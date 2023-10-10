Üç İngilizce Resim Kitap

Resim kitaplar Türkçe öğreniminde olduğu kadar İngilizce ve diğer yabancı dillerin öğreniminde de çocuklarımıza yardımcı olabilir. Bir dili öğrenmenin en iyi yolu onu doğru konuşanların yanında bulunmak ve doğru yazanlardan okumaktır. Adana'da İngilizce öğretmeni olan Elife Kasnık da öğrencilerini İngilizceye ısındırmanın eğlenceli bir yolunu aramış ve çareyi kitap yazmakta bulmuş.

Dionysos Yayın Group tarafından yayımlanan üç kitabın görselleri -yayınevinin ifadesiyle- profesyonel yapay zeka programları kullanılarak oluşturulmuş. Çocukların aşina olduğu ve sevdiği animasyon filmler tarzındaki görüntüler çok canlı ve çekici. İkinci ve üçüncü kitapların bazı bölümlerinde bu görüntülere grafik tasarım yoluyla eklenmiş nesne ve kavram çizimleri eşlik ediyor. Her üç kitap da ilkokul 2. sınıf seviyesinde, geniş zaman kipinde cümleler kullanılarak, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun şekilde hazırlanmış.

"Farm Trip" adlı kitap, kahramanımız Ela'nın bir çiftlik gezisinde karşılaştığı hayvanlar ve onların özellikleri üzerinden okurumuzun İngizlice dağarcığını geliştiriyor. Detaylı ve gerçekçi olduğu kadar sevimli de olan hayvan görüntüleri ile örtüşen metinler hedef kitleden daha küçük yaştaki çocukları bile konuya bağlayabilecek nitelikte.

"English Fun" isimli ikinci kitap, nesneler, renkler, çevre ile ölçme, kesme, çizme, boyama ve benzeri el işi fiillerinin İngilizce karşılıklarına ve bunlarla ilgili cümle kalıplarına odaklanmış.

"The Funny Cat Bonie" ilk iki kitabın devamı niteliğinde başlayıp yeni bir kahramanla, Kedi Bonnie ile devam ediyor. Rüyasında kedi Bonnie'nin peşine takılan Ela, her sayfada başka bir hayvanla karşılaşıyor.

Kitapların fiyatları yerli resim kitaplarınkilere eş değer durumda. Dolayısıyla ithal lisanslı muadillerine göre uygun olabilir. Kitaplar yayıncının sanal mağazasında ve birçok kitap sitesinde set olarak satışa sunulmuş durumda. Elife öğretmenin emeğini daha fazla öğrenciyle buluşturma ve yayınevlerine sıkça sorulan "İngilizce hikâye kitabınız var mı" sorusuna da bir cevap verebilme niyetiyle değerlendirmelerinize sunarız.

Elife Kasnık

Çizer (Grafik-Yapay Zeka Tasarım): Furkan Erdem

Dionysos Yayın Group

2023 Eylül

Farm Trip, 17 sayfa

English Fun, 26 sayfa