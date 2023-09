Tulu Kitapʼtan Abdurrahman Ekin Üçlemesi

Bugün, Kitaphaber'in en önemli görevlerinden biri olarak gördüğümüz genç yazar, çizer, şair ve yayınevlerini destekleme görevimizi bir kez daha yerine getiren bir yazıyla, sizleri hem yeni bir yayıneviyle hem de yazarla tanıştıracağız.

Önce Tulu Kitap'tan başlayalım. Edebiyat öğretmeni Enes Celep yönetiminde, gelecek neslin inşasında samimi çabası olan yazarları çocuklarla buluşturma niyeti taşıyarak, özenli bir editöryal çalışmayla ortaya çıkardıkları kitapları, son derece kaliteli çizimler ve çizimlerin hakkını veren bir baskı kalitesiyle okura sunuyor Tulu Kitap. Ankara merkezli yayınevi İstanbul ve Orta Anadolu öncelikli olmak üzere yoğun bir pazarlama hareketine girişmiş durumda. İlgi gören kitapların çevirilerini yaptırarak yurt dışına açılmak gibi kısa vadeli bir hedefleri de bulunuyor. Ve bütün bunlardan önemlisi, sizlere dosya incelemeye açık bir yayınevinden haber veriyoruz. Belirli yazar kadrolarının dışındaki yazarlara kapalı olan yayınevlerinin her geçen gün çoğaldığı çocuk edebiyatı ortamında Tulu Kitap'ın bu geniş bakışı genç ve yeni yazarlar için büyük bir fırsat barındırıyor. Geniş bir editör ağıyla, gelen dosyaları mutlaka okuyacaklarını belirtiyorlar. Okunan dosyalarla ilgili muhataplarına olumlu ya da olumsuz dönüşlerin ihmal edilmemesi gerektiği konusundaki hassasiyetimizi de kendileriyle paylaştık ve aynı fikirde olduklarına sevindik.

Bugün üç kitabından bahsedeceğimiz Abdurrahman Ekin ise doktora yapmakta olan bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni. Şiir, öykü ve denemeleri yayımlanmış bir yazar; yani yazarlığı yeni değil ama öğrencilerini ve üç kızını saymazsak çocuk okurla tanışma faslında olduğunu söyleyebiliriz.

Boş Laf Ustası

Yazarın kitaplarını tanıtmaya ismiyle ilgimi çeken kitaptan başlamak isterim. Her şehrin boş laflarını toplayan birileri olduğunu hayal etmiş Abdurrahman Ekin. Çöpçülerin evlerde biriken, sokaklara atılan çöpleri topladığı gibi boş laf ustaları da el ayak çekilince insanların gün boyu sarf ettiği kırıcı, üzücü, anlamsız, gereksiz kelimeleri ve harfleri topluyorlar. Bu hayalle ilgili girizgâhtan sonra, şehrinin boş laf ustasıyla karşılaşan bir çocuğun hikâyesi başlıyor. Bir gece sabaha karşı su içmek için uyanan çocuk şehrin boş laf ustasını görüyor ve biraz ürkse de bu gizemli adamı çok merak ediyor. Siyah paltosu ve fötr şapkasının karanlığına gizlenmiş boş laf ustası bisikletiyle uzaklaşırken kelimerle dolu torbalarından birini düşürünce, çocuk göğe yükselen boğucu kelimeleri görüyor ve ustanın sırrına ortak oluyor. Artık o da her an etrafa saçılan boş sözleri fark etmeye başlıyor. Bir sonraki gece boş laf ustası ile çocuk yine uçan kelimeler yoluyla tanışıyorlar ve böylece usta yeni çırağını bulmuş oluyor. Tıpkı çocukluğunda kendi ustasıyla tanıştığı ve boş sözleri iyileriyle değiştirme görevini üstlendiği gibi...

Uzamak İsteyen Bir Gencin Hikâyesi

Günün büyük insanî sorunlarından birine, ilgi çekme güdümüzün kontrolden çıkışına değinen bir hikâye. Yaptığı garip hareketlerle yeterince ilgi çekemeyen, ya görmezden gelinen ya da yadırganan bir genç çareyi durmaksızın uzamakta bulur. Eve sığmayacak kadar uzayınca kolları bacakları pencerelerden dışarı taşar. Polis, gazeteciler, halk evin etrafında toplanmıştır. Artık bütün ilgi tamamıyla gencin üzerindedir ama ne o kendini anlatabilmekte ne de kimse onu anlamaktadır. Şehir gencin devasa vücuduna göre yeniden planlanır, onu görmeye gelen turistler sayesinde turizm canlanır. Ama bu kontrol edilemez vücut artık bazı sorunlara yol açmaya da başlamıştır. Kimileri onun ayaklarının koktuğundan, kimileri ulaşımı aksattığından şikayet eder. Hakkında olumlu ya da olumsuz söylenen bir sürü şeyle, görüp görebileceği en büyük ilgiyi görmüştür ama yine de mutlu olamamıştır. Çünkü o artık NESNE'dir. Seçimleri, duyguları, yaşadıkları önemsiz bir malzemedir sadece. Yalnızlığını giderememiştir. Ayağa kalkıp gövdesini saran bir kıyafet gibi taşıdığı eviyle birlikte uzaklara gitmekten başka çare kalmamıştır.

Gökten Düşen Sofra

Abdurrahman Ekin'in bu seferki hayali, şehrin merkezine düşüp gencinden yaşlısına, kedisinden köpeğinden kuşuna kadar şehrin bütün ahalisini peşine takan ama içerdiği onca leziz yiyecek içeceğe kimseyi dokundurtmayan bir sofra. Neyse ki herkesten kaçan sofra bir yerde duruyor ve anlaşılıyor ki sofranın kilidi hatıralarda saklı. "Annemin ekmeği, işte o ekmek!" diyen bir çocuk çözüyor bu kilidi. Eski sofraların bereketini, muhabbetini, lezzetini hatırlayan herkes sofradan istediğini alıyor. Kimsenin kaybetmek istemeyeceği bu sofrayı elde tutmanın şifresiyse yaşlı bir teyzeden geliyor; "çok şükür bugün de doyduk" der demez sofra toparlanıyor ve yine göğe yükselip bir sonraki öğün için şehrin merkezine konuyor. Unutulmaya yüz tutan değerlerimizi çok hoş bir yordamla hatırlatan, birlikteliğin, beraberliğin, tatlı dilin, güler yüzün, nimetin, hatrın hikâyesi olmuş "Gökten Düşen Sofra". Bizi yeniden huzurlu bir sofranın etrafında toplamaya çalışıyor.

Yayında ve yapımda emeği geçenlere bir teşekkür

Modern masal olarak da tanımlayabileceğimiz bu üç gerçeküstü hikâye Abdurrahman Ekin'in özgün tarzını apaçık yansıtmış. Üzerinde çokça tepinilen genel konulardan ziyade ince düşünce ve hassas bakış sahibi kişilerin yakalayabileceği konuların seçilmiş olması farklı okumalar peşinde olanlar için oldukça cezbedici. Kitapların metin-resim ağırlıkları dengeli, dolayısıyla bu kitapları resimli kitap sınıfında değerlendiriyorum ve 8+ yaşa hitap edeceğini düşünüyorum. Kitapların her birinde farklı çizerlerle çalışılmasına rağmen yazarın tarzı üç kitapta da çok başarılı şekilde desteklenmiş ve bir bütünlük sağlanmış. Tüm çizimler oldukça detaylı ve özenli. Soyut kavramlarla okurun ruhuna hitap etmeye çalışırken kitabı üreten yetişkinlerin psikolojilerinin etkisiyle birçok çocuk kitabının kapıldığı kasvet girdabına bu kitapların yazarı da çizerleri de editörü de kapılmamış. Renkler yumuşak ve canlı. Yazarın isimleriyle öne çıkarmadığı karakterleri çizerler tarafından da fazlaca vurgulanmadan karikatürize edilmiş ve böylelikle hikâyeler karakter hikâyesi değil, kavram-olgu hikâyesi olarak vücut bulmuş. Her üç konu da çocuk okurun zihin dünyasında mümkün olabilecek en somut ve sevimli görünüme kavuşturulmuş. Üçü de otuz yaşın altında olan çizerler çocuk edebiyatımızın geleceğine dokunacaklarını şimdiden hissettiriyorlar. Metinler hatasız, akıcı ve muhatabına uygun. Dolayısıyla yazarın buluş kabiliyeti ve yumuşak dili kadar çizerlerin ve editörün uyumunun da takdiri hak ettiğini düşünüyor ve yazımın sonuna iliştirdiğim künyelerde isimleri yer alan bu değerli edebiyat emekçilerine dikkatlerinizi çekmek istiyorum.

Tulu Kitap otuzdan fazla okul öncesi ve ilk okumalara uygun kitapla bugünlerde önce küçük okurlarıyla buluşacak. Ortaokul-lise düzeyinde romanları da kısa vadede yayımlanmak üzere hazırlık aşamasında. Yoğun ve ince işlenen bir üretim sürecine şahit oluyoruz. Hayırlı yollar açılsın, iyi kitaplarıyla iyi okurlarının bağı günbegün sağlamlaşarak daim olsun dileriz.

Tulu Kitap

Abdurrahman Ekin

Boş Laf Ustası, Çizer: Ayşenur Özgül Altuntaş, 35 sayfa

Uzamak İsteyen Bir Gencin Hikâyesi, Çizer: Sena Aydoğan, 29 sayfa

Gökten Düşen Sofra, Çizer: Merve Gül Karaca, 29 sayfa

Editör: Ayşegül Uyar

1.Baskılar Temmuz 2023