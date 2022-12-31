Kelimat Sanat Galerisi 2022 yılının son sergisinde;

Eskiden bilip şimdi uzağında olduğumuz şeylere dair

özlemimizi hatırlatıyor.

F A D I L İ N A M

" NOSTALJİ "

Enstalasyon Sergisi ile huzurlarınızda.

24 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 13.00

" Ne zaman ki bilgisayar oyunları çıktı, topaçlar unutuldu.

Bu sebeple topaç oyununu yeniden ortaya çıkararak

tarihin bir parçasını tozlu raflardan alıp göz önüne koyuyoruz.

Çocukluğumuzda kalan popüler bir mirası hatıralarımızdaki

tozlu köşeden geri getiriyor, bu eğlenceyi tüm nesillere

tanıtmak için oyunumuza davet ediyoruz. "

Sergimiz Pazartesi hariç her gün

13.oo – 17.oo saatleri arasında görülebilir

Bilgi için:

Hüseyin Emiroğlu 0532 2325459 ( Türkçe )

hemiroglu@isbank.net.tr

Adnan Ahmedoğlu 0537 700 35 02 ( Arapça )

kaleematsanatgaleri@gmail.com

Kelimat Sanat Galerisi

" bir kültür ve sanat köprüsü "

Bağlarbaşı, Gazi Cad. Nu:32 Üsküdar

Topaçlar… Nostalji…

Eskilerin arasında yaygın tek oyun topaçlardı. Genellikle zeytin ağacından bir ahşap parçasına yumruk kadar konik şekli verilerek üretilirdi. Elle oyulur, rengarenk boyanırdı. En sonunda sivri ucuna ufak bir çivi çakılır, bunun üzerinde döndürülürdü. Topaç yerde döner de döner, o döndükçe çocuklar da eğlenirdi.

Topaç oyununun mekanizması, ipi bırakıldıktan sonra ortaya çıkar. Oyuncunun gücü ve mahareti belirler topacın nasıl döneceğini. Topaç döndükçe çocuklar birbirine meydan okur, rekabet eder. Topaç döndükçe çocuklar tadını çıkarır bu eğlencenin.

Ne zaman ki bilgisayar oyunları çıktı, topaçlar unutuldu. Bu sebeple topaç oyununu yeniden ortaya çıkararak tarihin bir parçasını tozlu raflardan alıp göz önüne koyuyoruz. Çocukluğumuzda kalan popüler bir mirası hatıralarımızdaki tozlu köşeden geri getiriyor, bu eğlenceyi tüm nesillere tanıtmak için oyunumuza davet ediyoruz.

Mona Sunbol

( Sanatçı ve Akademisyen )