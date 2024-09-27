Türkçemizin Çiçeği Çocuklar İçin Şiir: Bestami Yazgan

Tarih boyunca şairler şiirleriyle bir duruş sergilemişlerdir ve şiir söylerken/yazarken bir amaçları vardır. Sevgili Bestami Yazgan, çocuklara yönelik şiir söylemeniz/yazmanızdaki amaç ve temel duygu nedir? Çocuklar için şiir yazmaya ne zaman başladınız? Niçin çocuklara şiirler yazıyorsunuz?

Çocuklar bulundukları her ortamı güzelleştirirler. Buna şiir de dâhildir. Şiirini güzelleştirmek isteyen, çocukları anlatabilir. Bir ülkenin geleceğini görmek isteyen bugünkü çocuklara bakmalıdır. Çocuklar için yazarken milletimizin geleceğinin güzelleşmesine katkıda bulunmak istiyoruz.

İlk zamanlar büyükler için şiir yazdım ama zaman ilerledikçe kendiliğinden çocuk şiirleri gelmeye başladı. Çocuğun çiçek yörüngesine girdim ve gönlüm oradan çıkmak istemedi. Tabii çocuklara yönelmemde öğretmen olmam, dört çocuk babası ve sekiz torun dedesi olmamın da etkisini inkâr edemem. Ayrıca çocuklar için bayram yapan bir ülkede yaşıyor, bütün çocukları kutsal sayan bir Allah'a inanıyorum. Bunların yanına şairliği ekleyince kendiliğinden çocuk şiirleri akıyor bir pınar gibi.

Çocukların doğduğu andan itibaren ninniler aracılığıyla şiirsel metinlerle tanıştığı hepimizin malumu. Ninniler sizce bireyi şiirle tanıştıran ilk metinler olarak doğru seçimler mi?

Ninniler çocuk dünyasında çok önemlidir. Yahya Kemal, "Türkçe ağzımda annemin sütü gibidir." diyor. Ana dilimizin eserlerini anne ve nine dilinden dinlemek ninnilere başka bir güzellik katıyor. Ninnilerle uyumak, ninnilerle büyümek ne kadar huzur verir?

Peki çocuklar için söylenen/yazılan şiirler nasıl olmalıdır? Dil işçiliğinden çocuk sesini yakalamaya kadar hangi hususlara dikkat edilmelidir? Çocuklar için yazılmış şiirlerin başat özellikleri neler olmalıdır?

Önce çocuk yüreğini yakalamak gerekir. Bunun için içimizdeki çocuğu konuşturmalı, dikkatli bir gözlem yapmalı ve dili çok güzel kullanmalıyız. Kısa ve devrik olmayan cümleleri tercih etmeli, yaş grubuna göre çocukların anlayacağı kelimeleri seçmeliyiz. Ayrıca çocuk şiiri yazarken kendimizi çocuğun yerine koymamalıyız.

Çocuklar için yazılmış şiirlerde toplumsal durumların, acıların, göç ve savaşların işlenmesine nasıl bakıyorsunuz? Sizce güç konular şiirlerde yer almalı mı?

İletişim çağında çocuklar her şeyden haberdar oluyorlar hem de görsel olarak. Şairler çocuğun kaldırabileceği duyguları uygun dozda ve zarif bir şekilde anlatmalıdır. Bu dengeyi ustalaştıkça daha kolay yakalayabiliriz.

Esasında çocuk edebiyatının zirvesini şiir oluştururken şiirin çocuk okurlarla yeterince buluşmadığını gözlemliyoruz. Bunun sebepleri sizce neler olabilir?

Bu konuda size katılamayacağım. Âcizane sadece şiir yazmıyorum. Okullara davet ediliyorum sıklıkla. Programlar sırasında çocuklar sınıfça şiirlerimi ezbere okuyorlar. Hatta şiirlerimi ezberleten öğretmenler video olarak bana gönderiyor, ben de sosyal medyada paylaşıyorum. Ayrıca bestelenen ve animasyonu yapılan eserlerimin izlenme sayısı milyonları geçiyor. Fakat şu konuda size katılabilirim: Şairler, güzel şiirler yazmalı; anne, baba ve öğretmen de şiiri sevdirmek için çocuğu teşvik etmelidir. Yoksa çocukla şiir, şiirle çocuk ikiz kardeştir.

Şiir çocuğa ne katar? Çocuklar neden şiir okumalı?

Çocuğa en yakın sanat dalının şiir olduğunu düşünüyorum. Şiirle çocuklarımızın dil zevkini zenginleştirir, duygu ve hayal dünyasını renklendirebiliriz. Şiirin kanatlarında çocukların hayata daha güvenli hazırlanacağına inanıyorum.

Son olarak sizden bir şiir istesek...

DÜŞ KANATLI MAVİ KUŞ