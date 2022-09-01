Transhümanizm Okuma Listesi (Başlangıç), Kara Tahta, Uğur CUMAOĞLU

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Transhümanizm Okuma Listesi (Başlangıç)

01.09.2022 15:32 - Uğur CUMAOĞLU
Transhümanizm Okuma Listesi (Başlangıç)

Tarihsel Arka Plan

  • Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası- Fritjof Capra
  • Bilim: Dört Bin Yıllık Bir Tarih- Patricia Fara
  • Bir Merkeze Sahip Olmak- Fritjhof Schuon
  • İnsanın Ölçüsü Olarak Makine- Michael Adas
  • Makine Efsanesi- Lewis Mumford
  • İnsanın Sonu mu?- Cengiz Taşçı
  • Teknoloji Toplumu- Jacques Ellul
  • Teknolojinin Evrimi- George Basalla
  • Yaşayan Makinelerin Olağanüstü Düşleri- Minsoo Kang
  • Avrupa Düşüncesinin Serüveni- Jacqueline Russ
  • Ben, Öteki ve Ötesi- İbrahim Kalın
  • Teknopoli- Neil Postman
  • İnsanın Oluşumu- Cristopher Potter
  • Tanrının Ölümü ve Kültür- Terry Eagleton
  • Sapiens- Y. Noah Harari
  • Homo Deus- Y. Noah Harari
  • İlerlemenin Kısa Tarihi- Ronald Wright
  • İlerleme- Reinhart Kosseleck
  • İnsan ve Teknik- Oswald Spengler
  • Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji- James E. McClellan, Harold Dorn
  • Yeni Atlantis- Francis Bacon

Güncel Tartışmalar

  • Yüzyılda Tanrı- Marie-Frederique Pellegrin
  • İnsanlık 2.0- Ray Kurzweil
  • Yaşam 3.0- Max Tegmark
  • İnsanlığın Geleceği- Michio Kaku
  • Zihnin Geleceği- Michio Kaku
  • Geleceğin Fiziği- Michio Kaku
  • Transhümanizm, İnsanın ve Dünyanın Dönüşümü- Ahmet Dağ
  • Transhümanizm, İnsansız Dünya- Ahmet Dağ
  • Bilim Kurguları- Gerard't Hooft
  • İnsan 3.0- İsmail Hakkı Aydın
  • Yeni Karanlık Çağ- James Bridle
  • İnsan Sonrası- Rosi Braidotti
  • Dijital Ruh- Edward Ashford Lee
  • Robot Anatomisi- Despina Kakoudaki
  • Robotların Yükselişi- Martin Ford
  • Robotların İktidarı- Martin Ford
  • Transhümanizm&Posthümanizm- Mustafa Tekin, Muhammed Özdemir
  • Makinedeki Cin- Paul Davies
  • Din ve Transhümanizm- Talip Demir
  • Posthümanizm- Başak Ağın
  • Transhümanizm ve Tekillik Bağlamında Dinin Geleceği- İsmail Kurt
  • Psikopolitika- Byung Chul Han
  • Darwin Hack'leniyor- Jamie Metzl
  • Dijital İşgal ve Transhümanizm- Serhat Arvas
  • Yapay Zekâ Çağı- Byron Reese
  • Son İcadımız- James Barrat
  • Yapay Zekâ, Transhümanizm ve Din- DİB Kolektif
  • Yapay Zekâ, Geçmişi ve Geleceği- Nils J. Nisson
  • Hakikat- John D. Caputo
Yazar: Uğur CUMAOĞLU - Yayın Tarihi: 01.09.2022 15:32 - Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 15:39
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Uğur CUMAOĞLU Hakkında

Uğur CUMAOĞLU

Yazar, Şair, Sosyolog, Sinema Eleştirmeni, Talebe.Yazıları ve şiirleri Beyaz Gemi, Temrin, Ayasofya, Bilge Adamlar, Muşta, Yolcu, Temmuz, Birnokta, Yedi İklim, Dergâh, Mahalle Mektebi, Mostar dergilerinde; Edebifikir.com, Kitaphaber.com.tr, Jurnalortadoğu.com da yayımlandı. Yeni Başlayanlar İçin Dünya adlı yayımlanmış bir kitabı var. 

Uğur CUMAOĞLU ismine kayıtlı 55 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 5 kitap bulunmaktadır.

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