Temmuz Dergisinin 60-61 Birleşik Sayısı Yayımlandı

"Avare bülbül gibi olma sakın" diye başlıyor Temmuz 60-61. Sayı. Edebiyat, sanat ve fikriyat alanlarında birçok türden eseri barındıran Temmuz'un 60-61. sayısının kapağını, umut cıvıltılı kuşların bahar müjdecisi kanatları süslüyor…

"Leylekler Aydın da Getirir mi?" isimli Mustafa Yılmaz'ın giriş yazısında, aydın sorumluluğu ele alınmış. "Uzaktaki Sessiz Mırıldanış: Yasunari Kawabata" başlığı ile Serkan Akın'ın kaleme aldığı Japonya'nın tek Nobel Edebiyat ödüllü yazarının melankolik ve karmaşık ruh halini anlattığı öyküleme, "Yenilgi Yenilgi Büyüyen Kin" isimli Süleyman Ceran'ın tarihi anlatısı, "Bir Adam Yaratmak Sanatçının Dinmek Bilmeyen Ruh Sancısı" konulu Necip Fazıl Kısakürek eserini ele alan Mustafa Kayapınar'ın tahlil yazısı ve "Sezai Karakoç'un İz Hikâyesinde Ev İmgesi" konulu Mustafa Bostan'ın makalesi ile inceleme yazıları yer alıyor dergide.

Derginin bu sayısında birçok güzel şiir de yer alıyor. Bu sayıya şiirleriyle katkı sağlayan şairler: Nurettin Durman, Tayyip Atmaca, Tunay Özer, Ahmet Tepe, Kenan Yusuf, Necati Atilla Soykan, Özlem Eylül Öz.

İnsanoğlunun bir yere ait olma hissiyle başlayan serüveni, zamanın kıymetli atışlarında bulmaya çalıştığı mihenk taşlarının ışıltısı ve nihayetinde pervasızlığın içine düştüğü bu çağda birçok hikâyeyi farklı bakış açılarıyla okuyucuya takdim eden öykülere de yer veren 60-61. sayıda öykü alanında eser veren yazarlar ise şunlar: Deniz Burak, Canan Kancı, Muhsin Küllüoğlu, Mustafa Bilgücü, Ömür Yaşar Kondel yer alırken küçürek öyküler de Musa Yaşaroğlu, Ümit Polat selamlar Temmuz okuyucularını.

Rabia Kaçmaz "Her Şeyde Biraz Yolculuk Var" isimli anlatı yazısında yolculuk içinde yolculuk yaptırırken, Merve Sönmezler Gerard Delanty'in "Avrupa'nın İcadı" ile Murat Kaya "Herman Melville' nin Katip Bartleby" isimli kitabını değerlendiriyor.