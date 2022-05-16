Tatar Çölü - Dino Buzzati, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Tatar Çölü - Dino Buzzati

16.05.2022 18:09 - Turhan YILDIRIM

İtalyan yazar Dino Buzzati'nin ilk olarak 1940 yılında yayımlanan romanı Tatar Çölü, modern edebiyat döneminin en önemli eserlerinden biridir. İkinci Dünya Savaşı zamanında yazılmış olan romanda, savaşta muhabir olarak görev yapan Buzzati'nin hayatından otobiyografik bir etki de bulunmaktadır. Kitap, kuzeyde yer alan ve önünde Tatar Çölü olarak adlandırılan uçsuz bucaksız ıssız bir bölgenin bulunduğu Bastiani Kalesi'ne atanan genç subay Giovanni Drogo'nun yaklaşık 30 yıllık hayatını bizlere anlatmaktadır. Kahraman olma güdüsüyle kaledeki hayata kendini mahkum eden, konfor alanında çıkmayıp yıllarca süren bir uyuşukluğun kollarına bırakan Drogo, yaşadığımız hayatı sorgulama adına oldukça önemli biridir. Savaş döneminin kasvetli havasını ve askerlerin zihnini gayet başarılı bir şekilde bizlere aktaran roman, son bölümüyle de Gabriel Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlık adlı eserine ilham vermiştir.

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 16.05.2022 18:09 - Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 18:20
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat dino buzzati tatar çölü turhan yıldırım
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayımlanmış Kitapları
Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.

Instagram: @turhanyildirim
Youtube: @turhan1983
Twitter: @turhanyildirim

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 11 yazı bulunmaktadır.

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