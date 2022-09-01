Transhümanizm Okuma Listesi (Başlangıç)
Tarihsel Arka Plan
- Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası- Fritjof Capra
- Bilim: Dört Bin Yıllık Bir Tarih- Patricia Fara
- Bir Merkeze Sahip Olmak- Fritjhof Schuon
- İnsanın Ölçüsü Olarak Makine- Michael Adas
- Makine Efsanesi- Lewis Mumford
- İnsanın Sonu mu?- Cengiz Taşçı
- Teknoloji Toplumu- Jacques Ellul
- Teknolojinin Evrimi- George Basalla
- Yaşayan Makinelerin Olağanüstü Düşleri- Minsoo Kang
- Avrupa Düşüncesinin Serüveni- Jacqueline Russ
- Ben, Öteki ve Ötesi- İbrahim Kalın
- Teknopoli- Neil Postman
- İnsanın Oluşumu- Cristopher Potter
- Tanrının Ölümü ve Kültür- Terry Eagleton
- Sapiens- Y. Noah Harari
- Homo Deus- Y. Noah Harari
- İlerlemenin Kısa Tarihi- Ronald Wright
- İlerleme- Reinhart Kosseleck
- İnsan ve Teknik- Oswald Spengler
- Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji- James E. McClellan, Harold Dorn
- Yeni Atlantis- Francis Bacon
Güncel Tartışmalar
- Yüzyılda Tanrı- Marie-Frederique Pellegrin
- İnsanlık 2.0- Ray Kurzweil
- Yaşam 3.0- Max Tegmark
- İnsanlığın Geleceği- Michio Kaku
- Zihnin Geleceği- Michio Kaku
- Geleceğin Fiziği- Michio Kaku
- Transhümanizm, İnsanın ve Dünyanın Dönüşümü- Ahmet Dağ
- Transhümanizm, İnsansız Dünya- Ahmet Dağ
- Bilim Kurguları- Gerard't Hooft
- İnsan 3.0- İsmail Hakkı Aydın
- Yeni Karanlık Çağ- James Bridle
- İnsan Sonrası- Rosi Braidotti
- Dijital Ruh- Edward Ashford Lee
- Robot Anatomisi- Despina Kakoudaki
- Robotların Yükselişi- Martin Ford
- Robotların İktidarı- Martin Ford
- Transhümanizm&Posthümanizm- Mustafa Tekin, Muhammed Özdemir
- Makinedeki Cin- Paul Davies
- Din ve Transhümanizm- Talip Demir
- Posthümanizm- Başak Ağın
- Transhümanizm ve Tekillik Bağlamında Dinin Geleceği- İsmail Kurt
- Psikopolitika- Byung Chul Han
- Darwin Hack'leniyor- Jamie Metzl
- Dijital İşgal ve Transhümanizm- Serhat Arvas
- Yapay Zekâ Çağı- Byron Reese
- Son İcadımız- James Barrat
- Yapay Zekâ, Transhümanizm ve Din- DİB Kolektif
- Yapay Zekâ, Geçmişi ve Geleceği- Nils J. Nisson
- Hakikat- John D. Caputo
Yazar: Uğur CUMAOĞLU - Yayın Tarihi: 01.09.2022 15:32 - Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 15:39