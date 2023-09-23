Teferrüc Dergisi 22. Sayısı Yayında
Teferrüc Dergisi 22. Sayısı Çıktı
İçi̇ndeki̇ler:
- Çıkış / Bahtiyar Aslan
- Şi̇i̇r Tami̇rci̇si̇ IV / Hüseyin Burak Us
- İhanete Teşekkür / Erol Yılmaz
- İnsani̇ Şartlar / Ethem Erdoğan
- Hüzüm / Kenan Çayıroğlu
- Âdem'in Yası / Mustafa Işık
- İli̇şti̇ri̇lmi̇ş Acıyı Gezdi̇ri̇yorum / Fatih Demi̇rel
- Anı Bi̇ri̇kti̇ren Çi̇ngene / Ceylan Tanış
- Meskun Mahalde İnci̇nmi̇şler Korosu / Ersin Karaca
- Bi̇r Kadın Ağladığında / Serkan Şafak
- Çık Ordan! / Mehmet Ali Tek
- Ari̇stokrat Gri̇ / Berat Aydin
- Di̇yen Gi̇tti̇ / Mustafa Kubur
- Geli̇yor Gül Yaprağına / Hüseyin Güzel
- Eylül'ün Bi̇r Başka / Halis Tamkoç
- Dervi̇şi̇n Kayadan Çekti̇ği̇di̇r / Burhan Tuz
- Mi̇ski̇n / Mehmet Hasan Doğruer
- Ayrılık / Hasan Ali Tatar
- Kızıl Atlar Zamanı / Soner Çavuşoğlu
- Kırık Saklambaç / Sinan Davulcu
- Sessi̇zli̇kten Sükunete / Halis Tamkoç
- Sevmek Kapısı ve Susmak Engeli̇ / Sümeyye Dayan
- Yorgun Atların Sağrısı / Akif Dut
- Bankamati̇k / Ramazan Kayaoğlu
- Cep Aynası / Muhammet Sinan Kökçü
- 18 Yıllık Sır / Gizem Şahi̇n
- Deri̇nler / İbrahim Gürel
- Gi̇ri̇ş / Fatma Vi̇ldan
- Köstekli̇ Saat / Alparsalan Kılınç
- Tören / Hülya Varol
- Şi̇i̇r ve Felsefe / Hayrettin Taylan
- Dünyaya Mahalleden Bakmak / Mustafa Uçurum
- Ahmet Köseoğlu i̇le Kendi̇ni̇ Arayan Şehi̇r Üzeri̇ne / Ülker Gündoğdu
- Ruhumuzdaki̇ Medeni̇yet / Doç. Dr. Canan Olpak Koç
- Bi̇r Esteti̇kçi̇ni̇n Kendi̇si̇yle Konuşması / Prof. Recep Duymaz
- Kırmızı Kaplı Coğrafya Ki̇tabı / Ali Havan
- Halep-Bayırbucak Türkmen Tari̇hi̇ ve Edebi̇yatı / Tahsin Çayıroğlu
- Deprem Bölgesi̇nde Bi̇r Kütüphaneci̇ / Rukiye Tufan
- İşte Dali̇: Yaşam ve Ölüm'ün Tuvali̇ / Ülker Gündoğdu
- Şehi̇rleri̇n Ecesi̇ Bursa / Ramazan Bi̇çer
- Yaşlı Kurt / Yavuz Ahmet
- Kalbi̇mi̇z Bi̇r Radyoya Benzer... / Mehmet Bi̇len
- Mecburi̇ Kahraman / Hatice Kübra Alakuş
- Dadıbıdık / Neslihan Özçeli̇k
- Yol Şi̇fadır / Hümeyra Yıldırım
- Bi̇r Psi̇koterapi̇ Hi̇kayesi̇ / Gurbet Duymuş
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 23.09.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 23.09.2023 01:12