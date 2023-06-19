Kekeme Hugo ile disleksili Bernardo, zorba akranlarının baskılarına birlikten kuvvet doğar düsturuyla karşı koymak için bir Tuhaflar kulübü kurarlar. Kulübü büyütmek niyetiyle kendilerine yandaş ararken Miyop Matilde, Çilli Laura, Şişman Ricardo, kısa boylu Maria, koca burunlu Carlos, kepçe kulaklı Patricia, Sıska Teresa, düztaban Miguel, demir çene (diş telli) Carolina, çarpık bacak Esperanza, diyabetli Eduardo derken sınıftaki yirmi bir kişiden on üçü bir araya gelir ve çoğunluğu ele geçirirler. Sınıfın en güzeli olan Andrea da kusursuz olmasına rağmen başından beri Hugo'nun yanındadır. İri yarı zorba Vicente'nin davranışları artık sadece kulübün üyelerini değil, sınıfın geri kalanını da rahatsız etmektedir. Sınıfta kusursuz görünen, güzel ve yakışıklı çocuklar, yani "seçkinler" bile Tuhaflar Kulübü'ne katılmak için kimsenin bilmediği kusurlarını ortaya dökmeye başlarlar. İşler tam anlamıyla tersine dönmüştür. Sonunda Vicente kulübün dışında kalan tek çocuk olur. Sene sonunda okula misafir gelen kekeme, disleksili, kepçe kulaklı, kısa ve şişman yazarın söyleşisi ona vurulan son darbe olacaktır. Artık Vicente sınıfın yalnız ve en tuhaf çocuğudur. Dolayısıyla o da Tuhaflar Kulübü'ne başvurur...

Yazarımız dokunaklı hikâyesinin kahramanlarına Tuhaflar Kulübü'nü kurdururken okurunu da yalnız bırakmıyor. Dünya çapında başarılara ulaşmış kekeme, disleksili, miyop, çilli isimleri sıralayarak onun etrafını da kalabalıklaştırıyor. Kendisi de kekeme olan ve çoğu kekeme gibi bu sorunu aşmanın bir yolunu bulan yazar Jordi Sierra i Fabra, bize kendi hikâyesini anlatmış. O da, diğer tuhaflar gibi, başarıya ulaşmış, yazdıklarıyla onlarca ödül almış. Herkeste mutlaka öyle ya da böyle bir tuhaflık olduğunu ve kendi tuhaflığıyla barışık olmanın en kolay, keyifli ve rahatlatıcı çözüm olduğunu söylüyor bizlere. Ve göz kırparak bir de ipucu veriyor: Kekemeler çocuklarla, köpeklerle ve kız/erkek arkadaşlarıyla konuşurken kekelemezlermiş.

Dışarıdan bakıldığında Günışığı Kitaplığı'nın önceki incelemelerimizde ele aldığımız kitaplarına benzer görünen bu kitabın küçük bir farkı var. Bu metin ortaokul grubunun bir yaş altına, ilkokul 4. sınıflara da gayet uygun görünüyor. 135 sayfa olmasına rağmen metin yoğun da ağır da değil, sevimli ve yumuşak çizimlerle desteklenmiş. İyi okurluğu erken yakalayan çocuklarımıza emanet edebileceğimiz türden, bir solukta okunacak, yaz tatilinin başladığı şu günlerde kısa yolculuklara eşlik edebilecek bir kitap.

Tuhaflar Kulübü

Jordi Sierra i Fabra

Resimleyen: Tomas Hijo

Günışığı Kitaplığı

2023 Haziran

135 sayfa