Tekrarı Olmayan: Son Röportaj

Büşra TEKTAŞ yazdı...

Yaptığımız okumalar çoğunlukla bir şeyler öğretir. İnsanın hem öğrenip hem de zevk alıyor olmasıysa nadir eserlerle mümkündür. Ömer Faruk Dönmez, "Son Konuşma" kitabının ardından "Son Röportaj" kitabıyla birlikte bu iki noktayı birleştiriyor. Dönmez'in ironik üslubu işlenen konuların ağırlığına ve çeşitliliğine rağmen okuru çekmeyi başarıyor.

Profesör Doktor İblis Kurtdüşüren'le yapılan röportajı konu alan kitap bir şeytanın gözünden insanlığa, tarihe, sosyoloji, psikoloji ve felsefe gibi pek çok alana bakmaya olanak sağlıyor. Yapılan "devrimlerin" hayatımıza etkilerinin sert örneklerle yüzümüze çarptığına şahit oluyoruz. Kelimelerin anlamlandırılmasıyla başlayan sürecin zamanla dil, ahlak ve eylemlerimizi inşa ettiğini söyleyen yazar bunu şeytani üslupla aktarıyor. Böylece okur salt bilgi enjekte edilerek sıkılmamış aksine öğrenmiş oluyor. Dijital devrimden dilin inşasına, modern bilimden kapitalizme, evrim teorisinden psikiyatriye pek çok konuda şeytanın ekmeğine yağ süren noktaların olduğunu fark ediyoruz. "Temel motivasyonumuz; insanın dengeyi bulmasını önlemektir." (Dönmez, 2025 s.26) diyen İblis bunun için gerekenlerin nasıl seferber edildiğini adım adım izah ediyor. Dilin inşasıyla başlayan süreç, anlam kaymasına sebep olunca insanların olaylara yükledikleri manaların değiştiğinden bahseden yazar bunun "doğa, dil ve ahlak" paradigması olarak açıklıyor ve üçü bozulduğunda elimizde tutulacak çok da bir şeyin kalmadığını ifade ediyor. Anlam kaymasına uğrayan kelimeler olarak: Mutluluk, özgürlük, ilerleme, akıl, irade gibi temel kavramların bozulması zikredilmektedir.

Tanrısal paradigmanın zemininin normal dünya şeytani paradigmanın zemininin ise sanal dünya olduğundan bahseden Dönmez, Kurtdüşüren'in diliyle: "Bütün bir dünya tarihi boyunca soyumuzun en büyük başarısı, tartışmasız, dijital imparatorluğumuzdur." (Dönmez, 2025 s.7) cümlesiyle durumun vahametini ifade etmektedir. Dijitalleşmenin getirisi olan gösterme kültürü, bağımlılık ve aynı zamanda kitleleri kolayca etkileme gücü başlıca sorunlar olarak modern insanın karşısında durmaktadır.

Kitabın can alıcı noktalarından biri mutluluğa dair atıflarıydı. "İnsanın mutluluğu veya mutsuzluğu, Başına gelen olaylarla ilgili değil, o olaylara verdiği tepkilerle ilgilidir. Mutluluğu veya mutsuzluğu, ne yaşadığınızdan çok, yaşadığınız şeyi nasıl algıladığınız belirler. Aslında insanı nesnel olgular değil, kişisel algılar yönetir." (Dönmez, 2025 s.22) diyen Dönmez detayı fark etmemize vesile oluyor. Anlamak isteyen, algısı açık olan için elbet... Kitaptaki çarpıcı noktalardan biri de kulun tanrıyla olan ilişkisiydi. İsteklerinin yapılmasına alışık olan insanın tanrıyı adeta bir garson, bir hizmetçi gibi görme yanılgısından bahseden Dönmez istekleri olmayan insanın inancını sorguladığından yahut çirkinleştiğinden bahsediyor. Oysa dünya, kimseye cennet olma vaadiyle verilmedi.

Cemil Meriç'in deyimiyle: İdrakimize giydirilen deli gömlekleri." olan "izm" lerden de bahsediyor yazar. Başlıca hümanizm ve kapitalizmin insanın fıtri yapısını nasıl bozduğunu görüyoruz. Devamla pozitivizm, feminizm, modernizm ve postmodernizme dair atıflar da mevcut.

İblis'in dilinden yazdığı için güvenilmez anlatıcıyı işleyen Dönmez betimlemeleri, alegori ve atıfları ustaca kullanmış. Yer yer tiratlar mevcut. Kitabın zor olan kısımlarından biri şeytani bakış açısını yitirmeden yazmak, bunun da baştan sona korunduğuna şahit oluyoruz. İşlenen konuların derinlikli olması yazarın bilgi dünyasına ve konuya hâkimiyetine dair okura ışık yakıyor. Bitişe doğru kendine yaptığı atıf "Son Konuşma" kitabında olduğu gibi burada da karşımıza çıkıyor. Sorunu söyleyip çekilmeyen yazar çözüm yolu yahut umut kapısını da açık bırakıyor. Ve bizler daha iyi anlıyoruz dağların taşıyamadığı yükü taşımanın bedelini...

Dönmez, Ö (2025), Son Konuşma, İstanbul, İz Yayınları