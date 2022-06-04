Teferrüc Dergisinin 18. Sayısı Yayınlandı (Nisan-Hazira, Dergi, Dergihaber

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Teferrüc Dergisinin 18. Sayısı Yayınlandı (Nisan-Haziran, 2022)

04.06.2022 09:00 - Dergihaber
Teferrüc Dergisinin 18. Sayısı Yayınlandı (Nisan-Haziran, 2022)

Teferrüc Dergisinin bu sayısında:

  • Editörden

  • İçindekiler

  • Birlik Dükkânı Ahmet Köseoğlu

  • Mevlâna'nın Şahsiyeti Ve Mevlâna'dan Günümüze İnsani Diplomasi Prof. Dr. Ali Temizel

  • Bakkal Ve Dudu'nun Hikâyesi, Dudu'nun Dükkândaki Gülyağlarını Dökmesi

  • Üç Romanla Hz. Mevlâna Ve Şemsi Tebrizi Ersin Karaca

  • Dünya Şiirinin Zirvesi; Mesnevi Aklın Cilası, Gönlün Aynasıdır Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan

  • İsa Dinini Mahva Çalışan Diğer Bir Yahudi Padişahının Hikâyesi İnsanlığın Felsefesi Hz. Mevlâna Ve Müzesi İrfan Kara

  • Yedi Güzel Öğüt Ve Mevlâna'dan İktisat Dersleri Prof Dr. Mustafa Acar

  • Tefekkürde Teferrüc Mustafa Özdamar

  • Mevlâna'yı Anlamak Mustafa Özçelik

  • Hz. Mevlâna'dan Bugüne Birkaç Mesaj... Prof. Dr. Nevzat Tarhan

  • Av Hayvanlarının Aslana, Tevekkül Edip Çalışmayı Terk Etmesini Söylemeleri

  • Schimmel'in Gözünden Mevlâna Prof. Dr. Nimetullah Akın

  • Rum Kayseri Elçisinin, Emirülmü'münin Ömer'e -Tanrı Ondan Razı Olsun- Gelip Ömer'in Kerametini Görmesi

  • Mevlevilik-Kuruluşu, Mevlevihaneler, Âdâb Ve Erkânı Doç. Dr. Nuri Şimşekler

  • Mevlâna Recep Garip

  • Nây-ı Şerif'in Şikâyeti Sadık Yalsızuçanlar

  • Mevlâna'nın Eğitimci Kişiliği Prof. Dr. Şuayip Özdemir

  • Aşkın Adı Mevlâna Tahsin Çayıroğlu

  • Mevlâna'yı Anlamak Yeşim Gezer Avcı

  • Derdin Senin Mürşidindir Yusuf Özkan Özburun

  • Mevlâna Ali Havan

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 04.06.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 00:38
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