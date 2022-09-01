Transhümanizm Okuma Listesi (Başlangıç)

Yazar, Şair, Sosyolog, Sinema Eleştirmeni, Talebe.Yazıları ve şiirleri Beyaz Gemi, Temrin, Ayasofya, Bilge Adamlar, Muşta, Yolcu, Temmuz, Birnokta, Yedi İklim, Dergâh, Mahalle Mektebi, Mostar dergilerinde; Edebifikir.com, Kitaphaber.com.tr, Jurnalortadoğu.com da yayımlandı. Yeni Başlayanlar İçin Dünya adlı yayımlanmış bir kitabı var.

Uğur CUMAOĞLU ismine kayıtlı 55 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 5 kitap bulunmaktadır.