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Teferrüc Dergisi 22. Sayısı Yayında

23.09.2023 09:00 - Dergihaber
Teferrüc Dergisi 22. Sayısı Yayında

Teferrüc Dergisi 22. Sayısı Çıktı

İçi̇ndeki̇ler:

  • Çıkış / Bahtiyar Aslan
  • Şi̇i̇r Tami̇rci̇si̇ IV / Hüseyin Burak Us
  • İhanete Teşekkür / Erol Yılmaz
  • İnsani̇ Şartlar / Ethem Erdoğan
  • Hüzüm / Kenan Çayıroğlu
  • Âdem'in Yası / Mustafa Işık
  • İli̇şti̇ri̇lmi̇ş Acıyı Gezdi̇ri̇yorum / Fatih Demi̇rel
  • Anı Bi̇ri̇kti̇ren Çi̇ngene / Ceylan Tanış
  • Meskun Mahalde İnci̇nmi̇şler Korosu / Ersin Karaca
  • Bi̇r Kadın Ağladığında / Serkan Şafak
  • Çık Ordan! / Mehmet Ali Tek
  • Ari̇stokrat Gri̇ / Berat Aydin
  • Di̇yen Gi̇tti̇ / Mustafa Kubur
  • Geli̇yor Gül Yaprağına / Hüseyin Güzel
  • Eylül'ün Bi̇r Başka / Halis Tamkoç
  • Dervi̇şi̇n Kayadan Çekti̇ği̇di̇r / Burhan Tuz
  • Mi̇ski̇n / Mehmet Hasan Doğruer
  • Ayrılık / Hasan Ali Tatar
  • Kızıl Atlar Zamanı / Soner Çavuşoğlu
  • Kırık Saklambaç / Sinan Davulcu
  • Sessi̇zli̇kten Sükunete / Halis Tamkoç
  • Sevmek Kapısı ve Susmak Engeli̇ / Sümeyye Dayan
  • Yorgun Atların Sağrısı / Akif Dut
  • Bankamati̇k / Ramazan Kayaoğlu
  • Cep Aynası / Muhammet Sinan Kökçü
  • 18 Yıllık Sır / Gizem Şahi̇n
  • Deri̇nler / İbrahim Gürel
  • Gi̇ri̇ş / Fatma Vi̇ldan
  • Köstekli̇ Saat / Alparsalan Kılınç
  • Tören / Hülya Varol
  • Şi̇i̇r ve Felsefe / Hayrettin Taylan
  • Dünyaya Mahalleden Bakmak / Mustafa Uçurum
  • Ahmet Köseoğlu i̇le Kendi̇ni̇ Arayan Şehi̇r Üzeri̇ne / Ülker Gündoğdu
  • Ruhumuzdaki̇ Medeni̇yet / Doç. Dr. Canan Olpak Koç
  • Bi̇r Esteti̇kçi̇ni̇n Kendi̇si̇yle Konuşması / Prof. Recep Duymaz
  • Kırmızı Kaplı Coğrafya Ki̇tabı / Ali Havan
  • Halep-Bayırbucak Türkmen Tari̇hi̇ ve Edebi̇yatı / Tahsin Çayıroğlu
  • Deprem Bölgesi̇nde Bi̇r Kütüphaneci̇ / Rukiye Tufan
  • İşte Dali̇: Yaşam ve Ölüm'ün Tuvali̇ / Ülker Gündoğdu
  • Şehi̇rleri̇n Ecesi̇ Bursa / Ramazan Bi̇çer
  • Yaşlı Kurt / Yavuz Ahmet
  • Kalbi̇mi̇z Bi̇r Radyoya Benzer... / Mehmet Bi̇len
  • Mecburi̇ Kahraman / Hatice Kübra Alakuş
  • Dadıbıdık / Neslihan Özçeli̇k
  • Yol Şi̇fadır / Hümeyra Yıldırım
  • Bi̇r Psi̇koterapi̇ Hi̇kayesi̇ / Gurbet Duymuş
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 23.09.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 23.09.2023 01:12
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