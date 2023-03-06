Tortu - Selçuk Baran, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Tortu - Selçuk Baran

06.03.2023 09:00 - Turhan YILDIRIM

İlk olarak 1984 yılında Kaynak Yayınları tarafından yayımlanan Tortu, öykü kitabı olarak hala anılsa da ana karakterin anlatımıyla ilerleyen ve beş bölümden oluşan bir roman olduğunu söyleyebilirim. "Ablam", "Ahmet Hikmet Bey", "Konak", "Zekiye" ve "Tortu" adlı kısımlardan oluşan bu kitap 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yaratmış olduğu karanlık iklimde yazılmıştır. Bu eserde, Arif Hikmet Bey adlı muktedirin parası ve hırsının gücü sayesinde başta kendi doğup büyüdüğü kasaba olmak üzere binlerce insanın kaderini acımasızca belirleyişini görmekteyiz. Dönemin karanlığını Arif Hikmet Bey üzerinden oldukça başarılı ve distopik kurgu olarak nitelendirebileceğimiz şekilde anlatan Selçuk Baran, kullandığı yetkin dille de yapıtında ayrıca bir fark yaratmıştır.

Tortu
Selçuk Baran
Yapı Kredi Yayınları
104 Sayfa
İstanbul, 2022

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 06.03.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 13:50
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat selçuk baran tortu turhan yıldırım yapı kredi yayınları
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayımlanmış Kitapları
Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.

Instagram: @turhanyildirim

Youtube: @turhanyildirim

Twitter: @turhanyildirim

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 28 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 1 kitap bulunmaktadır.

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