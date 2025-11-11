 Tariz Edebiyat ve Sokak Dergisi’nin 14. Sayısı Yayımlandı

Özgür ve sansürsüz bir edebiyat alanı yaratma çabasıyla çıkan bağımsız dergi Tariz'in 14. sayısı, Gözde Hekim imzalı kapağı ile yayımlandı.

Umut Palamut, Burak Kesimci ve İlker Palamut yönetiminde; konu, tür ve içerik sınırlaması olmaksızın eser kabul eden Tariz Dergi'nin bu sayısında düzyazıları ile Hasan Can Bağ, Rabia Parmaksız, Bilgehan Tuğrul, Coşkun Eroğlu, Gamze Sakar, Tuğbanur Eroğlu, Yusuf Turhallı, Ömer Faruk Güler, Alper Kaya, Berke Kanak, Çiğdem Bilgin, Mustafa Döşdemir, Umut Yalım ve Umut Palamut yer alıyor.

Tariz 14'ün şiir kadrosunda ise Burak Kaplan, Can Yenel, Ceren Yenideniz, Caner Şahin, Utku Fırat Özçelik, Işılca Tan, Sinem Yiğit, Erhan Saygın, Aygül Yılmaz, Hamza Akyıldız, Hayri Saraç, Ezgi Nergiz, Deniz Batmaz, Halis Tamkoç, Batuhan Kolburan, Emre Andersson, Berkan Altın, Deniz Demirel, Tuana Yağmacı, İbrahim Yüksel, İrem Ateş ve Kerem Cinel bulunuyor.

Bu sayıdaki çizimler Sedefnaz Tuğ, Kübra Akakçe, Tuğbanur Eroğlu, Liru, Zafer Ertuğrul ve Şeref Ruhi Aydın imzası taşırken Emre Andersson ve Alper Kaya da kolaj çalışmalarıyla Tariz 14'te yer alıyor.

Baskısı ev ortamında, ciltlemesi ise el ile yapılan Tariz Dergi'ye tarizdergi.com adresinden ulaşılabilirken bu sayı, ileri bir tarihte e-dergi formatında da yayımlanacak.