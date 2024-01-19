Türkçemizin Çiçeği: Çocuklar İçin Şiir Dosyası

"Çocuğu açıklayabilen en özgür sanat türü şiirdir."

Mustafa Ruhi Şirin



Merhaba.

Kitaphaber olarak edebiyatın her dalına uzanan söyleşi serilerimize bir yenisini daha ekledik. "Türkçemizin Çiçeği: Çocuklar İçin Şiir" diyerek birçok şairle görüştük. Bu söyleşi dizimizi okurlarımıza çocuklar için yazılan şiirin değerini hatırlatmak, bu alandaki eserlere ve bu eserleri besleyen gönüllere dikkat çekmek niyetleriyle gerçekleştiriyoruz.

Bu söyleşi dizimize Mustafa Ruhi Şirin'in Türk Dili dergisinde yayımlanan Çocuktan Dünyaya Poetik Dil adlı çalışmasıyla başlamak istiyoruz.

Kırk yılını çocuğa adamış olan Şirin'e göre, çocuktan dünyaya açılan poetik dildir şiir.

Hepinizin malumudur ki çocuk edebiyatının okuruna sunduğu türler arasında şiirin yeri bambaşka. Çocuklar için şiir bazen bir resimdir, bazen bir müzik. Çocuklar için yazılan şiirler, zorun süzgecinden geçirilmiş kolay ve etkili bir söylencedir. İçinden kuşlar geçer şiir, çocukların yüreğini gönendirir. Çocuklar için şiir, bir uçurtma bırakır göğe, umutları diriltir. Çocuklar için şiir, dik duruşun kelimelere bürünmüş hâlidir. Şair, daima zor olanı yapar. Çocuklar için şiir söylemek, çocuk oyuncağı değil bilakis zor bir uğraştır. Çocuklar için yazılmış iyi bir şiir, şairin en hassas metinleridir. Şair adeta bir terzi gibi ince ölçümlerle keser biçer kelimeleri. Kâh süsler dikişleriyle, kâh gizler kumaşıyla. Çocuk şiirinin içinde barındırdığı metaforlar ve nükteler, esasında çocuğun dil/duygu gelişiminde büyük bir yer kaplar.

Çocuk kitaplarındaki poetik dil, aynı zamanda köklü bir okuma kültürüne de zemin hazırlar. Estetik kaygı güdülerek resimlenen iyi bir şiir kitabı imgelemini devindiren bir özne konumundadır. Çocuk şiirinin en başat özelliği, çocuğa az kelimeyle çok şey anlatma kaygısı gütmesidir. Bu bağlamda şiirin gücü bazen bir direnişten bile daha büyüktür. İyi yazılmış bir şiir çocuk okuru birkaç dizeyle bir hikâye anlatmaya sağıltır. Çocuğun dilinin zenginleşmesini amaçlayan bir şair, çocuğa seslenirken onun göz hizasına kadar iner. Bazen kısacık birkaç dize, koskoca bir romanın anlattığına eşdeğer güçtedir. Şiirin diğer uzun nesir türlerine kıyasla ihtiyaç hâlinde tekrar tekrar okunması da mümkündür. Çocuk şiirinde hemen hemen her konuyu dilsel ve betimsel olarak çocuğa sunmak, onun dünyasında iz bırakmanın en kısa yollarından biridir.

Zira bu yüzden zordur çocuklar için şiir söylemek, çocuklara mısralarla seslenmek.

Şiirin poetik gücü, şairin duyumsatıcı dili ile birleşince çocukları cezbedecektir. Bilhassa çocuğun anlam ve duygu evrenine seslenen, yazınsal niteliği merkezine alarak çocuğun yanında olan şiirler hiç eksilmesin.



Çocuklar İçin Şiir - Çocuktan Dünyaya Poetik Dil Şiir, Şair, Çocuk Bir insanı al onu çöz çöz çocuk olsun

Sezai Karakoç Şiirin Süt Çocuğu

1

Ninniyle açılır

Şiirin ve çocuğun ilk sözleri

2

Çocuğa şiir:

Şiirin sütü

3

Şiir: Ana dile çıkmanın

en kısa yolu

4

Dilde solmayan renk şiir

5

Şiirdir dilin müziği

Konuşur gibi şarkı söylemek için

6

Dünyaya yeni bakış kuşu1

Uçurmaya başlamış çocuğun

Türküsüdür şiir

7

Dilin ilk elçisi

Çocuk yüzlü geleceğin

En kısa bildirisidir şiir

1 Hilmi Yavuz

8

Çocuktan dünyaya açılan

poetik dildir şiir

9

Ana dilin üst basamağına

Çıkarır çocuğu iyi şiir

10

Masal düşlerin

Şiir

Pencerelerini açar güzelliğin

Şiir Dilinin İlk Elçisi

Ah, her şey çocukluktan gelmeli!

Behçet Necatigil

11

Rüyasını başkalarından saklayan çocuğun

rüyasını görendir şair

12

Nasıl buluşursa

Çocuk oyuncağıyla

Öyle buluşur

Şair çocukla

13

Akan suyun

Düşen yaprağın can taşıdığını

Düşünmekle başlar

Şairin çocuğa yolculuğu

14

Ağlayan arkadaşını

Teselli eden şair,

Bilir dünyada her iyi şiir

Gözyaşı dökülmesin diyedir

15

Söz edilse de

İyi şiir yazma yaşından

Yoktur okurunun yaş sınırı

16

Papatyadır çocuğa benzeyen

Şair çiçek

17

Niçin yere düşer

Havaya attığım bilye?

Sorusunu soran şair

Seslenir çocukluğundan

Çocuğa:

-Bilyem beni sevdiği için

18

İçindeki çocukla yaşayan şair

Ne kadar büyüse de

Uzaklaşmaz

Çocukluğun kıyılarından

Bilir

Çocukluğundan uzaklaşırsa

Uğramaz ona şiir

19

Çocuk, bilge, şair

Üçü de

Hayret penceresinden

Baktıkları için gökyüzüne

Alışamazlar dünyaya

20

Öv çocuğu şair

Dünyayı övebildiğinden

Daha çok öv

Oradadır şiirin kaynağı

21

Kim ilk insan çiçeği

Demişse çocuğa

Piridir yeryüzü şairlerinin Çocuk: Kıyısız Şiir

22

Ablası masaldır şiirin

Rüya, ikiz kardeşi

Büyükannesi resim

Neşeli müzik olup çınlar teyzesi

23

Çocuk hep

Kıyısız şiir

24

Dişi ağrıyan çocuk gibi

Diş ağrısı yaşamayan şairin

Ulaşamaz çocuğa şiiri

25

Ne zaman yazılırsa yazılsın

Çocukluk gibi

Saf kalır iyi şiir

26

İncir çekirdeğinden zürafaya

Konu sınırı yoktur çocuğa şiirin

Çünkü çocukluk da gök gibi

Geniş bir kapıdır duymaya, anlamaya

27

Çocuklar için şiirdir

Kuşun gagasında

Yukarı doğru uçan çiçek

28

Okurken şiiri, çocuk

Merdivensiz çıkabilirse

Gökyüzüne

Çocuğa yazılmıştır o şiir

29

Soğutur çocuğu şiirden

Bağırarak okunan şiirimsiler

Çünkü kelimeler kaçar gürültüden

30

Gerçeğe kapısı kapalı şiir

Değiştiremez bizdeki dünyayı

31

Ne bilim açıklayabilir

Ne de felsefe

Şiir bildirir ancak

Çiçeğin niçin aça aça

Serçenin uça uça büyüdüğünü

32

Sevmez çocuk

Yetişkinlerin yaşadığı

Çocukluğa yazılan şiiri

Çocuklar İçin Şiir II - Çocukla Şiir Arasında Kalan Şair

bazı şiirler büyümemeyi seçer

ilk yaşlarda durarak

var ederler kendilerini

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Çocuğun Baktığı Yerden Bakmak

33

Kulağa hoş gelen ses uğruna

Tekrarlayınca

Harf ve heceleri

Küser şiir

34

İz bırakmaz

Bebekli, kelebekli ve çiçekli gibi

Yapmacık uyaklı şiirimsiler

35

Her şair kuramaz

Şiirle çocuk dilini

36

Bilir çocuk yalınlık

Basitlik değildir asla

Görür ve duyar içindeki şiiri

37

Bilmeden çocuğun hareketlerinden

Bulutun, uçurtmanın

Haberdar olduğunu

Yazamaz şair çocuğa

Ne iyi bulut

Ne de uçurtma şiiri

38

Hayalin uzaklaştığı dünyaya

Şiir diliyle anlatacak

Şehrazat

Bin ikinci masalı

39

Hiç yüzülmemiş deniz gibidir

Çocuğa şiir yazmamış şairin sözlüğü

40

Biraz bahar şarkısı gibidir

Kolay ezberlenir

Ve unutulmaz

İyi şiir

41

Çocuğa benzer şiir

Kalemle çizilmez

Silgiyle silinmez sınırları Bir Yıldızın Arkadaşı Olmak



42

Çocukların toprakla,

Kuşla, ağaçlar, kediyle

Konuştuğunu hatırlayanlar

Yazabilir çocuğa şiir

43

Gezgindir çocuk

Görür yeniyi

Duyduğu ses, her gün baktığı yer

Hep yeni

44

Masallar gibi

Güzel şiirler de

Çocukla başlar

45

Uçurtmayı da

Şairi de

Çocuk uçurur her zaman

Göğe

46

İnanır çocuk

Bir yıldızın arkadaşı olduğuna

Ve sabah güneşin

Kendisi için doğacağına

47

Deniz kıyısında

Kumdan evler yaparken

Kumları yıkayan

Çocuğa benzer şair

Annelerden Sonra Şairlerin Sezdiği 48

Çocuğun baktığı yerden bakarak

"İlk duyarlılıklar

İlk ölçüler içinde yazarak"1

Örülür çocuğa şiirin

Kozası

49

Aydınlatmadan

Çocuk güneşinin ışığında

Kelimeleri

Göremez şair

Çocuğun gördüğünü

50

Annelerden sonra

Şairler sezer ilkin

Çocuğun gördüğü rüyayı

51

Bilir şair

Can vermiş bir serçeden

Çocuk için

Ağıt doğacağını

52

Ölünce çocuk

Kuşlar çevirir

Çocuğun yerine

Çemberi III Şair, Çocuk Gibi Bakınca Çocuklar havadan (da) anlar

Şiirden de

Cahit Zarifoğlu

Şiirden Çocuklar İçin Şiire



53

Kelimelerle kendini çocuğa

sunan resimdir şiir

54

Şiirden gidilir

Çocuklar için şiire

55

En çok da

Çocuğun Tanrı'yı

Bilmeden

Sevmesine benzer

Şiir

56

Bir melek nasıl çağırırsa

İyiye, güzele

Öyle seslenmeli şair

Çocuğa

57

Saf şiirdir

Çocuğun

Hem kuşla

Hem çiçekle konuşması

58

Sezdirir şiir ilk duyguları

İyinin ve güzelliğin

İlk kapılarını açar çocuğa

59

Şair, çocuk gibi bakınca

Gürleşir ve çiçeklenir

Her yazdığı

Bir ağacın

Ormana dönüşmesi gibi

60

Okuduğu şiiri severse çocuk

Ondan çok sevinir

Şair

61

Bir şiir

"Bu şiiri ben yazdım." duygusu

Yaşatırsa çocuğa

Uyandırır içindeki şairi

Ve koşturur harflere doğru

62

Aynı harflerle yazılsa da

Çocukla küçük

Yetişkinle büyük harf gibi

Bakar anlamın içinden şiir

63

Şiire acemi olsa da

Çocuk

Olamaz acemice

Çocuğa yazılan şiir Yaşı Küçük Şiir Şiir çocukluğumuzdur

İlhan Berk

64

Gereklidir

Söz oyunlarından doğan ölçüyü

Kanatlandıran ezgi

65

Şairin dilidir çocukla

Reçelli ekmeği bölüşmek

Yıldıza "arkadaşım"

Kuşa "kardeşim" demek

66

Yaşı küçük şiir

Konuşmak için çocukla

Konar serçe parmağına

67

Her yerde ışığı

Ve umudu görmektir şiir

Göstermeli şiir çocuğa

Kirazda, elmada, narda

Parlayan güneşi

68

Şiiri okuyunca

Rüzgârın

Dikilmiş yerini gördüm

Diyorsa çocuk

İyi şiirdir okuduğu

69

Kar sevincini duyurursa şair

Üşümez kışın çocuk

70

Bilir şair

Şiirsiz büyüyen çocukların

Aşktan uzak kalacağını Çocukla Yazılmış Gibi



71

Yeni kış şiirleri yazılmalı

Ağustos böceğine

72

Nazlı Şermin2

İçli ve dalgın bir kız gibi

Bakar hâlâ penceresinden dışarıya

73

Çocuğun armağanıdır

İnsanlığa

Kuşla, kediyle, çiçekle

Konuşup koklaşmak

74

Şairin 'çocuğa göre' yazdığı şiir mi?

Çocukla yazılmış şiir mi?

Daha bir yakındır çocukla yazılmış şiir

Görünür anlamın oyunu bu şiirde

Daha bir duyulur anlamın sesi

75

Çocukluğu yaşamışlar için

Çocuk ve Allah3

Çocukluğu aşmışlara

Çocuklar Gemisi4

76

Hem şiir

Hem poetikadır bunlar

Anlatır duru bir ırmak gibi

Nasıl yazılır şiir

Nasıl çocuk gibi

Bakılır dünyaya

Uçaklar5 örneğin

Ağaç6 ile Kuş ve Bulut7 oturmuş bir dala

Kır Şarkısı8 söylüyorlar çocuklara

77

Cesaret de gerekir elbet,

Poetik cesaret:

Kuş Ayak'larla9 yürüyebilmek için

Gülücük'le10 yan yana

Çırak Çıktı Çocukluğum11

Bitsin istemezdim

Bir yanda Çocukça12 ve Sincap13

Dondurmalı Matematik14 ile

Küçük İyilikler Sokağı15 öbür yanda Çocuklar İçin Şiir IV - Çocuk Yükseltir İnsanı Şairliğe

Çocuk Gösterir Şiirin Yolunu



Çocuğun savunmasıdır şiir

Ülkü Tamer



Güzelliğin Kaynağına Yolculuk



78

Dille anlam oyunudur şiir

79

Çocuğa şiir: Güzelliğin kaynağına yolculuk

80

Çocuk bakışlı şair kurabilir çocuğun

şiir dilini

81

En yalın şiir diliyle açılır

çocuğa şiirin kapıları

82

Çocuğa şiir: Yalın bir estetik dil

83

Yaşamaz

Çocuk bakışından doğmayan şiir

84

Çocuk yükseltir insanı şairliğe Çocuk Gibi Seslenmek



85

Şiir önce çocukluğunu ister şairden

86

Şiir yazamaz şair

yolunu göstermeden çocuk

87

Şair çocukluğuyla

onu savunmak için şiir yazar

88

Şair yer değiştirir çocukla

şiir yazarken

89

Çocukluğuna şiir yazarcasına

şiirini yazmalı şair

90

Kimseye ulaşamaz şiir

Görmedikçe şair çocuğun baktığı yeri

91

İçindeki meraklı çocuk istediği için

yazar şiirini şair

92

Şair

Tıpkı bir çocuk gibi

Seslenmeli çocuğa

93

İyi bir kış şiiri

Elinden tutup gezdirir

Kardan adamı

94

Gerçeğe bakan şiir

yol açar çocuğa

95

Cesaret verir şiir

Uyandırır çocuktaki iyi şairi Şiir de Evrenseldir, Çocuk Gibi



96

Her mevsim çiçekli ve tazedir

Çocuğun haklarını savunan şiir

97

Çocuk haklarına dâhildir

her iyi ve güzel şiir

98

Direnemez zamana

Çocuk iklimine göre

Yazılmayan şiir

99

Dünyadan değil çocuktan gidilir

şiire ve evrene

100

Şiirdir her çocuk.

101

Şiir de

Evrenseldir,

Çocuk gibi

102

Dünyanın bütün çocukları

Gökyüzünün altında her yerde

Okuyabilir her dilde yazılmış

İyi şiirleri Mustafa Ruhi Şirin

1 Fazıl Hüsnü Dağlarca

2 Tevfik Fikret

3 Fazıl Hüsnü Dağlarca

4 Ceyhun Atuf Kansu

5 Oktay Rifat

6 Oktay Rifat-Orhan Veli

7 Oktay Rifat-Orhan Veli

8 Behçet Necatigil

9 Fazıl Hüsnü Dağlarca

10 Cahit Zarifoğlu

11 Refik Durbaş

12 Süreyya Berfe

13 Yalvaç Ural

14 Mevlâna İdris Zengin

15 Gökhan Akçiçek

Kaynak:

TÜRK DİLİ DERGİSİ

2022 EKİM (S. 36-40) Mustafa-Ruhi-Sirin-_s_-COCUKTAN-DUNYAYA-POETIK-DIL-_-5.pdf (tdk.gov.tr)

2022 KASIM (S. 55-61) Mustafa-Ruhi-Sirin-_s_-COCUKTAN-DUNYAYA-POETIK-DIL-_-8.pdf (tdk.gov.tr)

2022 ARALIK (S. 49-51) Mustafa-Ruhi-Sirin-_s_-COCUKTAN-DUNYAYA-POETIK-DIL-_-3.pdf (tdk.gov.tr)