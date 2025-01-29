Türkistan ve Uzak Doğu Seyahatnâmesi

Seyahatnâmeler, belirle bir zaman dilimi içerisinde belli bölgeler ile alakalı sosyal, kültürel, ekonomik ve dini gibi birçok bilgilere ulaşmamızı sağlayan önemli kaynaklardırlar. Bunun yanı sıra yazılış tarzları ve üslupları gereği edebi metin özellikleri de taşırlar. Defterdâr Seyfi Çelebi ye ait olan ve Serkan Acar tarafından hazırlanan bu eserde özellikle kadim tarihi olan bölgeleri ile alakalı bize belli bilgiler vermektedir. Müellif sadece kendi zaman dilimi üzerinden bölgeyi ele almamış, bölgelerin tarihçesi üzerinde de durmuştur. Bunun yanı sıra hükümdarlar, dini inanışlar, savaşlar ve taht mücadeleleri gibi farklı konuları da bize aktarmaktadır. Kitap, Hıtay'ın son padişahları(hükümdarları) ile başlamakta ve kızılbaş ve Bayındur padişahları ile son bulmaktadır.

Eser, sernâme dâhil olmak üzere on bölümden oluşmaktadır. Ayrıca eserde bir de lügatçe kısmı bulunmaktadır. Bu kısım eserin ağır dili açısından oldukça önem arz etmektedir. Eserin son kısmı ise Osmanlıca metin ile bitmektedir. Bu bölümde matbu şeklinde eserin Osmanlı Türkçesi hali yer almaktadır. Eseri bölümler üzerinden inceleyecek olursak;

Sernâme, Osmanlı Devletin de yazılan eserlerin genelinde bulunan başyazı, önsöz kısmı olarak da zikredilen bölümdür. Önce dua ardından eser ile alakalı tanıtım bulunmaktadır.

Sernâmeden sonra ilk bölüm "Hıtây Pâdişahları Ahvâlidir." Bu bölümde Hıtâylardan bahsedilmiş olup özellikle iki hükümdar üzerinde durulmuştur. Bunlardan ilki "Şimu" adında ki hükümdardır. Eserde anlatıldığına göre bu kişi bir gece rüyasında Peygamber Efendimizi (sav) görmüş ve buna mukabil Müslüman olmuştur. Ama onun Müslüman olması annesi başta olmak üzere çevresini rahatsız etmiştir. Bazı hadiselerden sonra Müslüman olduğu için zehirlenerek öldürülmüştür. İkici önemli hükümdar ise "Cendi" adında ki padişahtır. Bundan da bahsedilirken kanun ve adaletinden, kıyafet ve şehirlere surlar çektirerek imar etmesi üzerinde durulmuştur. Ayrıca Hıtâyların yaşadığı bölge ile alakalı sık sık yıldırım düştüğü ve bunu önlemek için Kâşkar'dan yeşim taşı getirtildiği yazılmıştır.

İkinci bölüm "Kâlmâk Pâdişâhının ve Tibet Vilâyetinin Ahvâlidir." Eserde ifade edilen üzere Kâlmâkların padişahının adı Ögeday'dır. Cengiz soyundan olup ateşe taparlar ve savaş dahi olsalar Cengiz'in tabutunu devamlı yanlarında taşıyarak ondan medet umarlar. Yine bunlar ile alakalı yecüc kavminden oldukları, savaş noktasında kadınlarının dahi erkekler kadar maharetli oldukları ifade edilmiştir.

Üçüncü bölüm "Kâşkar ve Kazak ve Turâ Ahvâlidir." Müellifin ifadesi ile Kâşkar vilayetine İran veya Acem'de derlermiş. Padişahı Abdülreşid Han'dır kendisi Cengiz soyundandır ve gayet adildir. Yeşim taşı da yine bu bölgeden çıkarmış. Bir yanında Turfan adında bir şehir vardır ve bu şehirden sonra artık Müslümanlık yoktur. Yağmur çok yağmadığı için farklı ritüeller ile yağmur isterler. Kırgızlarda konar-göçer Moğol taifesidir. Dini inançları oldukça karışık olup ölülerini tabut ile ağaçların üstüne koydukları eserde geçmektedir. Kazaklar ve Turâ ise ifade edilene göre Müslüman olup İmam-ı Azam mezhebindendir.

Dördüncü bölüm " Keşmîr Pâdişâhları ve Afgan Ahvâlidir ve Dere ve Dervâz Pâdişâhları Ahvâlidir ki Zikr Olunur." Müellifin bahsettiği dönemde bu bölgede Babürler varmış. Şehir çok güzel olup ihtişamlı yapılar ve her çeşit meyve ağacı mevcutmuş. Esere göre rivayet odur ki bu şehri Hz. Süleyman (as) Benî Dîvlere (Cin) yaptırdığı söylenir. Devletin başında Hüseyin Çek Sultan vardır. Gazneli Mahmud'un soyundandır. Şehir çok kıymetli olduğu için burayı ele geçirmek için çok çetin mücadeleler verilmiştir ve eserde bunlar yer almaktadır.

Beşinci bölüm "Hind Pâdişâhları Celâleddîn ve Ecdâdı Ahvâlidir." Bu bölgenin şenlik yeri olması ve güzelliklerinden bahsedilmiş olup verilen toprak mücadelesi ve savaşlar ele alınmıştır.

Altıncı bölüm "Hind Vilâyetinde Celâleddîn'den Gayrı Pâdişâhların Ahvâlidir." Eserde, bu vilayette Celâleddîn'den başka dört büyük padişah daha olduğu ifade edilir. Bunlar; Nizam Şah, Adil Şah, Kutb Şah ve Melik Berid'dir. Melik Berid sünnî olup diğerleri Rafizidir. Ayrıca bu bölgede ki zengin altın ve yakut madenlerinden bahsedilir. Frenklerinde buranın bazı bölgelerine hükmettikleri eserde geçmektedir.

Yedinci bölüm "Mâverâünnehr'de Özbek Pâdişâhları Ahvâlidir." Bu bölümde karşımıza Timur çıkmaktadır. Eserde konu olduğu üzere, Cengiz'in nesli parça parçadır. Bu bölgede Çağatay adlı oğluna verilmiştir. Timur'un nesli olan Karaçar Noyan'ı da vezir tayin edilmiştir. Çağatay'ın ölümünden sonra topraklar devamlı el değiştirmiştir. Son olarak Tuğluk Timur hükmetmiştir. Tuğluk Timur'a Karaçar Noyan soyundan Turagay gelmiş ve biat etmiştir. Turagay tarihte zikredilen Timur'un babasıdır. Tuğluk Timur öldükten sonra kanunlarda yer alan yaşça en büyüğün başa geçmesi kuralına rağmen her kardeş farklı yerlere bayrak dikmişler. Maveraünnehr bölgesine de Emir Hüseyin hakim oldu ve Timur ona vezir olarak tarih sahnesine çıktı. Emir Hüseyin'in kız kardeşi ile evlendi ve sonrasında Emir Hüseyin'i öldürdü. Belh'i aldı ve Cengiz soyundan Surkaş'ı tahta oturttu. Hutbede önce Surkaş adı sonra kendi adı okundu ve para da dahi ikisinin ismi mevcuttu. Bu olayların akabinde Surkaş'ı zehirleyerek öldürdü ve bütün herşeyi kendi tarafına çevirdi. Bir çok savaşlar yaptı ve çok farklı bölgelere gitmiştir. Ölümünün ardından bu bölgede Kızılbaşlar Şah İsmail ve Şah Tahmas gibi hükümdarlar ile mücadeleler ettiler ve son hükümdarlık Özbek sultanlara kalmıştır.

Sekizinci bölüm "A'cem Vilâyeti Kızılbaşdan Gayrı Pâdişâhlar ve Hâkimler Ahvâlidir." Acem vilayetinin hududu Ceyhun'dan Fırat'a denktir. Kızılbaşlardan başka birçok padişah bölgeye hakim olmuştur. Kic Mekrân burada ki vilayetlerden birisi olup zehirli otları ile meşhurdur. Bu otlar sayesinde bu bölgeyi ele geçirmeye gelen orduların yolları üzerinde ki suları zehirliyor ve askerler daha savaşmadan ölüyorlardı. Melik Nâsır bunların emiridir. Dedeleri Kirman bölgesinde şeyhlik vazifesindeymiş ki dedeleri Seyyid Ahmed olup Evlad-ı Resul'dür. Bu bölgede ki zalim bir padişaha müridleri ile savaş açarak bölgenin hâkimi oldular. Yine eserde bu bölgenin oldukça sulak olduğu ve pirincin çok yetiştiği ifade edilmiştir.

Dokuzuncu bölüm "A'cem'de Pâdişâhlık iden Kızılbaş Pâdişâhlar ve Bâyındır'ın Ahvâlleridir ki Zikr Olunur." Son bölümde müellif, Acem vilayetinin ortası aslı Şeyh Safi'den olan Safevilerin olduğundan bahsediyor. Şeyh Safi Erdebil'de iskan ediyor ve Acem halkı ona mürid idi. Acem padişahı da Hülagu nesli Muhammed Hüdâbende idi. Şeyh vefat ettikten sonra yerine oğlu Sadreddin geçti. Onun da vefatından sonra Şeyh Cüneyt onun yerine geçti. Acem padişahı da o zaman Cihan Şah idi. Şeyh Cüney bazı durumlardan dolayı Diyarbekir'e Hasan padişahın yanına gelmiş idi. Yapılan savaşta Cihan Şah öldürüldü. Şeyh Cüneyt'in Haydar adında bir oğlu ve onunda Alı ve İsmail adında oğulları oldu. İsmail diye bahsedilen kişi Şah İsmail olup Yavuz Sultan Selim ile yapılan mücadeleler sonunda ölmüştür.

Eserin genel bir değerlendirmesini yapacak olursak; öncelikle hazırlanma sürecinde eserin dili günümüze uygun sadeleştirilmemiştir. Bu durum konuya vâkıf olmayan ya da eski metinlere aşinalığı olmayan okuyucuyu zorlayacaktır. Lakin buna rağmen koyulan lügatçe ile bu durumun önüne geçilmeye çalışılmıştır. Eser bittikten sonra bende bıraktığı izlenim müellifin kesinlikle o bölgelere gitmeden bu eseri kaleme almış olabileceği görüşüdür. Çünkü eserde bölgelerin kültürel, sosyal, ekonomik vb. durumları ile alakalı yüzeysel bilgiler mevcut olup bazen hiç olmayıp daha cok hükümdarlar ve hanedanlar üzerinden konular ele alınmıştır. Bu da bir tarih kitabı niteliği vermiş olup seyahatnâme özelliğinden çıkarmaktadır. Ayrıca bölgenin genel bir tarihsel bilgisini sunması da onu seyahatnâme vasfından başka bir yana itmiştir. Okuyucuların esere seyahatnâme olarak yaklaşması ve o niyet ile almaları onları büyük bir hayal kırıklığına uğratabilir.

Defterdâr Seyfi Çelebi

Hayatı hakkında XV ve XVI. yüzyıllarda Asya, Çin ve Hindistan'da hüküm süren Cengizli ve Türk idarecilere dair Türkçe tarihî-coğrafî bir eser yazmış olması, muhtemelen III. Murad devrinde Osmanlı bürokrasisinde defterdar olarak görev yapmış bulunması dışında hiçbir şey bilinmemektedir. Osmanlı biyografi ve bibliyografya kaynaklarında onun ne adı ne de eseri zikredilir.

Türkistan ve Uzak Doğu Seyahatnâmesi

Defterdâr Seyfi Çelebi

Hazırlayan: Serkan Acar

Selenge Yayınevi

Temmuz 2020 / 3. Baskı

152 sayfa