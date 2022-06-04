Teferrüc Dergisinin 18. Sayısı Yayınlandı (Nisan-Haziran, 2022)
Teferrüc Dergisinin bu sayısında:
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Editörden
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İçindekiler
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Birlik Dükkânı Ahmet Köseoğlu
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Mevlâna'nın Şahsiyeti Ve Mevlâna'dan Günümüze İnsani Diplomasi Prof. Dr. Ali Temizel
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Bakkal Ve Dudu'nun Hikâyesi, Dudu'nun Dükkândaki Gülyağlarını Dökmesi
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Üç Romanla Hz. Mevlâna Ve Şemsi Tebrizi Ersin Karaca
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Dünya Şiirinin Zirvesi; Mesnevi Aklın Cilası, Gönlün Aynasıdır Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan
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İsa Dinini Mahva Çalışan Diğer Bir Yahudi Padişahının Hikâyesi İnsanlığın Felsefesi Hz. Mevlâna Ve Müzesi İrfan Kara
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Yedi Güzel Öğüt Ve Mevlâna'dan İktisat Dersleri Prof Dr. Mustafa Acar
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Tefekkürde Teferrüc Mustafa Özdamar
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Mevlâna'yı Anlamak Mustafa Özçelik
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Hz. Mevlâna'dan Bugüne Birkaç Mesaj... Prof. Dr. Nevzat Tarhan
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Av Hayvanlarının Aslana, Tevekkül Edip Çalışmayı Terk Etmesini Söylemeleri
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Schimmel'in Gözünden Mevlâna Prof. Dr. Nimetullah Akın
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Rum Kayseri Elçisinin, Emirülmü'münin Ömer'e -Tanrı Ondan Razı Olsun- Gelip Ömer'in Kerametini Görmesi
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Mevlevilik-Kuruluşu, Mevlevihaneler, Âdâb Ve Erkânı Doç. Dr. Nuri Şimşekler
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Mevlâna Recep Garip
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Nây-ı Şerif'in Şikâyeti Sadık Yalsızuçanlar
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Mevlâna'nın Eğitimci Kişiliği Prof. Dr. Şuayip Özdemir
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Aşkın Adı Mevlâna Tahsin Çayıroğlu
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Mevlâna'yı Anlamak Yeşim Gezer Avcı
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Derdin Senin Mürşidindir Yusuf Özkan Özburun
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Mevlâna Ali Havan
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 04.06.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 00:38