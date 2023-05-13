Teferrüc Dergisinin 21. Sayısı Yayımlandı
Editörden
İnsanın duygu ve düşüncelerini; özlem ve dileklerini estetik ölçüler içinde anlatan ve okuyucuda güzellik duygusu yaratan dil aktarımlarıyla ortaya konan değere edebi eser diyoruz. Bir metnin "Edebî Eser" sayılabilmesi için bazı vasıfları bünyesinde bulundurması gerekir. Her şeyden önce, biricik ve özgün olmalıdır. Anlatımı güzel, düşüncesi sağlam ve özlü olmalıdır. Eser zamanın süzgecinden geçtikten sonra bile toplumca anlaşılıp beğenilmelidir. Tabiri caizse yıllara meydan okumalıdır. Yeterli mi? Elbette değil, Onu okuyan kişi yazının bir yerinde kendiyle karşılaşmalıdır: bir gülümseme, bir ağıt; bir çiçek, yapraklarını dökmüş bir ağaç olarak… Malumun ilanı gibi olacak; işte edebi eser böyle olacak.
İçindekiler
- Şiir Tamircisi / Hüseyin Burak Us
- Kırkımdan Sonra / Ali Bal
- Bize Deliler Gerek / Erol Yılmaz
- Ömrümün Kuzey Yakası / Ercan İriş
- Masala Ulanan Müzik / Sinan Davulcu
- Dağılmış Yanlarımı Toplamaya / Mustafa Işık
- Gel / Kenan Çayıroğlu
- Yalnızlığın Biz Hali / Canan Olpak Koç
- Depremde Yaşamını Yitiren Canlılar İçin Kanayan Gül / Osman Çakan
- Çukur Hayat Reçetesi / Berat Aydın
- Gece Senfonisi / Marziye Sağdıç
- Kendinden Bile Uzaktasın Şimdi / Mehmet Baş
- Tabiat Dersi / Soner Çavuşoğlu
- Ferahna / Özlem Eylül Öz
- Bir Zamanlar Ankara'da / Mehmet Sertpolat
- Çık Ve İn / Fesih Vural
- Bir Kuş Daha Geçiyor / Metehan Güneş
- Tozlu Sandıkları Açıldığında Geçmiş Zaman / Akif Dut
- Hakikatin Aynısı / Nagihan Aydın
- Kış Çiçekleri / Emine Gezginci
- Acizliğin Sesi / Fatih Can
- Seni Ararım / Emine Karakoç
- Uzun Yol Kısa Hayat / Ramazan Kayaoğlu
- Resimle Büyüyen Yara / Alparslan Kılınç
- Şiirin İnsana Etkileri / Muhammed Sinan Kökçü
- Zaman Takılı Kaldı / Merve Yurtsever
- Çimdeki Hayta / Yavuz Ahmet
- Yalnızlık / Hatice Kübra Alakuş
- Cereyanlı Yayık Makinesi / Gizem Şahin
- Bir Çift Siyah Göz / Ersin Karaca
- Özbek Türk Tarihi Ve Edebiyatı / Tahsin Çayıroğlu
- Edebiyat Ve Edebi Eserlerle İlgili Tanıtıcı Bazı Bilgiler / Prof. Dr. Mustafa Özbalcı
- Eis Bey'den Merhamet Dersleri / Mustafa Uçurum
- Resim, Çizgi Ve Düşünce Yolcusu Mehmet Akyıl / Recep Garip
- Bir Estetikçinin Kendisiyle Konuşması / Prof. Recep Duymaz
- Gazali'nin İhtiyaçlar Hiyerarşisi / Prof. Dr. Ersin Nazif Güroğan
- Nahif Bir Şair, Zarif Bir Öğretmen: Mustafa Özçelik / Hıdır Yıldırım
- Teknolojik Çağında İnsanlık / Murat Soyak
- Şiir Dili Ve Milli Sınır / Hayrettin Taylan
- Kim Bilir Kaç Ölümden Kalma Saçı Gibi / Ülker Gündoğdu
- Padişahın Tembel Oğlu / Neslihan Özçelik
- Sema Ve Vecd / Mücahit Akıncı
- Gitme Gönlüm / Mücahit Kocabaş
- Süheyla'nın Yüzüğü / Davut Güner
- Çocuk Zihinlerde Kütüphane Ve Kütüphaneci İmgesi / Rukiye Usta
- Son Şekerin Ardından / Seda Nur Varol
- Muazzam Lamba / Tuba Çiftçi
- Dışı Kuru İçi Sonsuz / Hülya Varol
- Çarklar Arasında, " Robotça Pek Robotça Hakkında" / Emre Gül
- Siz Hangi Ara Bu Kadar Kötülük Biriktirdiniz İçinizde? / Ömür Yaşar Kondel
- Bu Kalp Seni Unutur Mu? / Yeşim Gezer Avcı
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 13.05.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 22:38