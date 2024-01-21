Teferrüc Dil Kültür Sanat ve Edebiyat 2024 Sayı 23. Çıktı
Teferrüc Dergisi 23. Sayısı Çıktı
Editörden
Kağıdınıza dokunun! Zeytin ağacından mı yapılmış? Cevabınız evetse kaleminizi açın! Kâğıdın beklediği kelimeler var; öz, gür ve hür … Şimdi bu kelimeler
bize çok tanıdık geliyor.
Dergi İçinde Yer Alanlar:
- Dünyanın Bütün Adil Taşları Gazzeye / Erol YILMAZ
- Kan Dansı /Müştehir KARAKAYA
- Yön Çağrısı /Sinan DAVULCU
- Terk Edilmiş Evlerin Avluları /Mustafa IŞIK
- İki İnsan Bir Avluda /Erkan TERZİ
- Çiğnenen Ceset / Ahmet ATAŞ
- Geçerken Boş Bakır Atlar / Burhan TUZ
- Ölümcül Bir Gül /Mustafa KUBUR
- Sevgilimdin /Gül YILDIZ ERMİŞ
- Huzur /Kenan ÇAYIROĞLU
- Bir Kadın Ağladığında / Serkan ŞAFAK
- Bir Gün /Ahmet Halit DAĞDÜZÜ
- İz /Cihat BARIŞ
- Damgalanmış Bir Suçlu Gibi Dağılmak Yeryüzüne / İsmail BİNGÖL
- Kırılma / Mehmet SERTPOLAT
- Yokluğun / Nursel CAMCI
- Sükut Risalesi / Hüseyin GÜZEL
- Miskin / Mehmet Hasan DOĞRUER
- Sahte Medeniyet / Hasan Ali TATAR
- Eskiyar / Timur KARATAŞ
- Kanla Yıkarlar / Gurbet DUYMUŞ
- Kızıl Tufan /Sakine CENGİZ
- Yerini Bulmak / Nagihan AYDIN
- Filistin'de Çocuk Olmak / Sevilay AĞAOĞLU
- Karamsarlık Kıskacı / Hanife COŞ ALBAYRAK
- Teselli Budalası /Ersin KARACA
- Derin Bilgelik Gücünün Başlangıç Noktası /Ersin Nazif GÜRDOĞAN
- Kurmaca ve Dil / Hayrettin TAYLAN
- Sanat Tefekkürü I. / Recep GARİP
- Ustaz'a Mektup ll. / Hülya VAROL
- Vaylar İçinde / Ali HAVAN
- Yeni Edebiyat'ın Getirdiği Yenilik -1 / Recep DUYMAZ
- Gerçek Gündem / Yusuf Özkan ÖZBURUN
- Şiirlere Benzeyen Şairlerle Söyleşi/ Ülker GÜNDOĞDU
- Eskiye Dair / Hayati ÖZGÜR
- Boykot Bir Şeydir / Ömür Yaşar KANDEL
- Kıyafetnameler Bize Ne Söyler / Cansu TEKİN
- Kızıl Gerdan'ın Uzun Seyahati / Ülker GÜNDOĞDU
- Şehirlerin Ecesi Bursa /Ramazan BİÇER
- Bizdeki Öteki / Muhammet Sinan KÖKÇÜ
- 23 Aralık Gecesi / Emame AKMAN HARMANCI
- Beni Unutma / Elif Yaren DEMİR
- Hacı Murat / Alparslan KILINÇ
- Huzur Uykusu / Melike Nur TURAN
- Ççoçuk / Zehra GÜRER
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 21.01.2024 15:49 - Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 16:34