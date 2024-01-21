Teferrüc Dil Kültür Sanat ve Edebiyat 2024 Sayı 23. Çı, Dergi, Dergihaber

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Teferrüc Dil Kültür Sanat ve Edebiyat 2024 Sayı 23. Çıktı

21.01.2024 15:49 - Dergihaber
Teferrüc Dil Kültür Sanat ve Edebiyat 2024 Sayı 23. Çıktı

Teferrüc Dergisi 23. Sayısı Çıktı

Editörden

Kağıdınıza dokunun! Zeytin ağacından mı yapılmış? Cevabınız evetse kaleminizi açın! Kâğıdın beklediği kelimeler var; öz, gür ve hür … Şimdi bu kelimeler
bize çok tanıdık geliyor.

Dergi İçinde Yer Alanlar:

  • Dünyanın Bütün Adil Taşları Gazzeye / Erol YILMAZ
  • Kan Dansı /Müştehir KARAKAYA
  • Yön Çağrısı /Sinan DAVULCU
  • Terk Edilmiş Evlerin Avluları /Mustafa IŞIK
  • İki İnsan Bir Avluda /Erkan TERZİ
  • Çiğnenen Ceset / Ahmet ATAŞ
  • Geçerken Boş Bakır Atlar / Burhan TUZ
  • Ölümcül Bir Gül /Mustafa KUBUR
  • Sevgilimdin /Gül YILDIZ ERMİŞ
  • Huzur /Kenan ÇAYIROĞLU
  • Bir Kadın Ağladığında / Serkan ŞAFAK
  • Bir Gün /Ahmet Halit DAĞDÜZÜ
  • İz /Cihat BARIŞ
  • Damgalanmış Bir Suçlu Gibi Dağılmak Yeryüzüne / İsmail BİNGÖL
  • Kırılma / Mehmet SERTPOLAT
  • Yokluğun / Nursel CAMCI
  • Sükut Risalesi / Hüseyin GÜZEL
  • Miskin / Mehmet Hasan DOĞRUER
  • Sahte Medeniyet / Hasan Ali TATAR
  • Eskiyar / Timur KARATAŞ
  • Kanla Yıkarlar / Gurbet DUYMUŞ
  • Kızıl Tufan /Sakine CENGİZ
  • Yerini Bulmak / Nagihan AYDIN
  • Filistin'de Çocuk Olmak / Sevilay AĞAOĞLU
  • Karamsarlık Kıskacı / Hanife COŞ ALBAYRAK
  • Teselli Budalası /Ersin KARACA
  • Derin Bilgelik Gücünün Başlangıç Noktası /Ersin Nazif GÜRDOĞAN
  • Kurmaca ve Dil / Hayrettin TAYLAN
  • Sanat Tefekkürü I. / Recep GARİP
  • Ustaz'a Mektup ll. / Hülya VAROL
  • Vaylar İçinde / Ali HAVAN
  • Yeni Edebiyat'ın Getirdiği Yenilik -1 / Recep DUYMAZ
  • Gerçek Gündem / Yusuf Özkan ÖZBURUN
  • Şiirlere Benzeyen Şairlerle Söyleşi/ Ülker GÜNDOĞDU
  • Eskiye Dair / Hayati ÖZGÜR
  • Boykot Bir Şeydir / Ömür Yaşar KANDEL
  • Kıyafetnameler Bize Ne Söyler / Cansu TEKİN
  • Kızıl Gerdan'ın Uzun Seyahati / Ülker GÜNDOĞDU
  • Şehirlerin Ecesi Bursa /Ramazan BİÇER
  • Bizdeki Öteki / Muhammet Sinan KÖKÇÜ
  • 23 Aralık Gecesi / Emame AKMAN HARMANCI
  • Beni Unutma / Elif Yaren DEMİR
  • Hacı Murat / Alparslan KILINÇ
  • Huzur Uykusu / Melike Nur TURAN
  • Ççoçuk / Zehra GÜRER
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 21.01.2024 15:49 - Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 16:34
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← Müfekkir Dergisiʼnin 3. Sayısı Yayımlandı

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