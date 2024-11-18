Türk Edebiyatında Şiirin Dünü Bugünü Yarını Sohbetler VIII

Bilal CAN: Şiir ve felsefe bağlamında konuşmamıza devam ettirmek istiyorum. Bu bağlamda kant okumaları esnasında Kant'ın şiire dair yaklaşımlarını masaya yatırarak ilerlemek niyetindeyim. Kant, şiiri ele alırken kanaatimce felsefenin arkaik planda işleyişinden hareketle çözümlemelerde bulunmuş, şiiri iyi bilen, iyi şiirden anlayan bir Kant portresi karşımıza çıkıyor. Aslında her ne kadar buna şaşırsak da ilk felsefik metinlere bakıldığında şiirselliği yüksek, şiir gibi felsefîk metinler olduğu da ortaya çıkmakta.

Kant'tan bir aktarımla "Ancak bir şeyi esaslı bir şekilde sunabilen biri, o şeyi popüler bir şekilde sunabilir" [1] yaklaşımı, şiir hususunda değerlendirildiğinde şiiri ancak iyi bilen biri, şiiri popüler şekilde sunabilir yaklaşımı ortaya çıkıyor. Şiiri iyi bilmek, şairi zorlayıcı bir güç olsa gerek. Şiirin tekrar gündeme gelmesi (popülerleşmesi) sizce nasıl olacak?

Ethem Erdoğan: Kant yakın çağ için çok önemlidir. Felsefe için antik çağ filozofları Sokrates, Platon, Aristo ne ise, Kant da yakın çağ için o önemdedir. Kant, eleştirel düşünce yöntemi ile felsefede yeni bir anlayış oluşturmuştur. Kant'ın "Yargı Gücünün Eleştirisi" adlı eseri, beğeni hükmü ve estetik görüşlerinden oluşur. Estetik denilebilir ki Kant'la bir zemine kavuşur. Kant'ın "estetik özerklik" ve "amaçsız amaçlılık" kavramları edebiyatı ve eleştiriyi çokça etkilemiştir. Bu kavramlar Yeni Eleştiri, Biçimcilik ve Yapısalcılığın felsefî temellerini oluşturur. Kant'ın temel felsefi düzenini ortaya koymak için çok önemli bir kavram vardır: Eleştiricilik. Eleştirel yaklaşımın çıkış noktasını akıl ve metafizik olarak ikili bir biçimde düşünmek mümkündür.

Kant, beğeni yargısını üç farklı kavram altına toplamıştır. Bunlar iyi, hoş ve güzeldir. Kant'a göre bir insana doyum ve zevk veren şey, hoştur; insanlar için faydalı olan, insanlar tarafından nesnel bir değer verilen şey de iyi; ancak güzel ona haz verendir. (Yargı Yetisinin Eleştirisi, Immanuel Kant, -2006- Çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınevi, İstanbul) Kant, edebiyat alanında bir edebiyat modeli ya da tasarımı oluşturmuş değildir. Hatta sanat üzerine bir eleştirel düşünce de ortaya koymamıştır. Ancak temelini attığı felsefe, eleştiri için de temeldir. Kaynak gösterdiğiniz kitap diğer kitaplardan yeni bir harman olması hasebiyle tam meseleye yönelik değil. Ama olsun, o kitaptan en önemli cümleyi alalım: "İyi bir şiir, ruhun canlı tutulmasının en gerekli aracıdır." Elbette bunun için de önerilerini alacağız Kant'ın. Onun gibi yapalım ve soralım: Ruhu canlı tutmak için ne yapacağız? Cevabı o versin: "Algı nereye kadar uzanırsa, nesnelerin varoluşlarına ilişkin bilgilerimiz de oraya kadar uzanır." (Sayfa 28). Bu ilk aşama. İkinci aşama da şu: "Aydınlanma, insanın özünden sorumlu olduğu ergin olmayışından çıkışıdır." (Sayfa 33) Yani sanatçının ergenlikten olgunluğa geçişi. Şiirin yeniden gündem ya da pop olması algıyı genişletmek ve aydınlanma ile oluşacak bir olgunluğu işaret ediyor. Bu olgunlukla üretilecek şiir üzerinden mümkün olur şiirin gündem olması. Şiiri iyi bilmek de budur. Yedi İklim' in Kasım (2024) sayısında Hüseyin Atlansoy' un bir yazısı var. O yazıda şiiri saf ve duru bir söyleme yükseltme içeriği sunuluyor.

Bilal CAN: Yine Kant'ın "Şiir sanatı, verilen bir kavramın sınırları içinde hayal gücünü özgür kılmak yoluyla ruhu geliştirir"[2] ifadesi doğrultusunda "hayal gücünü özgür kılmak" şiir yoluyla nasıl gerçekleşir?

Ethem Erdoğan: Edebî metinler, doğrudan yaratıcı düşünme ve yüksek hayal gücü içerir. O zaman bileşkeyi alalım: Yaratıcı hayal gücü… Soruya dönersek, sınırlandırılmış bir alana şairi kapatıyoruz ve namütenahi bir alan anlatmasını istiyoruz. Bunu bir hak görüyoruz belli. (Şairin karşısında olan herkes haklıdır elbette!) Zaten şiiriyeti serbest bırakacak olan bu kısıtlanma, sınırlanma hatta boğulma duygusudur. Konfor alanı şiir için çok da ideal bir alan değildir. Şiir zihinsel bir iş olduğu gibi şiiriyet de zihindedir. Oranın kapısını açmak öteki kapıların kapalı olmasıyla ilgilidir. Kapılar kapandığında sıkışıp kalma duygusu size İstiklal Marşı yazdırabilir. Geleneğe ait bütün estetik unsurlar dalga ve eğlence konusu olduğunda Mona Rosa yazılabilir. Modernizm bütün gereksizlikleriyle sizi kuşattığında "Penye ve Hakikat" yazılabilir.

Reel alanda benzersiz ve orijinal zihinsel imgeler, kavramlar ve fikirler oluşturmak dar alanda yaratıcılığı, yenilikçiliği ve hayal gücünü kaynak edinmekten geçer. Yaratıcı hayal gücü, reel ve kalıp dışına çıkmanın, orada düşünmenin, alışılmadık fikirlerin ve sıkışmışlık duygusunu çözmenin yani hâsılı çıkışın-huruç harekâtının kaynağıdır. Şiiriyet sizi bir metne mahkûm ettiğinde hayal gücünün etkisi dışında bir yardım alamazsınız. Bu kısmı tersinden düşünürseniz şiirin hayali serbest bıraktığını görürsünüz. Aynı zamanda hayal gücünün uzamı da şiiri serbest bırakabilir. Bu elbette tartışılır. Çünkü şair bazen hayalin bazen gerçeğin pençesini yer.

Bilal CAN: İmge zenginliğinin kâsesi olan ve bu kâseden sayısız zenginlikte anlamlar çıkartan şairlerin ruhu geliştirme yönü hakkında neler söylersiniz?

Ethem Erdoğan: İmge bulunan şey ya da yer belki kâse değil bir kuyudur. Hatta Antarktika'da buzulların altında bir yerdir. Buzul beher miktar eridikçe şair oradan imgeyi çeker çıkarır. Unutmayalım, abartıldığını da düşünmeyelim. Kant dedi ya: "Algı nereye kadar uzanırsa, nesnelerin varoluşlarına ilişkin bilgilerimiz de oraya kadar uzanır." Hatta "Aydınlanma, insanın özünden sorumlu olduğu ergin olmayışından çıkışıdır." Ergin ve olgun olmak en önemli mesele. Bizi hangi şeyi imgeleştirebiliriz aydınlanmasına, o imgeye hangi anlamı ve sonra hangi diğer anlamları yükleyeceğimize götüren bahsedilen o farkındalık meselesidir. Aydınlanma bu noktada doğru kavram / doğru çeviri değil gibi geliyor bana.

İmgeleme süreci, hem bilinç hem de bilinçaltını ilgilendiren çok boyutlu bir süreç. Tecrübe, bilgi, sezgi ve duyguların paçalı. Yaratıcı hayal gücü devreye alınarak, var olan ve olmayan bütün senaryoları, çözümleri seçilen bir gösterge üzerinde görsel hale getirir. Buna imaj deriz. İmaj şu an ile muhtemel gelecek arasındaki boşluğu kapatır, köprü kurar. Şairin gözünde canlanan bütün fotoğraf karelerini bir kolaja dönüştürür. Bu bütünlüklü bakışı algılamak zor. Bahse konu ergin ve olgun olma meselesi buradadır. Buraya ulaşamayan kafa, mesela "imgeci şiir" şeklinde bir tasnif yapar. İşte yaratıcı hayal gücü, ergin ve olgun şiiriyet, bu noktada geleneğe meydan okuyor gibi görülür. Oysa gelenek de o gücün ürettiği şiirlere şahit olmamızı sağlar. Bu öyle bir bakıştır ki sınırları aşmak ve yeni söylem üretmek demektir. Çok iddialı aşama da şudur: yeni bir paradigma üretmek… Çünkü dünyayı benzersiz bir algıyla algılamak ve tecrübeyi yeni bir yoruma ulaştırmak böyle sağlanır.

Bilal CAN "Şair, iyi konuşmacıların yerine getirdiği işlerde olduğu gibi işini boş zamanlarda yapmaz, tersine kendisi için ona yönelen, ona canlı ve güçlü imgelerin ve duyguların kendiliğinden geldiği içsel ruh hâlinin uygun zamanını yakalamak durumundadır."[3] Bu ifade şiir için uygun zaman nöbetinee yatan şair uyanıklığı hakkında bir vurguyu ön plana çıkartır. Şair için şiir yazımına uygun bir zaman ve mekân var mıdır? Şiirdeki zaman ve mekânı da bu bağlamda nasıl ele alabiliriz?

Ethem Erdoğan: "Uyumayanların rüyasını yorumlayamazsın İsmail!" Bu mısra bir arkadaşın kendini uyanık herkesi gaflet içinde gördüğü beyanı üzerine söylenmişti bir zamanlar. (Realitede böylesi karşılığı olan kırıntıları şiirlerime almıyorum, ayrı mesele.) Şairin öncelikli olarak sürekli bir uyanıklık ve saklık hali olduğunu ifade ederek bu kısma girelim. Toplumların geneli bir uyku ve uyuşukluk hali yaşarken şiiriyetin açık bir vukufiyete sahip olduğu ve de o toplumu adeta tüylerini ürperterek kendine getirdiği malumdur. Süleyman Çelebi, Mehmet Akif ve Sezai Karakoç örneklerini evvelemirde sunabilirim.

"Canlı ve güçlü imgelerin ve duyguların kendiliğinden geldiği içsel ruh hâli…" yukarıda anlamaya çalıştığımız mesele üzerinden kolayca anlaşılabilir. Realiteden yüzlerce hatta binlerce imaj düşer belleğe. Bu tıpkı uyku ve uyuşukluk halinde birinin ajanslarda haber kovalaması gibidir. Bu imajların yoğunlaştığı ve kesiştiği husus bir kelime ya da kavram üzerinden imgeye dönüşür. Basitçe imaj bir fotoğraf imge klasikleşmiş bir resim sayılabilir.

"… Uygun zamanını yakalamak durumunda" meselesine daha evvel değinmiştim. Yazılı olan yani ilahi kudretin yeryüzüne indirmeyi murat ettiği mısra (böyle mısralar vardır) içsel ruh hali müsait olan bir deliye yazdırılır. O da esasen tam olarak ne yazdığının farkında değildir.

(Sanki konuya hiç girmemiş gibi yapalım.) Konuya gelirsek; şiir yazmak, yukarıdaki manzara ya da bunun süfli ve imitasyon kopyalarının uzun süre şairi meşgul etmesiyle dayanılmaz bir acı haline gelip dile dökülmesidir. Ancak bütün bir şiir mecrası bundan ibaret değildir. Kolayca yazılan-yazdırılan şiirler de vardır. "Uygun zaman ve mekân" ifadelerinizi es geçtiğimi düşünmeyin. Nereden bakarsanız bakın el ayak çekildikten sonra sözün açıldığı bir gerçektir. Bu gerçek de şiiriyetin bütün canlılığıyla vakti kuşattığını ifade eder.

Sanat eseri üretmekle adeta çığır açmaya, yeni bir söyleme öncülük etmeye kadar, yaratıcı hayal gücü komplike her türlü insani yenilik ve gelişmesinin muharrik gücüdür.

"iyi bir şiir ruhun canlı tutulmasının en gerekli aracıdır"[4] şiir ve ruh diriliği, bu iki unsur hakkında neler söylersiniz?

Ethem Erdoğan: Uzun yıllardır tekrar ettiğim mısralar var. "İyi geceler bayım hiç yittiniz mi / En az bir defa yitmeli insan / Nasıl geçti yıllar telefon beklerken mi / Şarkılar bitti şarkılar bitti

Bir şey söylemedin kadınlar için / Devrimler için bir şey söylemedin / Yıldızlar için

İyi geceler bayım / Yine birisi ağlamış bak yeryüzü ıslak." Şair rahmetli oldu. Belki kendisi bu şiiri okurlar kadar tekrar etmemiştir. Bu şiiri okuyun lütfen. "Tarih Bitti." Hayat Bitti. Şiir bitmedi. Mesela bütün hayatım Amerikan karşıtlığı üzerine kuruludur ama şair bunu benim gibi olan herkesten güzel ifade etti. "İçinde yalan olmayan bir cümle söyle bana / İçinde amerika olmayan bir cümle söyle…"

Ya da Hüseyin Atlansoy'un "Musalla Taşında Açan Gül" şiiri.

"Yağmur bu kadar inceyken / Ağır açan bir gül kadar hafifken merhamet / Ölüm çok ağır Allah'ım / Ölüm çok ağır affet.

Hafiften bir yağmurla Allah'ım / Musalla taşında bir gül kıl beni

Usulca bir güvercin / Kaldırsın ince kırmızı giysilerimi

İznin olursa açılsın kuşdili / Söyleyiversin ince naif şarkılar

Zamanın süzgecinden geçen bedenimi / Dağıtıp savursun ruhumla birlik rüzgâr."

Belki de Osman Konuk'un "Penye ve Hakikat" i: "iyiydik penyelere inanıyorduk / doğum günü şarkılarına, pastalara ve mumu üfleyen kişiye / iyi ki doğmuş olmanın neşeli gerekliliğine / kimyaya, ölçü ve tartı aletlerine inanıyorduk / adı fatma, fatma'ya hemen inanıyorduk / sergio leona'ya, elektrik enerjisine / adı ali, ali'ye niçin inanmayalım"

Şiir ve diri bir ruh hemen hemen aynı şeydir. Şiiri şiiriyetten üreten güç diri ve deli bir ruhun işidir. Diri bir ruh için iyi şiir neyse iyi şiir için de diri bir ruh aynı şey olur. Ruh dinginleştikçe, şiir iyi ve güzel şiir olmanın ötesine geçerek büyük şiire evirilir. Belki üzerine edebiyat tarihçisinin fikir üretmesi gereken şey iyi şiir-güzel şiir farkı ve büyük şiirin sırrıdır.

Biraz geri çekilip fotoğrafı büyük görelim. Şiirde, öncelikle akıl ve düşüncenin büyük bir rolü vardır. Ancak insanda da gönül realitesi ve gönül zenginliğine uygun derin bir yönü vardır. Gönülde yeşeren her şey bir de hayalle kanatlanır. Bu noktadan sonrası sonsuzluğun kapılarını zorlamaktır. Şiir anı aydınlatır, geleceğe ışık tutar. Şiir iklimi her bakışı aydınlığa çıkarır. Şiir, dua gibidir. İnsan gelgitleri ve diğer hâlleri kişinin hakikate yönelimini sağlar. Şiiri teşhis edelim: Şiirin amacı maveraya ulaşmak ve mücerret olanı yakalamaktır. Ruhu canlı tutmak bundan başka ne olabilir ki?

[1] I. Kant, Yaşamın Anlamı, Çev. Gürsel Uyanık, Ahmet Sarı, 3. Baskı, Ankara, 2022 s.97

[2] A.g.e. s.97

[3] A.g.e. s.98

[4] A.g.e.

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