Teferrüc Dergisinin 21. Sayısı Yayımlandı

Editörden

İnsanın duygu ve düşüncelerini; özlem ve dileklerini estetik ölçüler içinde anlatan ve okuyucuda güzellik duygusu yaratan dil aktarımlarıyla ortaya konan değere edebi eser diyoruz. Bir metnin "Edebî Eser" sayılabilmesi için bazı vasıfları bünyesinde bulundurması gerekir. Her şeyden önce, biricik ve özgün olmalıdır. Anlatımı güzel, düşüncesi sağlam ve özlü olmalıdır. Eser zamanın süzgecinden geçtikten sonra bile toplumca anlaşılıp beğenilmelidir. Tabiri caizse yıllara meydan okumalıdır. Yeterli mi? Elbette değil, Onu okuyan kişi yazının bir yerinde kendiyle karşılaşmalıdır: bir gülümseme, bir ağıt; bir çiçek, yapraklarını dökmüş bir ağaç olarak… Malumun ilanı gibi olacak; işte edebi eser böyle olacak.

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