Telmih Dergisinin Sezai Karakoç Özel Sayısı Yayımlandı (21. Sayı)

Telmih Dergisi "Sezai Karakoç" Dosyasıyla Yayımlandı

M. Hüseyin ÖZER-Kadir TEPE

Genel yayın yönetmenliğini Talat Özer'in yürüttüğü Telmih Dergisi 6. Yılında 22. Kez okurlarıyla buluştu. Dergi geniş karosuyla Sezai Karakoç'u anarak 22. sayısını "Baba" dosyasıyla yayımladı. Muhteviyatında Üstat Sezai Karakoç hakkında yazılar ve röportajlar bulunurken "Baba" dosyasına dair şiirler, hikayeler, denemeler, makaleler ve mektuplar yer alıyor.

Talat Özer, "Sözün Başı" bölümüyle okurlara selam ederken "Göğün olduğu her yerde yuvamız var ve Telmih Türkiye ve Dünyadır" sloganıyla son dönemlerde yaşanan sosyoekonomik olumsuzluklara karşın Telmih Hareketinin kalem cephesinde nöbet tutmaya devam ettiğini vurguladı. Başlarken Nurullah Genç, Bestami Yazgan, Hakan İlhan Kurt, Özgür Çoban, Ahmet Tevfik Ozan, Yusuf Bal, Cihan Berdibek, Muharrem Harmandar, Ferhat Kerem Çiçek, Özgür Ekin, Hamza Yaşar Ocak, Süreyya Kaya, Zekeriya Yılmaz, Ayşe Melek Kaynar, Leyla Başduvar, Cemre Topçu, Mutlu Gavcar, Melike Çakmak, Vahap Gök, Ahmet Said Çitil, Elif Nida Şaştım, Muhammet Çavdar, Özkan Kaya şiirleriyle, Nurullah Çetin, Veysel Şahin, Nilgün Dağ, Fatih Arslan, Mustafa Karabulut, Gizem Dilek, Özlem Altin, Cebeli Yerlikaya, Hacer Yeşil, Zeynep Altunok, Bahar Aküzüm, Özge Sever, Semih Temiz, Mihrace Yılmaz, Ercan Saylan, Büşra Bektaş, M. Furkan Göçer, Selahattin Yazar, Volkan Lütfi Pan, Ezgi Sukün, Gürhan Gürses, M. Burhan Gerger, Aslı Kaya yazılarıyla, Kadir Tepe, Ömer Akyüz, Nisa Eser hikayeleriyle ve M. Cemal Çiftçigüzeli, Talat Özer, M. Hüseyin Özer, Gökhan Bulut söyleşi ve röportajlarıyla Telmih'in yeni sayısında okurlarıyla buluştu.

Üstat Sezai Karakoç'a dair yazıların, söyleşi ve röportajların başlıklarına değinecek olursak:

Fatih Arslan "Işıklı Sürgünlere Meftun Yürek veya Sezai Karakoç", Mustafa Karabulut "Sezai Karakoç'un Monna Roza Şiirinde Gül İmgesi", Veysel Şahin "Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Kurucu ve Dönüştürücü Güç Olarak Din ve İnanışlar", Gizem Dilek "Şiirin Özgür ve Gür Sesi Sezai Karakoç Anısına" başlıklı yazıları ve incelemeleriyle üstadı anarken M. Cemal Çiftçigüzeli ile yapılan "Sezai Karakoç İle Birkaç Saat" söyleşisiyle; Talat Özer "Recep Garip ile Sezai Karakoç'a Özlem Sohbeti" ve M. Hüseyin Özer "Şakir Diclehan ile Diriliş'e Dair" röportajlarıyla M. Cemal Çiftçigüzel, Recep Garip, Şakir Diclehan, Sezai Karakoç'a dair tanıklıklarını okuyucuyla buluşturdu. Böylece Üstat Sezai Karakoç hakkında birçok mesele ele alınıyor. Ayrıca Telmih Dergisi'nin "Baba" dosya konulu sayısında Gökhan Bulut'un Yavuz Bülent Bâkiler ile gerçekleştirmiş olduğu "Yavuz Bülent Bâkiler ile Sohbet" röportajı da yer alıyor.

Telmih'in "Baba" dosyasında içeriği tamamlayan şiirlerin ve yazıların başlıklarından bahsedecek olursak:

Nurullah Genç "Ben Yanarım", Hakan İlhan Kurt "Üstüne Bir Şeyler Al", Bestami Yazgan "Babam Gülünce", Özgür Çoban "Çınardı Babam", Süreyya Kaya "Kahraman Babam", Zekeriya Yılmaz'ın "Baba", Mutlu Gavcar'ın "Babam", başlıklı şiirleriyle, Nurullah Çetin "Türk Edebiyatında Baba", Özlem Altin "Heyder Baba Peomasında Birleştirici ve Toparlayıcı Unsur Olarak Kullanılan Dağ Motifinin Baba Figürüyle Bağdaştırılması", Cebeli Yerlikaya "Baba ile Başlar Her Şey", Zeynep Altunok "Babama Mektup", Özge Sever'in "Sen Sahiden Babamsın", Semih Temiz "Ruh-u Kâdim Mektep: Baba", M. Furkan Göçer "Her Baba Sessizliktir", Selahattin Yazar "Baba ve Şefkat", Volkan Lütfi Pan'ın "Doğanın Başyapıtı Baba", Nilgün Dağ'ın "Konumuz Babalar", Eski Sukün'ün "Lugat-ı Baba" ve Gürhan Gürses "Baba" başlıklı dosya konusuna dair yazılarıyla "Baba" ifadesini birçok açıdan okuyuculara sunuyor.

Üstat Sezai Karakoç'a rahmetle, bereketli okumalar dileriz.