşem Komutan Fatih

Eğitimci - Yazar Yusuf Asal tarafından kaleme alınan Muhteşem Komutan Fatih kitabında, kahramanımız Şükrü Hazırcevap geçmişe doğru yaptığı tarihsel bir yolculukla çocuk okurun karşısına çıkıyor.

Kitap, çocuk okurla, tarihin en büyük komutanlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet'i tanıştırmak, çağ açıp çağ kapatan bu padişahı, çocuk okura sevdirmek ve Fatih'in askerî yeteneklerinin yanında, diğer birçok üstün özelliklerini de okuyucuya öğretmek amacıyla yazılmış.

Anlatıcı Şükrü Hazırcevap, serinin her kitabında olduğu gibi konuya klasik bir giriş yapıyor ve Fatih'in kişilik özelliklerini, siyasi, askeri ve kültürel faaliyetlerini, hocalarını ve özel olarak Akşemsettin'i, İstanbul'un fethinden önceki süreci, fethin gerçekleşmesini, sonuçlarını, Fatih'in devlet adamlığı yönünü ve arkasında bıraktığı eşsiz eserleri anlatıyor.

Kitaba ara ara serpiştirilen "Bilgi Kutusu" ve "Bunları Biliyor Musun?" köşeleri, Fatih'in başından geçen ilginç ve düşündürücü hikâyelerle Fatih Kronolojisi bölümü, esere renkli bir atmosfer katıyor.

Fatih Sultan Mehmet, sadece Türk tarihinin değil tüm dünya tarihinin de en büyük komutanlarından biridir. Bu büyük lider tarihin akışını değiştirmiştir ve bu yönüyle de tarih mefhumunu aşan bir önderdir.

Dünya tarihindeki etkisi hâlâ sürmekte olan Fatih Sultan Mehmet, sadece cesur bir kumandan değil bir âlim, bir şair, bir sanatçı ve bir mucittir.

Fatih Sultan Mehmet, Türk tarihinin yüz akıdır ve çocuk nesil, popüler kültürün yeni nesle dayattığı Süper Kahramanlar'ı beyaz perdede değil kendi şanlı tarihinde aramalıdır; çünkü Türk tarihi, nice süper kahramanlarla doludur.

Muhteşem Komutan Fatih, özellikle 10-12 yaş grubundaki öğrencilerin mutlaka okuması gereken nitelikli bir eser.

Keyifli okumalar dileğiyle…

Muhteşem Komutan Fatih

Yusuf ASAL

Hikâye

Resimleyen: Bâlâ Erfidan

Erdem Çocuk Yayınları

136 s.