Temmuz Dergisinin 59. Sayısı Yayımlandı

"Gökleri yorgan, toprağı yatak, güneşi sancak bilenlere yenilgi yoktur. Onlar kılıçları kalem, mavzerleri kitap, yolu sünnet, zamanı servet bilerek yola koyulmuşlardır." diye başlıyor Temmuz 59. Sayı…

Edebiyat, sanat ve fikriyat alanlarında birçok türden eseri barındıran Temmuz'un 59. sayısında kapağını, büyük şair Cemal Süreya'nın kaleminden süzülen dünyaya her daim ışık saçacak Sezai KARAKOÇ silüeti süslüyor…

"Zülküfül Dağı Meseli" isimli Mustafa Yılmaz'ın kaleminden dökülen giriş yazısında, Anadolu topraklarının bağrında gezinip soğuk sularında serinlerken Zülküfül Dağı'nın eteklerinden doğan Sezai KARAKOÇ karşılıyor sizi ve ekliyor "incir yaprağıyla sildiler gözümü çocukken".

Geleceği inşa edecek fikir ve emek işçileri için bir modeli yaşamlaştırmaya çalışan Sezai KARAKOÇ dosyası ile tadına doyum olmayan satırlar karşılıyor okuyucuyu. Necmettin Asma'nın naif çizgisi ile hayat bulan Sezai KARAKOÇ portresi ile başlayan Temmuz 59. sayı, Ali Emre' nin "Monna Rosa İle Taha Arasında" denemesiyle merhaba diyor. Derginin bu sayısında birçok güzel şiir de yer alıyor. Bu sayıya şiirleriyle katkı sağlayan şairler: Hayrettin Orhanoğlu, Sadık Koç, Serdar Bülent Yılmaz, Naman Bakaç, Necati Atilla Soykan, Şener İşleyen.

Günümüzün çaresiz vebası kadın cinayetlerinden başlayıp yaşamdan birçok hikâyeyi farklı bakış açılarıyla okuyucuya takdim eden öykülere de yer veren bu sayıda öykü alanında eser veren yazarlar ise şunlar: Deniz Burak, Hikmet Kızıl, Ümit Polat, Tunay Özer,, Muhsin Küllüoğlu, İmdat Akkoyun, Canan Kancı,

Aralık sayısında Osman Sevim, "Türklük Sözleşmesi" isimli yazısında Barış Ünlü' nün aynı adı taşıyan "Türklük Sözleşmesi, Oluşumu, İşleyişi ve Krizi" isimli kitabını değerlendiriyor. Murat Kaya, "Bize Düşen Şeyler" başlığı altında Juan Gabriel Vasquez' in "Düşen Şeylerin Gürültüsü" adlı romanı kapsamlı biçimde ayrıntılarıyla ele alıyor.

Temmuz'un Aralık sayısında Kenan Alpay'ın "Sabır, Sancak, Cihad ve Sezai Karakoç" ve Selahaddin Eş Çakırgil'in "Sezaî Karakoç'un, fânî âlemden ebediyet yolculuğuna çıkışı üzerine" isimli dosya yazılarıyla okuyucuyu karşılarken, Erol Yılmaz'ın "Gönlümde Bir Sezai Karakoç", Murat Güzel'in "Şiir Okuma Günlükleri", Mustafa Uçurum' un "Hayata Yansıyan Günlük" adlı etkileyici denemeleri ile Mustafa Halil Aydın'ın "Kapalıçarşı'da Bir Güzel: Zincirli Han" konulu yer tasvir yazısı yer alıyor.

Cennet Yetiz'in derginin öykü yazarı Deniz Burak'ın öyküsünü renklendirdiği "Gökyüzünde Cinayet" isimli fotoğrafı yer alıyor.

Dergi, içeriğinin zenginliği ve dosya konusuyla oldukça iddialı eserleriyle okuyucuya son cümlesini bırakarak okuyucuya veda ederken gelecek sayıları için şimdiden ufuklara yelkenlerini açıyor.

Çok değerli dosya konuları, hayatın içinden kopup gelen öyküleri ve kelimelerin efendisi şiirleriyle bir sonraki sayı için çalışmalar başladı bile.